scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

3 बार टूटी शादी, प्यार में हार नहीं माने अदनान सामी, बोले- गलती हुई है

अदनान सामी ने अपनी तीन टूट चुकी शादियों के बारे में खुलकर बातचीत की. उन्होंने बताया कि तलाक के बावजूद वो प्यार और शादी में विश्वास रखते हैं.

Advertisement
X
अदनान सामी से हुई गलती (Photo: Social Media)
अदनान सामी से हुई गलती (Photo: Social Media)

अदनान सामी हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री के लोकप्रिय सिंगर हैं. वो जब भी कोई गाना गाते हैं उनकी आवाज का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. अदनान सामी ने अपने करियर, संघर्ष और तीन तलाक पर बात की. अदनान ने कहा कि भले ही उनकी शादियां टूटीं, लेकिन आज भी वो प्यार और शादी में यकीन रखते हैं. 

तीन टूटी शादियों पर बोले अदनान 
जूम संग बातचीत में अदनान सामी ने अपनी तीन टूटी शादियों पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा- तीन शादियां टूटना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. मैं ऐसा इंसान हूं, जिसे रोमांस और प्यार काफी पसंद है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किन चीजों से गुजरा हूं. मैं आज भी शादी में विश्वास करता हूं. कई बार हुआ शादी में चीजें काम नहीं कीं. लेकिन मैंने इससे विश्वास नहीं खोया. क्योंकि मेरे सामने मेरे पेरेंट्स की शादी का उदाहरण है. उन्होंने अपनी शादी में कई चीजों पर काम किया. उन्होंने कई मुश्किलें देखीं, लेकिन उनके पास कई सक्सेस स्टोरी भी हैं. जब वो अपनी स्टोरी सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बना सकता. मेरे हमेशा से यही रहा है. 

अदनान से पूछा गया कि क्या आप टूटी हुई शादियों से ऊभर चुके हैं. उन्होंने कहा कि जब कोई ग्लास टूटता है, तो उसे परफेक्टली नहीं जोड़ा जा सकता है. अब मैं मूवऑन कर चुका हूं. हम सबसे गलती होती है. मुझसे भी गलती हुई है. मैं उनसे सीख रहा हूं. उन्होंने कोरा कागज फिल्म के एक सीन का उदाहरण देते हुए बताया कि जब तलाक के बाद पति-पत्नी मिलते हैं, तो पत्नी उससे पूछती है कि क्या सारी गलती मेरी थी. पति उससे कहता है कि कुछ गलती तुम्हारी थी. कुछ गलती मेरी थी और कुछ गलती हम दोनों की थी. उन्होंने कहा कि अपने पेरेंट्स से मैंने सीखा है कि शादी में हार नहीं माननी चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

Mohan Bhagwat-Adnan Sami
मोहन भागवत से मिलने पर ट्रोल हुए थे अदनान, बोले- फर्क नहीं पड़ता
adnan sami 4 marriages controversy
वो सिंगर, जिसने 4 बार रचाई शादी, पाकिस्तान संग गद्दारी के लगे आरोप
RSS Event Bollywood News
RSS के इवेंट में दिखे सेलेब्स, अदनान सामी बोले- सारी गलतफहमी...
Adnan Sami
Film wrap: फिर बढ़ा अदनान सामी का वजन, अस्पताल में एडमिट हुए 89 साल के धर्मेंद्र
azaan sami asked to defame father adnan
'गद्दार का बेटा...', अदनान सामी के PAK नागरिकता छोड़ने पर सुने कैसे-कैसे ताने, बेटे ने बताया
Advertisement

बता दें कि अदनान सामी का जन्म लंदन में 15 अगस्त 1971 को हुआ था और वो मूल रूप से पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं. 2015 में उन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दिया था. 2016 में उन्हें हिंदुस्तान की नागारिकता मिल गई. हिंंदुस्तानी होने के लिए उन्हें पाकिस्तानियों की ओर से ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ी. पाकिस्तानी आवाम ने उन पर गद्दारी का आरोप लगाया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने IGIMS का किया औचक निरीक्षण, शादी के सवाल पर मुस्कुराकर निकले |
    जयपुर में स्कूल बस और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर, डेढ़ दर्जन बच्चे घायल, 9 को गंभीर हालत में किया गया रेफर |
    भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए SLC का बड़ा दांव, स्टेडियम में मिलेगी फ्री एंट्री, एक रुपया भी नहीं लगेगा |
    4 घंटे की नींद, दो-दो नौकरी... गर्लफ्रेंड की ड्रीम रिंग के लिए शख्स का संघर्ष वायरल |
    'मैं फोन का गुलाम था... जेल जाने के बाद महसूस हुई आजादी', इस कैदी की आपबीती उड़ा देगी होश |
    Fridge Vastu: अकाउंट में नहीं टिकेगा पैसा! फ्रिज के ऊपर इस पौधे को रखने की ना करें भूल |
    'प्रदर्शनों की वजह से पूरा शहर ना बने बंधक', जंतर-मंतर प्रोटेस्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दी लकीर |
    उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले 'ब्राह्मण' दांव, सपा-भाजपा में छिड़ी जुबानी जंग! |
    52 की उम्र-जवान बेटे की मां, बिकिनी में छाईं मलाइका अरोड़ा, बोल्डनेस से लगाई 'आग' |
    UPI पर चार्ज जरूरी या मजबूरी... क्या MDR के पीछे अमेरिका कर रहा है कोई खेल?
    Advertisement