scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नशे में विमान उड़ा रहा था पायलट... फुकेत-दिल्ली Air India विमान हादसे की सामने आई रिपोर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, विमान के पायलट इन कमांड यानी PIC के साइको-एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट का रिजल्ट नॉन-नेगेटिव आया. उड़ान के दौरान विमान ने अचानक ऊंचाई में बड़ा बदलाव किया और करीब 292 फीट नीचे गिर गया था. इसमें कई यात्री घायल हो गए थे.

Advertisement
X
एअर इंडिया विमान हादसे में AAIB ने रिपोर्ट रिलीज की है. (Photo- ITG)
एअर इंडिया विमान हादसे में AAIB ने रिपोर्ट रिलीज की है. (Photo- ITG)

एअर इंडिया की फुकेत-दिल्ली फ्लाइट को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि विमान के पायलट इन कमांड यानी PIC के ड्रग टेस्ट का रिजल्ट नॉन-नेगेटिव आया था. यानी जो पायलट विमान उड़ा रहे थे वह ड्रग की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं. वहीं, को-पायलट का टेस्ट नेगेटिव पाया गया.

यह घटना 4 अगस्त को एअर इंडिया के एयरबस A320 विमान वीटी-ईएक्सओ से जुड़ी है, जो फ्लाइट AI 2379 के तहत फुकेत से दिल्ली आ रहा था. एएआईबी के मुताबिक, दोनों फ्लाइट क्रू का साइको-एक्टिव सब्सटेंस डिटेक्शन किट से टेस्ट किया गया था. इसमें PIC का सैंपल नॉन-नेगेटिव आया.

यह भी पढ़ें: बम की चिट्ठी, को-पायलट पर शक... अहमदाबाद में Air India विमान की इमरजेंसी लैंडिंग मामले में चौंकाने वाले दावे

सम्बंधित ख़बरें

तकनीकी खराबी की वजह से वापस लौटी फ्लाइट
बम की चिट्ठी, को-पायलट पर शक... Air India इमरजेंसी लैंडिंग केस में दावा
तकनीकी खराबी की वजह से वापस लौटी फ्लाइट
एअर इंडिया विमान से हवा में निकला धुआं, लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड
Air India Phuket To New Delhi Flight
'Air India को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं', सिंगापुर में क्यों मचा घमासान
Air India
घाटे के बाद एअर इंडिया को चाहिए फंडिंग, TATA से मांगे $1.5 अरब
Aeroplane Plane Pilot Dope Test
अब हर साल होगा सभी पायलटों का डोप टेस्ट? DGCA ने शुरू की तैयारी

इसके बाद दोनों के ब्लड सैंपल कन्फर्मेटरी जांच के लिए पैथोलॉजिकल लैब भेजे गए. इस जांच में भी PIC का सैंपल नॉन-नेगेटिव रहा, जबकि को-पायलट का सैंपल दोनों टेस्ट में नेगेटिव पाया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के वक्त PIC पायलट मॉनिटरिंग की भूमिका में था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर विमान उड़ा रहा था.

हवा में 292 फीट नीचे गिरा विमान

एएआईबी रिपोर्ट के अनुसार, 04:02:43 UTC पर फ्लाइट लेवल 360 यानी करीब 36 हजार फीट की ऊंचाई पर विमान के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम ने ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम के खत्म होने का संकेत दिया. चार सेकंड के भीतर ब्लू और येलो हाइड्रोलिक सिस्टम के भी खत्म होने का पता चला. इसके बाद ऑटोपायलट डिसएंगेज हो गया और लगातार चाइम बजने लगा.

Advertisement

कुछ ही सेकंड बाद दो सेकंड के लिए स्टॉल वार्निंग भी सक्रिय हुई. को-पायलट ने विमान को संभालने की कोशिश की और इसके बाद PIC ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया. इस दौरान विमान की ऊंचाई में बड़ा बदलाव हुआ. विमान पहले अपनी निर्धारित ऊंचाई से 372 फीट ऊपर गया और फिर 292 फीट नीचे आ गया.

यह भी पढ़ें: श्रीनगर एयरपोर्ट पर पोल से टकराया IndiGo विमान, बड़ा हादसा टला

यात्रियों को लगी चोट, दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग

घटना के दौरान कुछ यात्रियों और केबिन क्रू को चोटें आईं. केबिन सुपरवाइजर ने इसकी जानकारी कॉकपिट क्रू को दी. फ्लाइट क्रू ने स्थिति का आकलन करने के बाद विमान को नजदीकी एयरपोर्ट पर डायवर्ट करने के बजाय दिल्ली ले जाने का फैसला किया.

बाद में क्रू ने दिल्ली एटीसी से मेडिकल प्राथमिकता मांगी. एटीसी ने जरूरी सहायता उपलब्ध कराई. विमान 05:30 UTC पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 11L पर सुरक्षित उतरा और 05:37 UTC पर अपने दम पर पार्किंग बे तक पहुंच गया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    महिला ने 150 करोड़ में घर खरीदा... कुछ काम करवाया और अब कीमत है- 1000 करोड़! |
    मेरठ में नकली सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, लाखों का माल और मशीनें बरामद |
    नशे में विमान उड़ा रहा था पायलट... फुकेत-दिल्ली Air India हादसे पर बड़ा खुलासा |
    'सेल्फ ड‍िफेंस में...', बोला निशु आजाद के पिता पर हमले का आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज, देखें |
    'सचिन जैसा बनाना है लंबा करियर...', वैभव सूर्यवंशी को लेकर BCCI ने तैयार किया रोडमैप |
    Mirzapur The Movie First Review: ‘पीक मास एंटरटेनर’ है मिर्जापुर फिल्म! थियटर्स में छाए ‘गुड्डू पंडित-मुन्ना त्रिपाठी’ |
    IPO हो तो ऐसा... 76% पर लिस्‍ट हुआ शेयर, फिर लगा 20% का अपर सर्किट, निवेशक मालामाल! |
    चीनी के दाम में आई नरमी... 4% तक सस्ती हुई, फिर भी पिछले महीने से 27% महंगी |
    Homemade Makhan: बाजार का चक्कर छोड़ें, बिना मलाई सिर्फ देसी घी और बर्फ से निकालें शुद्ध मक्खन, मिश्री डालकर लगाएं कान्हा को भोग |
    LIVE: CJP का संसद मार्ग थाने पर बड़ा प्रदर्शन... निशु आजाद संग पहुंचे सौरभ-रांका, चंद्रशेखर भी मौके पर
    Advertisement