नशे में विमान उड़ा रहा था पायलट... फुकेत-दिल्ली Air India विमान हादसे की सामने आई रिपोर्ट

एअर इंडिया की फुकेत-दिल्ली फ्लाइट को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि विमान के पायलट इन कमांड यानी PIC के ड्रग टेस्ट का रिजल्ट नॉन-नेगेटिव आया था. यानी जो पायलट विमान उड़ा रहे थे वह ड्रग की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं. वहीं, को-पायलट का टेस्ट नेगेटिव पाया गया.

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यह घटना 4 अगस्त को एअर इंडिया के एयरबस A320 विमान वीटी-ईएक्सओ से जुड़ी है, जो फ्लाइट AI 2379 के तहत फुकेत से दिल्ली आ रहा था. एएआईबी के मुताबिक, दोनों फ्लाइट क्रू का साइको-एक्टिव सब्सटेंस डिटेक्शन किट से टेस्ट किया गया था. इसमें PIC का सैंपल नॉन-नेगेटिव आया.

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इसके बाद दोनों के ब्लड सैंपल कन्फर्मेटरी जांच के लिए पैथोलॉजिकल लैब भेजे गए. इस जांच में भी PIC का सैंपल नॉन-नेगेटिव रहा, जबकि को-पायलट का सैंपल दोनों टेस्ट में नेगेटिव पाया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के वक्त PIC पायलट मॉनिटरिंग की भूमिका में था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर विमान उड़ा रहा था.

हवा में 292 फीट नीचे गिरा विमान

एएआईबी रिपोर्ट के अनुसार, 04:02:43 UTC पर फ्लाइट लेवल 360 यानी करीब 36 हजार फीट की ऊंचाई पर विमान के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम ने ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम के खत्म होने का संकेत दिया. चार सेकंड के भीतर ब्लू और येलो हाइड्रोलिक सिस्टम के भी खत्म होने का पता चला. इसके बाद ऑटोपायलट डिसएंगेज हो गया और लगातार चाइम बजने लगा.

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कुछ ही सेकंड बाद दो सेकंड के लिए स्टॉल वार्निंग भी सक्रिय हुई. को-पायलट ने विमान को संभालने की कोशिश की और इसके बाद PIC ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया. इस दौरान विमान की ऊंचाई में बड़ा बदलाव हुआ. विमान पहले अपनी निर्धारित ऊंचाई से 372 फीट ऊपर गया और फिर 292 फीट नीचे आ गया.

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यात्रियों को लगी चोट, दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग

घटना के दौरान कुछ यात्रियों और केबिन क्रू को चोटें आईं. केबिन सुपरवाइजर ने इसकी जानकारी कॉकपिट क्रू को दी. फ्लाइट क्रू ने स्थिति का आकलन करने के बाद विमान को नजदीकी एयरपोर्ट पर डायवर्ट करने के बजाय दिल्ली ले जाने का फैसला किया.

बाद में क्रू ने दिल्ली एटीसी से मेडिकल प्राथमिकता मांगी. एटीसी ने जरूरी सहायता उपलब्ध कराई. विमान 05:30 UTC पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 11L पर सुरक्षित उतरा और 05:37 UTC पर अपने दम पर पार्किंग बे तक पहुंच गया.



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