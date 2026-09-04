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मेरठ में नकली सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, लाखों का माल और मशीनें बरामद

मेरठ के हस्तिनापुर में पुलिस और सिगरेट कंपनी के मैनेजर ने दूधली गांव स्थित एक भवन पर छापेमारी कर अवैध सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. मौके से भारी मात्रा में नकली सिगरेट, कच्चा माल, पैकिंग सामग्री और मशीनें बरामद की गईं.

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बड़ी-बड़ी मशीनें लगाकर बनाई जा रही थीं सिगरेट (Photo- ITG)
बड़ी-बड़ी मशीनें लगाकर बनाई जा रही थीं सिगरेट (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सिगरेट कंपनी के मैनेजर की सूचना पर गुरुवार रात करीब छापेमारी कर अवैध रूप से चल रही नकली ब्रांडेड सिगरेट फैक्टरी का भंडाफोड़ किया. बाजार में नकली माल आने से बिक्री प्रभावित होने पर कंपनी ने सीक्रेट जांच कराकर पुलिस को सूचना दी थी. पुलिस टीम ने दूधली गांव स्थित सरकारी गौशाला के पास एक भवन में कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में तैयार व अधबनी नकली सिगरेट, कच्चा माल, पैकिंग सामग्री और सिगरेट बनाने की मशीनें बरामद कीं. मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर छानबीन शुरू कर दी गई है.

सीक्रेट पड़ताल के बाद पुलिस का छापा

बाजार में नकली सिगरेट की वजह से कंपनी की बिक्री पर असर पड़ रहा था. कंपनी अधिकारियों की गोपनीय जांच में एक माह पहले पता चला कि हस्तिनापुर के खादर इलाके में यह अवैध काम चल रहा है. मेरठ पुलिस को सूचना मिलने के बाद गठित टीम ने कंपनी के मैनेजर के साथ मिलकर दूधली गांव में दबिश दी.

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दिल्ली निवासी का नेटवर्क, एक हिरासत में

यह अवैध फैक्ट्री दिल्ली निवासी रवि नाम के शख्स की बताई जा रही है. पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नकली सिगरेट बनाने और उनकी सप्लाई के इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हैं.

बरामद माल की कीमत का हो रहा आकलन

फैक्ट्री से बरामद सामान और अवैध रूप से तैयार माल की असली कीमत का आकलन जांच पूरी होने के बाद किया जाएगा. इसके साथ ही भवन के संचालन और सप्लाई से जुड़ी तमाम जानकारियां भी पुलिस द्वारा जुटाई जा रही हैं.

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