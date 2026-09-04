महिला ने 150 करोड़ में घर खरीदा... कुछ काम करवाया और अब कीमत है- 1000 करोड़!

अमेरिका के फ्लोरिडा में एक आलीशान घर इन दिनों खूब चर्चा में है. वजह सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि इसकी कीमत है. करीब 13 साल पहले जिस घर को एक दंपति ने लगभग 16 मिलियन डॉलर यानी करीब 150 करोड़ रुपये में खरीदा था. अब वही घर 105 मिलियन डॉलर यानी करीब 1,000 करोड़ रुपये में बिकने के लिए तैयार है. यानी कीमत में छह गुना से ज्यादा का उछाल. इस दौरान घर में बड़े पैमाने पर रेनोवेशन और बहाली का काम भी कराया गया.

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यह आलीशान एस्टेट अमेरिका के मशहूर पाम बीच में है और इसे कासा इलेडा के नाम से जाना जाता है. हालांकि, स्थानीय लोग इसे एक और दिलचस्प नाम से बुलाते हैं- हैम एंड चीज हाउस . इसकी वजह है घर की बाहरी दीवारों पर लाल ईंट और मूंगे जैसे रंग के पत्थरों की पट्टियां, जो देखने में बिल्कुल हैम और चीज वाले सैंडविच जैसी लगती हैं.

1928 में बना था ये अनोखा घर

कासा इलेडा को करीब 1928 में स्विस मूल के मशहूर आर्किटेक्ट मॉरिस फैटियो ने बनाया था. इसे निवेश बैंकर मॉर्टिमर शिफ और उनकी पत्नी एडेल के लिए डिजाइन किया गया था. दिलचस्प बात यह है कि घर का नाम इलेडा उनकी पत्नी Adele के नाम को उल्टा लिखने से बना है.

करीब एक एकड़ में फैले इस एस्टेट में सात बेडरूम हैं और घर का कुल लिविंग एरिया 13,000 वर्ग फुट से ज्यादा है. सबसे खास बात यह है कि घर सीधे समुद्र के किनारे बना है और करीब 150 फीट का समुद्री किनारा इसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा है.

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घर के अंदर भी पुराने दौर की शाही झलक देखने को मिलती है. यहां नक्काशीदार पत्थर, मार्बल की फायरप्लेस, हाथ से पेंट की गई लकड़ी की छतें, बड़े लॉजिया और खूबसूरत कोफर्ड सीलिंग जैसी कई पुरानी चीजें आज भी मौजूद हैं. इसके अलावा शेफ किचन, ऑफिस, जिम, गेम्स और रिक्रिएशन रूम, लिफ्ट और वाइन सेलर जैसी आधुनिक सुविधाएं भी हैं.

घर से समुद्र तक जाती है प्राइवेट सुरंग

लेकिन इस घर की सबसे हैरान करने वाली चीज इसकी प्राइवेट सुरंग है. यह सुरंग घर के नीचे से गुजरते हुए साउथ ओशियन बोलिवर्ड के नीचे से सीधे समुद्र तट तक पहुंचती है. यानी घर के मालिकों को सड़क पार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती.

सुरंग के दूसरे छोर पर समुद्र के किनारे एक निजी कैबाना है. इसमें लिविंग रूम, वेट बार और पूरा बाथरूम भी बना हुआ है. मतलब घर से निकलिए, सुरंग से गुजरिए और सीधे बीच पर पहुंच जाइए.

खरीदा तो घर था अंधेरा, फिर बना ‘पैशन प्रोजेक्ट’

2013 में बिजनेसमैन मैरियन एच एंटोनिनी और उनकी पत्नी पेन्नी ने इस एस्टेट को 15.975 मिलियन डॉलर में खरीदा था. उस समय घर काफी अंधेरा और पुराना लग रहा था, लेकिन दंपति को इसमें अच्छी नींव नजर आई. इसके बाद कई साल तक घर के रिस्टोरेशन का काम चला. कोशिश थी कि आधुनिक सुविधाएं जोड़ने के साथ इसकी करीब 100 साल पुरानी पहचान भी बरकरार रहे.

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जमीन और बगीचों को भी नए सिरे से तैयार किया गया. इस काम को 2017 में संरक्षण से जुड़ा एक अवॉर्ड भी मिला. दंपति ने स्विमिंग पूल को भी बदलवाया और नया पूल वेनिस के एक चर्च से प्रेरित होकर बनवाया.

अब इस घर की कीमत 105 मिलियन डॉलर यानी करीब 1,000 करोड़ रुपये रखी गई है. पाम बीच में यह उन चुनिंदा घरों में शामिल है, जिनकी कीमत 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा है. यानी करीब 150 करोड़ में खरीदी गई इस ऐतिहासिक हवेली ने बहाली और वक्त के साथ ऐसी छलांग लगाई कि अब इसकी कीमत 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

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