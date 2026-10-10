scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अभिजीत दिपके की हिरासत की खबर सुन रोने लगीं मां, बोलीं- इंदिरा का वक्त अच्छा था...

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को शनिवार को विमान से ही हिरासत में ले लिया गया. उनकी मां ने पुलिस की इस कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई और सवाल उठाया कि देश के लिए काम करने वाले बच्चों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों हो रही है जबकि अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती.

Advertisement
X
दिपके की मां ने सरकार पर उठाए सवाल (Photo: ITG)
दिपके की मां ने सरकार पर उठाए सवाल (Photo: ITG)

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को शनिवार को विमान से ही हिरासत में ले लिया गया है. दिपके की मां ने पुलिस की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है. उन्होंने साफ कहा है कि सरकार ने यह अच्छा नहीं किया. उन्होंने सवाल किया कि देश के लिए काम करने वाले बच्चों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कौन करता है. 

उन्होंने दिपके के हिरासत में लिए जाने पर सवाल किया है कि यह कौन सा न्याय है? दिपके की मां ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि देश के लिए काम करने वाले बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है जबकि अपराध करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती. 

जो होगा अच्छे के लिए होगा: अभिजीत दिपके
अभिजीत दीपके की मां ने कहा कि उन्हें पहले से ही डर था कि उनके बेटे को गिरफ्तार किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि जब अभिजीत घर से दिल्ली के लिए निकल रहे थे तब भी उन्होंने उन्हें आगाह किया था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है. हालांकि, अभिजीत ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

CJP Protest, Delhi Police (PHOTO: PTI)
जंतर-मंतर पर सन्नाटा, चारों ओर प्रोटेस्टर्स की धर-पकड़, 400 हिरासत में
CJP Protest
'अब अजिंक्य शिंदे लीड करेगा...', हिरासत के बाद सामने आया अभिजीत दिपके का प्री-रिकॉर्डेड Video
Abhijeet Dipke video, Abhijeet Dipke detained,
प्लेन के बाहर खड़ी पुलिस, अंदर 'इंकलाब जिंदाबाद' .. अभिजीत दिपके का Video
CJP Leaders Abhijeet Dipke, Saurav Das, Ashutosh Ranka Detained Inside Plane
डिटेन हुए दिपके-आशुतोष और सौरव को पुलिस ने अलग-अलग जगह रखा, एयरपोर्ट के बाहर CJP समर्थक जमा
दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, विमान से ही हिरासत में लिए गए दिपके समेत CJP नेता

बेटे की हिरासत को लेकर अभिजीत दिपके की मां ने भावुक होते हुए बताया कि उन्होंने बहुत ही दुखी मन से अपने बेटे को विदा किया था. उस वक्त अभिजीत ने उन्हें समझाते हुए कहा कि था कि 'रोओ मत, जो होगा अच्छे के लिए होगा.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: कॉकरोचों को इस बार जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट की नहीं मिली इजाजत, दिल्ली पुलिस ने बताया कारण

अभिजीत की मां ने प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर लाठी लेकर रील बनाने वालों का भी जिक्र किया. उन्होंने सवाल किया कि उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है. उन्होंने कहा, 'देश के लिए काम करने वाले बच्चों को गिरफ्तार करना और दूसरों को छोड़ देना कैसा न्याय है?'

सरकार के रवैये पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है. उनके मुताबिक, सरकार ने उनके बेटे के साथ गलत किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    CJP प्रदर्शन को लेकर लखनऊ में हाई अलर्ट, हर गतिविधि पर पैनी नजर... जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया पूरा प्लान |
    Navratri 2026: नवरात्र में घटस्थापना के बाद न करें ये 3 गलतियां, जानें पूजा के जरूरी नियम |
    पहले रिलेशन में थी, फिर बात करना बंद कर दिया... गुस्से में महिला की चाकू से कर दी हत्या, कपड़े की दुकान में वारदात |
    9 रुपये में छोले-भटूरे बेचकर खड़ा किया 100 करोड़ का ब्रांड, तीन दोस्तों ने ऐसे बदली किस्मत |
    CEC के खिलाफ श्रीनगर में भी प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कांग्रेस और NC वर्कर |
    CJP प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली की किलेबंदी... मथुरा रोड पर सन्नाटा, सरिता विहार में घंटों से खड़े लोग |
    शादीशुदा नाना पर आया था मनीषा का दिल, फिर क्यों टूटा रिश्ता? |
    दोपहर होते-होते जंतर-मंतर पर सन्नाटा, चारों ओर प्रोटेस्टर्स की धर-पकड़, 400 हिरासत में |
    CJP प्रदर्शन: दिल्ली के कई इलाकों से प्रदर्शनकारियों की धरपकड़, देखें पुलिस का एक्शन |
    CJP प्रोटेस्ट पर पाकिस्तान से भी आया रिएक्शन, दिल्ली पुलिस की तगड़ी मुस्तैदी देख पूर्व क्रिकेटर ने कसा तंज
    Advertisement