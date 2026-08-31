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यात्रीगण कृपया ध्यान दें! इन वंदे भारत ट्रेनों का समय बदला, अब 10 मिनट पहले चलेंगी

भारतीय रेलवे ने वाराणसी से चलने वाली दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया है. नया शेड्यूल 2 सितंबर 2026 से लागू होगा. दोनों ट्रेनें वाराणसी जंक्शन से पहले के मुकाबले 10 मिनट पहले रवाना होंगी. हालांकि, वाराणसी के बाद दोनों ट्रेनों के अन्य स्टेशनों की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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भारतीय रेलवे ने वाराणसी से चलने वाली दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया है. (File Photo: PTI)
भारतीय रेलवे ने वाराणसी से चलने वाली दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया है. (File Photo: PTI)

भारतीय रेलवे ने वाराणसी से चलने वाली दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में बदलाव किया है. इनमें वाराणसी-रांची और वाराणसी-देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं. दोनों ट्रेनों का नया शेड्यूल 2 सितंबर 2026 से लागू होगा. ऐसे में इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को सफर से पहले नया टाइम टेबल जरूर चेक कर लेना चाहिए.

वाराणसी-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस अब वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से 16:05 बजे की जगह 15:55 बजे रवाना होगी. यानी ट्रेन के प्रस्थान समय में 10 मिनट का बदलाव किया गया है. वाराणसी के बाद ट्रेन के अन्य स्टेशनों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 20888/20887 नंबर वाली वाराणसी-रांची-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी सभी दिनों में चलती है.

यह ट्रेन वाराणसी और रांची के बीच करीब 536 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 50 मिनट में तय करती है. इस दौरान ट्रेन दीन दयाल उपाध्याय, सासाराम, गया, कोडरमा, हजारीबाग रोड, पारसनाथ, बोकारो स्टील सिटी और मूरी समेत 8 स्टेशनों पर रुकती है.

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कब शुरू हुई थी वाराणसी-रांची वंदे भारत?

वाराणसी-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को हरी झंडी दिखाई थी. इसका कमर्शियल रन 18 मार्च 2024 से शुरू हुआ था. ट्रेन का संचालन और रखरखाव साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन करता है. यह देश की 49वीं वंदे भारत एक्सप्रेस थी. इस ट्रेन में यात्रियों के लिए एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार की सुविधा उपलब्ध है. वाराणसी से रांची के बीच एसी चेयर कार का किराया 1,470 रुपये, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 2,695 रुपये है.

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वाराणसी-देवघर वंदे भारत का समय बदला

रेलवे ने 22500 नंबर की वाराणसी-देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस के समय में भी बदलाव किया है. 2 सितंबर 2026 से यह ट्रेन वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से 06:20 बजे की जगह 06:10 बजे रवाना होगी. यानी यह ट्रेन भी पहले के मुकाबले 10 मिनट पहले चलेगी. वाराणसी के बाद ट्रेन के बाकी स्टेशनों के प्रस्थान और आगमन समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसलिए यात्रियों को खास तौर पर वाराणसी स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के समय का ध्यान रखना होगा.

यह देश की 61वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसका उद्घाटन 15 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था. वाराणसी और देवघर के बीच यह ट्रेन पंडित दीन दयाल उपाध्याय, सासाराम, गया, नवादा, किउल और जसीडीह रेलवे स्टेशनों पर रुकती है और सप्ताह में 6 दिन चलती है. ट्रेन वाराणसी से देवघर के बीच 456 किमी की दूरी 7 घंटे 20 मिनट में तय करती है. इसमें एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार की सुविधा उपलब्ध है. एसी चेयर कार का किराया ₹1,355 और एग्जीक्यूटिव चेयर कार (EC) का किराया ₹2,415 है.

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