scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

SC का जज बनकर धमकाने के जुर्म में सुकेश को 8 साल की सजा, दिल्ली की कोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताकर विशेष जज को धमकाने और जमानत के लिए दबाव बनाने के मामले में 8 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं मामले में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल मंजीत की भूमिका की भी जांच के निर्देश दिए गए हैं.

Advertisement
X
ठग सुकेश चंद्रशेखर. (ITG)
ठग सुकेश चंद्रशेखर. (ITG)

महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने एक गंभीर मामले में 8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. सुकेश ने खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताकर निचली अदालत की जज को प्रभावित करने और धमकाने की कोशिश की थी. अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 170, 189 और 507 के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई.

सुनवाई कर रही जज को फोन कर बताया था सुप्रीम कोर्ट का सीटिंग जज
यह मामला अप्रैल 2017 का है. सुकेश भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस हिरासत में था. पुलिस कांस्टेबल मंजीत की हिरासत में रहते हुए सुकेश ने उसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया. सुकेश ने इस फोन से मामले की सुनवाई कर रही स्पेशल जज पूनम चौधरी के आधिकारिक लैंडलाइन और मोबाइल पर संपर्क किया. उसने खुद को पहले सुप्रीम कोर्ट के जज का प्राइवेट सेक्रेटरी और फिर खुद को सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज भी बताया.

सुकेश ने स्पेशल जज पर अपनी जमानत जल्द से जल्द मंजूर करने का दबाव बनाया और बात न मानने पर पेशेवर नुकसान भुगतने की धमकी दी. अदालत ने उसकी इस हरकत पर सख्त टिप्पणी करते हुए इस कृत्य को संस्थागत अवहेलना बताया है. तीस हजारी कोर्ट की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्षिता मिश्रा ने सुकेश चंद्रशेखर को दोषी ठहराते हुए कहा कि यह कोई साधारण धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता और पवित्रता पर सीधा हमला है. 

सम्बंधित ख़बरें

Jailed notorious fraudster Sukesh Chandrashekhar has offered to buy IPL franchise RCB for Rs 8,300 crore
200 करोड़ की ठगी का मामला: सुकेश-लीना की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी
nora fatehi
ठग सुकेश से महंगे गिफ्ट लेकर फंसी नोरा, दर्द बताते हुए रो पड़ीं
Jacqueline Fernandez and Sukesh Chandrasekhar
215 करोड़ की ठगी: जैकलीन-सुकेश को झटका, कोर्ट ने आरोप तय करने का दिया आदेश
महिला की हरकत से मॉल में मच गया था हड़कंप. (Photo: ITG)
मॉल की छत पर पहुंची 20 साल की महिला, कूदने की कोशिश से मचा हड़कंप
Bhagalpur-Delhi Sleeper Vande Bharat Likely Soon, Railway Board Approval Awaited
बिहार-दिल्ली स्लीपर वंदे भारत जल्द... रूट, स्टॉपेज तय! अब मंजूरी का इंतजार
Advertisement

फोन देने वाले कांस्टेबल की भूमिका की भी चल रही है जांच
कोर्ट ने टिप्पणी की कि सुकेश ने अपनी इस 'मूर्खतापूर्ण नाटकीय प्रस्तुति' में मर्यादा की सीमा लांघ दी. कोर्ट में अब कांस्टेबल की भूमिका पर जांच भी चल रही है. कोर्ट ने इस बात पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं कि सुकेश को पुलिस हिरासत में कांस्टेबल का फोन कैसे मिला? अदालत ने कांस्टेबल मंजीत की भूमिका की नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया है.

फिलहाल इस फैसले के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के निर्णय को चुनौती दी है. सुकेश पर पहले से ही तिहाड़ जेल से 200 करोड़ रुपये से अधिक की रंगदारी और ठगी करने सहित कई अन्य मामले चल रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सोन नदी के जल बंटवारे पर बिहार- झारखंड सहमत! सम्राट-सोरेन कर सकते हैं हस्ताक्षर |
    राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी में FIR हुई दर्ज, SC वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगा आरोप |
    THAR के परखच्चे उड़ गए! गंगा एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट में 4 युवकों की दर्दनाक मौत, एक घायल |
    40 की उम्र में मां बनेंगी कश्मीरा, अनाउंस की प्रेग्नेंसी, 2 साल पहले दूसरे धर्म के पायलट से रचाई थी शादी |
    मुंबई के पोर्ट पर क्रेन और जहाज की टक्कर, कार्गो उतारते वक्त लगी आग |
    150वां मैच, 3 विकेट और ऐतिहासिक रिकॉर्ड... दीप्ति शर्मा बनी विमेंस T20I की सबसे सफल गेंदबाज |
    Hindu Dharam: कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार! जानें कौन थे वो संत, जिन्हें भगवान ने दिए थे साक्षात दर्शन? |
    कोलंबिया में कैसे हुई पुलिस अधिकारी की मौत? देखें US TOP-10 |
    शिकार के बीच तेंदुए ने दिखाया हैरान करने वाला व्यवहार, CCTV में कैद हुआ भावुक पल |
    दिल्ली: मॉल की छत पर पहुंची 20 साल की महिला, कूदने की कोशिश से मचा हड़कंप
    Advertisement