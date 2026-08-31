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150वां मैच, 3 विकेट और ऐतिहासिक रिकॉर्ड... दीप्ति शर्मा बनी विमेंस T20I की सबसे सफल गेंदबाज

थाईलैंड के खिलाफ मुकाबले में भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ने 94 रनों से बड़ी जीत दर्ज की. भारतीय टीम की जीत में दीप्ति शर्मा की अहम भूमिका रही. दीप्ति शर्मा ने बिना कोई रन खर्च किए तीन विकेट अपने नाम किए.

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दीप्ति शर्मा ने थाईलैंड के खिलाफ कहर बरपाया. (Photo: BCCI Women)
दीप्ति शर्मा ने थाईलैंड के खिलाफ कहर बरपाया. (Photo: BCCI Women)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की. रविवार (30 अगस्त) को थाईलैंड के खिलाफ विमेंस एशिया कप के ग्रुप-ए मुकाबले में दीप्ति ने 1.1 ओवर्स में बिना कोई रन दिए 3 विकेट चटकाए. इसी के साथ दीप्ति विमेंस टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं. दीप्ति के अब 150 विमेंस टी20 इंटरनेशनल मैचों से 171 विकेट हो चुके हैं. उन्होंने थाईलैंड की थिपाचा पुत्थावोंग को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम पर 170 विकेट दर्ज हैं.

दीप्ति शर्मा के लिए यह मुकाबला कई मायनों में खास रहा. वह अपना 150वां T20I मैच खेलने उतरी थीं. इसके साथ ही वह भारत की सिर्फ तीसरी महिला क्रिकेटर बनीं, जिन्होंने 150 या उससे ज्यादा T20I मुकाबले खेले हैं. उनसे पहले हरमनप्रीत कौर (203) और स्मृति मंधाना (172) यह मुकाम हासिल कर चुकी हैं. दीप्ति 150 या उससे ज्यादा T20I खेलने वाली सिर्फ 12वीं महिला क्रिकेटर हैं.

थाईलैंड के खिलाफ दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी में जबरदस्त किफायत दिखाई.  भारत की ओर से विमेंस T20I मैच में पहली बार किसी गेंदबाज ने तीन विकेट लेने के लिए एक भी रन खर्च नहीं किया. उनके स्पेल ने थाईलैंड की रन गति पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया. इतिहास रचने के बावजूद दीप्ति ने व्यक्तिगत उपलब्धि को लेकर ज्यादा उत्साह दिखाने के बजाय टीम के प्रदर्शन को प्राथमिकता दी.

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उन्होंने कहा कि भारतीय जर्सी पहनना और देश के लिए सही काम करना उनके लिए सबसे गर्व की बात है. दीप्ति शर्मा ने यह भी कहा कि वह इस बात पर ध्यान नहीं देतीं कि सामने कौन सी टीम है.

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उनका लक्ष्य अपनी गेंदबाजी में लगातार सुधार करना और गेंदबाजी यूनिट की मदद करना है. दीप्ति ने टीम के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कैम्प को भी एशिया कप से पहले आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बताया. उनके मुताबिक इस कैम्प से टीम को काफी भरोसा मिला और अब भारतीय टीम की नजरें एशिया कप जीतने पर हैं.

विमेंस T20I में सबसे ज्यादा विकेट
दीप्ति शर्मा (भारत)- 171 विकेट
थिपाचा पुत्थावोंग (थाईलैंड)- 170 विकेट
हेनरिएट इशिम्वे (रवांडा)- 164 विकेट
सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड)- 154 विकेट
कैरी चान (हॉन्ग कांग)- 153 विकेट

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