Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 अक्टूबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

मल्लिकार्जुन खड़गे के PM नरेंद्र मोदी के पिता पर दिए गए विवादित बयान को लेकर पटना में शिकायत दर्ज हो गई है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने होर्मुज में ईरान की बिछाई समुद्री बारूदी सुरंगें हटाने का दावा किया. इन खबरों के अलावा, ब्राजील में वामपंथी राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा ने एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है. पढ़ें सोमवार सुबह की बड़ी खबरें

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'बाप भी जाएगा' वाले बयान पर खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज, आज बीजेपी का देशभर में प्रदर्शन

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के PM नरेंद्र मोदी के पिता पर दिए गए विवादित बयान को लेकर पटना में शिकायत दर्ज हो गई है. इसके अलावा, बीजेपी ने सोमवार को देशभर में खड़गे के खिलाफ प्रदर्शन का भी ऐलान कर दिया है. वहीं, कांग्रेस नेताओं ने खड़गे का बचाव करते हुए BJP पर पलटवार किया है और कहा कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है.

सर्बिया में चुनाव जीतकर बहुमत में आए प्रदर्शनकारी छात्र, पुतिन समर्थित राष्ट्रपति की हार

सर्बिया की सत्ता में लंबे समय तक रहने वाले ताकतवर नेता अलेक्जेंडर वुसिक ने रविवार को चुनाव में अपनी हार मान ली. इस चुनाव में एक तरफ वुसिक और उनकी दक्षिणपंथी पार्टी थी तो दूसरी तरफ छात्रों के नेतृत्व वाला आंदोलन था. पिछले दो सालों से उनकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था.

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IND A vs NZ A: देवदत्त पडिक्कल दोहरे शतक से चूके... साई सुदर्शन ने भी मचाया धमाल, कीवी गेंदबाज हुए बेहाल

इंडिया-ए और न्यूजीलैंड-ए के बीच तीन मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल में खेला जा रहा है. इस चार दिवसीय मुकाबले के तीसरे दिन यानी सोमवार को देवदत्त पडिक्कल ने इंडिया-ए की दूसरी पारी में शानदार 199 रन बनाए. पडिक्कल के फर्स्ट क्लास करियर का ये 12वां शतक रहा.

जीत से बस एक विकेट दूर था इंग्लैंड, फिर शादाब खान-हारिस रऊफ ने पलट दी बाजी, पाकिस्तान को दिलाई यादगार जीत

पाकिस्तान ने रविवार को गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए वनडे ट्राई सीरीज के एक रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 1 विकेट से हरा दिया. पाकिस्तानी टीम ने 154 रनों के स्कोर तक नौ विकेट गंवा दिए थे और जीत के लिए 88 रन बाकी थे. लेकिन शादाब ने रऊफ के साथ मिलकर इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. शादाब खान ने 96 गेंदों पर नाबाद 113 रन बनाए.

ब्राजील में ट्रंप के विरोधी ने फिर जीता राष्ट्रपति चुनाव, लूला डा सिल्वा ने कहा- ब्राजील किसी के प्रभाव में नहीं

ब्राजील में वामपंथी राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है. उन्होंने दूसरे दौर के मुकाबले में दक्षिणपंथी सीनेटर फ्लेवियो बोल्सोनारो को हराया. इस जीत के साथ ही लूला डा सिल्वा ब्राजील में चौथी बार राष्ट्रपति बनने वाले हैं. लूला का अगला कार्यकाल 5 जनवरी 2027 से शुरू होगा.

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हूतियों ने फिर कर दिया रियाद के एयरपोर्ट पर अटैक! कुछ घंटे पहले ही हुआ था खोलने का ऐलान

यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दो सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है. हूती के मुताबिक, रविवार को तीन अलग-अलग मिलेट्री ऑपरेशन के तहत दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं. दावा है कि इन हमलों में सऊदी अरब के एयरबेस और नौसैनिक ठिकाने को भी निशाना बनाया गया.

'होर्मुज के रास्ते अब पूरी तरह साफ...', सेंटकॉम कमांडर ने ईरान की बिछाई समुद्री बारूदी सुरंगें हटाने का किया दावा

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने रविवार को होर्मुज जलडमरूमध्य का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के IRGC की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य के अंतरराष्ट्रीय नौवहन मार्गों में बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों को सफलतापूर्वक हटा दिया है. उन्होंने सैनिकों की प्रतिबद्धता के लिए उनका आभार जताया.

अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.5 की रही तीव्रता

अफगानिस्तान में रविवार की रात भूकंप के झटके दर्ज किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई. NCS के अनुसार, भूकंप भारतीय समयानुसार रात 11 बजकर 14 मिनट और 22 सेकंड पर आया. इसका केंद्र अफगानिस्तान में 36.157 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71.240 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था.

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जामिया कैंपस में जबरन घुसने का आरोप, इमरान मसूद समेत कई कांग्रेस सांसदों के खिलाफ FIR

जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रशासन की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने कई कांग्रेस सांसदों के खिलाफ अनाधिकृत प्रवेश और छात्रों को भड़काने के आरोप में FIR दर्ज की है. यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने कांग्रेस के लोकसभा MP मसूद, राज्यसभा MP इमरान प्रतापगढ़ी और दूसरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस में फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई है.

हरमनप्रीत-दीप्ति के शतकों से भारत का धमाका, जिम्बाब्वे को 121 रनों से रौंदा

भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे महिला वनडे में 121 रनों से जीत दर्ज की है. वडोदरा में रविवार को खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 328 रन बनाए, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 207 रनों पर सिमट गई. इस मैच में हरमनप्रीत कौर और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने शतकीय पारियां खेली.

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