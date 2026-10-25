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अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.5 की रही तीव्रता

अफगानिस्तान में 25 अक्टूबर 2026 की रात 11:14 बजे रिक्टर स्केल पर 5.5 तीव्रता का भूकंप आया. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप का केंद्र 129 किलोमीटर की गहराई में था.

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अफगानिस्तान में भूकंप के झटके
अफगानिस्तान में भूकंप के झटके

अफगानिस्तान में रविवार (25 अक्टूबर 2026) की रात भूकंप के झटके दर्ज किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई. NCS के अनुसार, भूकंप भारतीय समयानुसार रात 11 बजकर 14 मिनट और 22 सेकंड पर आया. इसका केंद्र अफगानिस्तान में 36.157 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71.240 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था. भूकंप का केंद्र जमीन से 129 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया है.

बता दें कि हाल के दिनों में लगातार भूकंपों का आना दर्ज किया जा रहा है. 25 अक्टूबर की सुबह ही जापान के बोनिन द्वीप समूह क्षेत्र में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था. इसके एक दिन पहले शनिवार को वानुआतू द्वीप में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 मापी गई. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, भूकंप 24 अक्टूबर को सुबह 8 बजकर 1 मिनट पर आया. वानुआतू, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपसमूह देश है.

 

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