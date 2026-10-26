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जीत से बस एक विकेट दूर था इंग्लैंड, फिर शादाब खान-हारिस रऊफ ने पलट दी बाजी, पाकिस्तान को दिलाई यादगार जीत

इंग्लैंड को ट्राई सीरीज में अपनी उम्मीदें पूरी तरह कायम रखने के लिए जीत की जरूरत थी, लेकिन शादाब खान और हारिस रऊफ की ऐतिहासिक साझेदारी ने उसकी राह रोक दी. पाकिस्तान ने इस जीत के साथ फाइनल में जगह पक्की कर ली.

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शादाब खान का यादगार शतक, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया. (Photo: AP)
शादाब खान का यादगार शतक, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया. (Photo: AP)

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 25 अक्टूबर (रविवार) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए वनडे ट्राई सीरीज के मुकाबले में शादाब खान ने ऐसी पारी खेली, जिसने हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया. पाकिस्तानी टीम ने 154 रनों के स्कोर तक नौ विकेट गंवा दिए थे और जीत के लिए 88 रन बाकी थे. लेकिन शादाब ने हारिस रऊफ के साथ मिलकर इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. दोनों ने दसवें विकेट के लिए नाबाद 89 रन जोड़कर पाकिस्तान को 17 गेंद बाकी रहते 1 विकेट से जीत दिलाई. साथ ही पाकिस्तानी टीम को ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचा दिया.

शादाब खान ने 96 गेंदों पर नाबाद 113 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और पांच छक्के शामिल रहे. यह उनका पहला ओडीआई शतक था. दूसरी ओर, 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हारिस रऊफ ने सात रन बनाकर उनका साथ निभाया. इंग्लैंड को आखिरी विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दबाव में संयम बनाए रखा. आखिरकार रऊफ ने विजयी चौका लगाकर पाकिस्तान को यादगार जीत दिला दी.

शादाब-हारिस ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
शादाब खान और हारिस रऊफ के बीच नाबाद 89 रनों की साझेदारी सफल ओडीआई रनचेज में दसवें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी बन गई. इससे पहले यह रिकॉर्ड डेरिक मरे और एंडी रॉबर्ट्स के नाम था, जिन्होंने 1975 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 64 रन जोड़े थे.

शादाब खान ने अपनी पारी के दौरान लगातार बाउंड्री लगाकर लक्ष्य का दबाव कम किया. हारिस रऊफ ने दूसरे छोर पर विकेट बचाए रखा और जरूरत पड़ने पर गेंद को संभलकर खेला. उनकी इस साझेदारी ने मुकाबले का पूरा रुख बदल दिया.

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शाहीन आफरीदी भी छाए
इससे पहले पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी ने इंग्लैंड की पारी को 241 रनों पर समेटने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 46 रन देकर चार विकेट लिए, जबकि ओडीआई डेब्यू करने वाले रजाउल्लाह ने दो विकेट हासिल किए.

इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और टीम ने 19 रनों के स्कोर तक तीन विकेट गंवा दिए. सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने 111 गेंदों पर 105 रन बनाकर पारी को संभाला. सैम करन ने 42 रन बनाए और दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 93 रनों की साझेदारी हुई. अंत में गस एटकिंसन ने नाबाद 36 रन जोड़कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.

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