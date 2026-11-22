December Wedding Muhurat 2026: दिसंबर का महीना शादी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए खास रहने वाला है. इस महीने विवाह के लिए सिर्फ 7 शुभ तारीखें हैं. ऐसे में अगर आपके घर में भी शादी की बात चल रही है या तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो इन तारीखों को नोट कर लें. दरअसल, 16 दिसंबर 2026 से खरमास शुरू हो जाएगा. इसके बाद शादी-विवाह जैसे शुभ काम नहीं होंगे. इसलिए शादी की तारीख तय करने से पहले दिसंबर के इन शुभ मुहूर्तों के बारे में जान लेना जरूरी है. आइए जानते हैं कि दिसंबर 2026 में शादी के लिए कौन-कौन सी तारीखें शुभ हैं.

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दिसंबर शादी मुहूर्त 2026

हिंदू धर्म में शादी को बेहद खास संस्कार माना जाता है. इसलिए विवाह की तारीख तय करते समय शुभ तिथि और मुहूर्त का ध्यान रखा जाता है. मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में शादी करने से वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है. यही वजह है कि शादी की तैयारियां शुरू करने से पहले परिवार के लोग पंचांग में विवाह की शुभ तारीखें देखते हैं.

दिसंबर में शादी की पहली शुभ तारीख 2 दिसंबर, बुधवार है. इसके बाद 3, 4, 5 और 6 दिसंबर को भी विवाह के शुभ मुहूर्त हैं. वहीं, 11 और 12 दिसंबर को भी शादी की जा सकती है. इस तरह दिसंबर 2026 में विवाह के लिए कुल 7 शुभ तारीखें हैं. हालांकि, शादी का अंतिम मुहूर्त तय करने से पहले स्थानीय पंचांग और ज्योतिषाचार्य से सलाह जरूर लें.

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खरमास 2026 कब से शुरू होगा?

दिसंबर में शादी की तारीख तय करने से पहले खरमास का ध्यान जरूर रखें. पंचांग के अनुसार, 16 दिसंबर 2026 से खरमास शुरू हो जाएगा. इस दिन सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे. हिंदू धर्म में खरमास के दौरान शादी-विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है. इसी वजह से इस अवधि में विवाह के आयोजन नहीं किए जाते हैं.

कब खत्म होगा खरमास?

खरमास का समापन 14 जनवरी 2027 को होगा. मकर संक्रांति के साथ सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद फिर से विवाह और दूसरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी. ऐसे में दिसंबर में शादी करने की योजना बना रहे परिवारों के पास 12 दिसंबर तक ही विवाह के शुभ मुहूर्त हैं. अगर आप भी इसी महीने शादी करना चाहते हैं, तो समय रहते तारीख तय कर लें और जरूरी तैयारियां पूरी कर लें.

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