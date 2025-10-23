Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 23 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 23 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: पीएम मोदी चौबीस अक्टूबर को समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से बिहार चुनाव प्रचार शुरू करेंगे. वहीं, भारतीय पहलवान विश्वजीत मोरे ने यू 23 ग्रेको रोमन वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता. इन खबरों के अलावा, अमेरिका ने रूस की तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए. पढ़ें गुरुवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.
PM मोदी कर्पूरी ठाकुर के गांव से करेंगे चुनाव प्रचार का शंखनाद, समस्तीपुर-बेगूसराय में रैली को करेंगे संबोधित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को बिहार चुनाव अभियान की शुरुआत समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से करेंगे, जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था. भारत रत्न सम्मानित ठाकुर के पैतृक गांव में पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार रैली करेंगे.
U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की नई उड़ान, विश्वजीत मोरे ने जीता कांस्य पदक
भारतीय पहलवान विश्वजीत मोरे ने अल्बानिया के तिराना में हुई यू-23 ग्रेको रोमन कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुष 55 किलो वर्ग का कांस्य पदक जीता. उन्होंने कज़ाकिस्तान के येरासिल एममायर्बेकोव को 5-4 से हराया.
US ने रूस पर फोड़ा सैंक्शन बम... दो तेल कंपिनयों पर लगाया प्रतिबंध, EU ने भी बढ़ाई सख्ती
अमेरिका ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं. इसका मकसद रूस की युद्ध फंडिंग रोकना और यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए दबाव बढ़ाना है.
IND vs AUS LIVE: एडिलेड में भारत की पहले बल्लेबाजी, कुलदीप को मौका नहीं... देखें प्लेइंग 11
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है. भारतीय टीम टॉस हार गई है और उसे पहले बैटिंग का न्योता मिला है.
पाकिस्तान: एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने इमरान खान की बहन के खिलाफ जारी किया गैर-जमानती वारंट
पाकिस्तान की एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने पूर्व PM इमरान खान की बहन अलीमा खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया. अलीमा पिछले साल PTI प्रदर्शनों से जुड़े मामले में अदालत में कई बार पेश नहीं हुईं.
सबरीमाला मंदिर पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू, भगवान अयप्पा के दर्शन करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनीं
देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन किए. इस तरह वह इस मंदिर में पूजा अर्चना करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गईं.
पंजाब: रोपड़ रेंज के नए DIG नियुक्त किए गए नानक सिंह, हरचरण संह भुल्लर की जगह तैनाती
पंजाब के रोपड़ रेंज में IPS अधिकारी नानक सिंह को नया DIG नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति तब हुई है जब पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वतखोरी के आरोप में CBI ने गिरफ्तार किया था.
दिल्ली में लगातार दूसरे दिन हवा ‘बेहद खराब’, पराली से राहत के बावजूद AQI 400 पार
दिल्ली की हवा लगातार दूसरे दिन ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुंच गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, बुधवार को औसत AQI 363 रहा, जो इस महीने का सबसे खराब स्तर है. पराली जलाने में कमी के बावजूद प्रदूषण बढ़ा है.
RJD के पूर्व विधायक अनिल सहनी समेत कई नेता हुए भाजपा में शामिल
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. आरजेडी के पूर्व विधायक अनिल कुमार सहनी, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष बच्चू प्रसाद बिरू और आशा देवी ने भाजपा का दामन थाम लिया.
रूस की सेना ने किया परमाणु अभ्यास, पुतिन ने की निगरानी... ट्रंप से मुलाकात पर सस्पेंस बरकरार
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की रणनीतिक परमाणु सेनाओं के बड़े अभ्यास की निगरानी की. यह अभ्यास उस समय हुआ जब यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए अमेरिका के साथ प्रस्तावित शिखर वार्ता पर अनिश्चितता बनी हुई है.