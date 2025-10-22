scorecardresearch
 

Feedback

सबरीमाला मंदिर पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू, भगवान अयप्पा के दर्शन करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनीं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन किए. वह इस मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं. 2018 के सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद यह यात्रा धार्मिक परंपरा और महिला श्रद्धा- दोनों के प्रतीक के रूप में देखी जा रही है.

Advertisement
X
सबरीमाला में पूजा करतीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू. (Picture: X/@rashtrapatibhvn)
सबरीमाला में पूजा करतीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू. (Picture: X/@rashtrapatibhvn)

देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन किए और इस तरह वह इस मंदिर में पूजा अर्चना करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गईं. वे भारत की दूसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सबरीमाला की यात्रा की है. इससे पहले 1970 के दशक में पूर्व राष्ट्रपति वी.वी. गिरी यहां आए थे.

ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक यात्रा

राष्ट्रपति मुर्मू की यह यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लगे पारंपरिक प्रतिबंध को हटा दिया था. यह वही मंदिर है जहां भगवान अयप्पा को 'नित्य ब्रह्मचारी' माना जाता है. ऐसे में राष्ट्रपति मुर्मू का दर्शन करना उस सामाजिक बदलाव और श्रद्धा के संतुलन का प्रतीक माना जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

केरल में द्रौपदी मुर्मू के हेलिकॉप्टर के साथ हुआ हादसा
जब जमीन में धंसा राष्ट्रपति के हेलिकॉप्टर का पहिया... केरल के प्रमादोम का मामला 
The throne is inherited, not intelligence: Yogis sharp attack on Akhilesh.
केरल दौरे पर राष्ट्रपति, CM योगी का अखिलेश पर तंज; देखें बड़ी खबरें 
PM met with the President during Diwali; discussions took place regarding work and operations.
दिवाली पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे मोदी, राष्ट्रपत‍ि मुर्मू से की मुलाकात 
नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने दिवाली की शुभकामनाएं दीं.
सद्भाव, खुशी, समृद्धि और स्वदेशी को बढ़ावा... PM मोदी का राष्ट्र के नाम दिवाली संदेश 
president draupadi murmu enjoys gir jungle safari
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गिर जंगल सफारी का आनंद लिया, देखें वीडियो 

भाजपा सांसद बंदी संजय कुमार ने X पर लिखा- 'वह 67 वर्ष की हैं. उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा, किसी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि उसे सम्मान दिया. वह पहली राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इरुमुड़ी सिर पर रखकर भगवान अयप्पा के सामने शीश नवाया.' उन्होंने कहा, 'उनकी यह यात्रा बताती है कि भक्ति शोर नहीं करती, बल्कि सिर ऊंचा रखती है. वे 18 सीढ़ियां जिन्होंने विरोध और बहस दोनों देखी हैं, अब फिर से भक्ति की गरिमा की साक्षी बनीं.'

Advertisement

murmu

पारंपरिक रीति से यात्रा

राष्ट्रपति मुर्मू बुधवार सुबह करीब 11 बजे पंबा बेस कैंप पहुंचीं. उन्होंने पंबा नदी में पैर धोकर पास के गणपति मंदिर में पूजा की. काले रंग की साड़ी में उन्होंने पारंपरिक ‘केत्‍तनिरा’ अनुष्ठान में भाग लिया, जिसमें मुख्य पुजारी ने उनके लिए ‘इरुमुडिकट्टू’-  यानी सिर पर ले जाई जाने वाली पवित्र थैली तैयार की. उनके दामाद गणेश चंद्र होम्ब्रम और स्टाफ के अन्य सदस्य भी उनके साथ इस अनुष्ठान में शामिल हुए.

इसके बाद दल ने विशेष चार पहिया वाहनों से 4.5 किलोमीटर लंबी यात्रा तय की और सन्निधानम (मुख्य मंदिर परिसर) पहुंचे.

murmu in sabrimala

मंदिर में दर्शन

मुख्य पुजारी कंदरारु महेश मोहनारू और केरल के देवस्वोम मंत्री वी.एन. वसावन ने उनका पारंपरिक स्वागत किया. राष्ट्रपति मुर्मू ने सिर पर ‘इरुमुड़ी’ रखकर सबरीमाला की 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़ीं और भगवान अयप्पा के दर्शन किए.
पूजा के बाद उन्होंने मलिकापुरम मंदिर में भी दर्शन किए और फिर टीडीबी गेस्टहाउस लौटकर भोजन किया.

देवस्वोम बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान अन्य श्रद्धालुओं का प्रवेश कुछ समय के लिए रोका गया था. यह दौरा राष्ट्रपति मुर्मू के चार दिवसीय केरल प्रवास का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत मंगलवार शाम से हुई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Mokama Election
    Advertisement
    Advertisement