IND vs AUS LIVE: कोहली का लगातार दूसरा डक, भारत को दूसरा झटका... एड‍िलेड में टीम इंड‍िया की हालत पतली

AUS vs IND, 2nd ODI Live: भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने पर्थ वनडे में निराशानजक खेल दिखाया था. अब एडिलेड में भारतीय टीम तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान पर उतर रही है.

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे एडिलेड ओवल में है. (Photo: Getty Images)
India vs Australia, 2nd ODI Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (23 अक्टूबर) एडिलेड के एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं. वहीं पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान हैं. इस मुकाबले में भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है. भारत का स्कोर 6.5 ओवर के बाद 17 रन है और उसके 2 विकेट गिरे हैं. रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर नाबाद बल्लेबाज हैं.

भारतीय टीम को पर्थ में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में हार झेलनी पड़ी थी. ऐसे में भारत के लिए यह मुकाबला जीतना जरूरी है. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. 17 रनों के स्कोर पर ही उसे पहला झटका लग गया. कप्तान शुभमन 9 रन बनाकर तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट का शिकार बने. फिर बार्टलेट ने उसी ओवर में विराट कोहली को पवेलियन भेज दिया. कोहली लगातार दूसरे मैच में खाता नहीं खोल पाए.

भारतीय टीम का स्कोरकार्ड

बल्लेबाज विकेट पतन रन
रोहित शर्मा नाबाद  
शुभमन गिल कैच मिचेल मार्श, बोल्ड जेवियर बार्टलेट 9
विराट कोहली LBW  जेवियर बार्टलेट 0
श्रेयस अय्यर नाबाद  

विकेट पतन: 17-1 (शुभमन गिल, 6.1 ओवर), 17-2 (विराट कोहली, 6.5 ओवर)

इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11 में तीन बदलाव हुए. जोश फिलिप, नाथन एलिस और मैथ्यू कुह्नमैन इस मैच का हिस्सा नहीं बने. उनकी जगह क्रमश: एलेक्स कैरी, जेवियर बार्टलेट और एडम जाम्पा की एकादश में एंट्री हुई.

एडिलेड ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने सिर्फ दो मैच जीते, वहीं कंगारू टीम को 4 मुकाबलों में जीत मिली है.वैसे भारतीय टीम ने एडिलेड ओवल में कुल 15 ओडीआई मैच खेले हैं, जिसमें उसने 9 में जीता हासिल की. 5 मुकाबलों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा. जबकि एक मुकाबला टाई पर छूटे.

देखा जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 153 ओडीआई मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया टीम ने 85 मैचों में जीत हासिल की. जबकि टीम इंडिया ने 58 मुकाबलों में जीत हासिल की. इसके अलावा 10 मुकाबलों का नतीजा नहीं निकल सका.

भारत-ऑस्ट्रेलिया (H2H)
कुल वनडे मैच: 153
ऑस्ट्रेलिया ने जीते: 85
भारत ने जीते: 58
बेनतीजा: 10

भारत-ऑस्ट्रेलिया (H2H)
कुल वनडे मैच: 6
ऑस्ट्रेलिया ने जीते: 2
भारत ने जीते: 4

दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिचेल ओवेन, कूपर कोनोली, मिचेल स्टार्क, जेवियर बार्टलेट, जोश हेजलवुड और एडम जाम्पा.

एडिलेड वनडे में भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज.

