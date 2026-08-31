कौशांबी पटाखा फैक्ट्री में 11 मौतें... मुख्य आरोपी मोहम्मद आदिल का गोदाम ध्वस्त, 5 पुलिसवालों पर गिरी गाज

UP News: कौशांबी जिले के मोहम्मदपुर मनौरी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है. प्रशासन ने मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद आदिल के गोदाम पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त करा दिया है. आरोपियों के गोदामों को ध्वस्त कराने की कार्रवाई के साथ ही ब्लास्ट के बाद प्रशासन ने आरोपियों पर शिकंजा कस दिया है. इसके साथ ही पिपरी थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं और 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया. लापरवाही और फैक्ट्री संचालन की सूचना दर्ज न कराने पर एसपी ने यह बड़ी कार्रवाई की है.



इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग घायल हैं. घायलों का इलाज प्रयागराज के SRN अस्पताल में चल रहा है. घटना के बाद स्थानीय पुलिस, प्रशासनिक टीमों, SDRF और NDRF की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. मौके पर अभी भी NDRF और SDRF की टीमें लगी हुई हैं.

और पढ़ें

पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. मुख्य आरोपी मोहम्मद आदिल के गोदाम पर प्रशासन का बुलडोजर चला. इसके अलावा आरोपियों के गोदामों को ध्वस्त कराने की कार्रवाई की जा रही है. वहीं, पुलिस ने शबाना और साइना को हिरासत में लिया है.

इसके साथ ही थाना प्रभारी पिपरी विकास सिंह, चायल चौकी प्रभारी अमित द्विवेदी और पूर्व चौकी इंचार्ज चायल मनीष पाल को लाइन हाजिर किया गया है, जबकि बीट सिपाही जीतेन्द्र कुमार और कृष्ण कुमार को निलंबित कर दिया गया है. पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद SP सत्यनारायण प्रजापत ने यह कार्रवाई की है.

कौशांबी के DM अमित पाल शर्मा ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF और SDRF की टीमें लगी हुई हैं. अब तक 11 लोगों की मृत्यु की सूचना है और 5 घायल हैं, जिनका इलाज SRN अस्पताल में चल रहा है. उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. शासन के निर्देशानुसार संपत्ति जब्तीकरण सहित सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

Advertisement

डीएम ने यह भी बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार इस फैक्ट्री को साल 2024 में सस्पेंड किया जा चुका था.

6 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा

एसपी सत्यनारायण प्रजापत के मुताबिक, पिपरी थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में दिन के समय ब्लास्ट हुआ था. घटना के तुरंत बाद स्थानीय थाना, प्रशासनिक टीमों, SDRF और NDRF की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि मृतकों के शवों को मोर्चरी भेजकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है.

इस मामले में थाना पिपरी में BNS और विस्फोटक अधिनियम की कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. पुलिस के अनुसार मामले में 6 लोगों के नाम सामने आए हैं. इनमें नौशाद अली, शकील और उनकी दो पत्नियों समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस के मुताबिक अवैध भंडारण में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत संपत्ति जब्त करने और अन्य सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे.

हादसे में 11 लोगों की मौत

हादसे में मृतकों की सूची इस प्रकार है:

प्रियांजलि – 5 वर्ष

प्रवीण सिंह – 13 वर्ष

जाह्नवी – 12 वर्ष

आदित्य – 12 वर्ष

रवि – 8 वर्ष

ज्ञान सिंह – 40 वर्ष

आदित्य – 8 वर्ष

अंजू – 32 वर्ष

विक्रम सरोज – 35 वर्ष

अंश – 6 वर्ष

नन्हा – 4 वर्ष

Advertisement

CM योगी ने मुआवजे का किया ऐलान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशांबी पटाखा फैक्ट्री हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का समुचित और बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने मृतकों के परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए. साथ ही राहत एवं उपचार कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.

PM मोदी ने भी जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और घायल लोग जल्द स्वस्थ हों.

प्रधानमंत्री ने PMNRF से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों को 50 हजार रुपये देने की बात कही है.

---- समाप्त ----