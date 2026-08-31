अवैध माइनिंग पर पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने AAP को घेरा, BJP पर भी बरसे

कांग्रेस की रामलीला मैदान रैली के बाद मंच के शुद्धिकरण से लेकर राहुल गांधी के खिलाफ FIR और पंजाब में अवैध खनन तक, सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है. अब जालंधर से कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी सरकार पर एक साथ तीखा हमला बोला है. चन्नी ने बीजेपी-आरएसएस की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए पंजाब सरकार का भी अवैध माइनिंग के मुद्दे पर घेराव किया है.
चन्नी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रामलीला मैदान रैली के बाद मंच के शुद्धिकरण किए जाने को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर सवाल खड़े किए. उन्होंने इसे मनुवादी सोच का उदाहरण बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी दलितों, आदिवासियों, गरीबों और पिछड़े वर्गों को निशाना बना रही है. राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर भी उन्होंने इसे गलत बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की.
AI वीडियो पर भी चन्नी ने उठाए सवाल
सोशल मीडिया पर AI के इस्तेमाल और फेक वीडियो को लेकर भी चन्नी ने चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि AI के जरिए किसी नेता का गलत या आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसकी छवि खराब करना स्वीकार नहीं किया जा सकता. कांग्रेस इसका विरोध करती है. हालांकि, चन्नी ने सच्चे वीडियो को भी लैब में भेजकर गलत साबित करने की कोशिशों पर सवाल उठाया. उनका कहना था कि फेक वीडियो बनाना जितना गलत है, उतना ही गलत असली वीडियो को झूठा साबित करने का प्रयास भी है.
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अवैध माइनिंग पर AAP सरकार को घेरा
पंजाब में अवैध खनन के मुद्दे पर चन्नी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली AAP सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि नकोदर इलाके में उन्होंने खुद आधी रात को छापेमारी की थी, जहां बड़े पैमाने पर अवैध माइनिंग चल रही थी. चन्नी ने आरोप लगाया कि पंजाब में माइनिंग माफिया को मुख्यमंत्री निवास, अरविंद केजरीवाल और AAP नेताओं की सरपरस्ती हासिल है.
उन्होंने केजरीवाल के उस दावे का भी जिक्र किया, जिसमें माइनिंग से सालाना 20 हजार करोड़ रुपये की कमाई की बात कही गई थी. चन्नी ने सरकार से सवाल किया कि अगर इतना राजस्व पैदा हुआ, तो पिछले साढ़े चार साल में सरकारी खजाने में वह पैसा कहां गया? उन्होंने मांग की कि सरकार बताए कि पंजाब में बिकने वाली रेत से मिलने वाला अरबों रुपये का पैसा किन लोगों और नेताओं के खातों में पहुंचा.