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क्रिकेट की पिच के बाद अब TV पर 'हिटमैन' का डेब्यू, रोहित शर्मा ला रहे धमाकेदार फैमिली शो, जानें तारीख

रोहित शर्मा अब टीवी पर धमाकेदार डेब्यू करने वाले हैं. उनका नया रियलिटी गेम शो फैमिली फुल हाउस इसी महीने से आ रहा है, जिससे जुड़ी जानकारी सामने आई है. आप भी जानें कबसे टीवी पर दिखेंगे रोहित शर्मा.

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टीवी होस्ट बने रोहित शर्मा (Credit: Sony Liv)
टीवी होस्ट बने रोहित शर्मा (Credit: Sony Liv)

क्रिकेट की पिच पर छक्के-चौके मारने वाले स्टार बैटर रोहित शर्मा अब टीवी पर अपनी धमाकेदार पारी की शुरुआत करने वाले हैं. सोनी टीवी पर उनका नया रियलिटी शो शुरू होने वाला है, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने कई महीनों पहले धमाकेदार तरीके से की थी. अपने वायरल गार्डन डायलॉग से रोहित ने ऐलान किया कि वो जल्द टीवी पर अपना शो ला रहे हैं. अब फाइनली उनके शो से पर्दा उठ चुका है. 

इस दिन से देखें रोहित का नया शो

रोहित शर्मा का नया शो ‘फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा’ 19 सितंबर 2026 से शुरू होगा. मेकर्स की तरफ से आई प्रेस रिलीज के मुताबिक, इस शो के जरिए रोहित पहली बार बतौर टीवी एंटरटेनर नजर आएंगे. ये पूरे परिवार के साथ देखने वाला मनोरंजन शो होगा, जिसे अलग-अलग उम्र के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. 

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शो के अनाउंसमेंट प्रोमो में रोहित के फेमस ‘गार्डन’ और ‘गली क्रिकेट’ वाले डायलॉग्स भी सुनने को मिल रहे हैं. प्रोमो में फैंस रोहित से बार-बार उनका वायरल ‘गार्डन’ वाला डायलॉग बोलने के लिए कहते हैं. इससे परेशान होकर रोहित कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ दो लाइनें क्या बोल दीं, वो इतनी वायरल हो गईं. अगर पूरा शो सामने आएगा तो पता नहीं क्या होगा. 

रोहित का ये डायलॉग भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच के दौरान वायरल हुआ था. उस मैच के दौरान उन्होंने अपने फील्डर्स को तेजी से मूव करने के लिए कहा था, तभी उनके मुंह से 'कोई भी गार्डन में नहीं घूमेगा' वाला डायलॉग निकल गया था. बाद में ये सोशल मीडिया पर खूब मीम्स और चर्चाओं का हिस्सा बना.

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फिलहाल रोहित के शो ‘फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा’ के फॉर्मेट से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. इसे शुरू होने में फिलहाल 19 दिन का समय बचा है. ऐसे में इस बीच एक शानदार ट्रेलर के आने की उम्मीद है. वैसे इस शो के हिट होने की पूरी उम्मीद है. रोहित की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है. उनका अंदाज लोगों को बड़ा पसंद है. बात करें क्रिकेटर के शो की, तो इसे सेनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर दिखाया जाएगा. 

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