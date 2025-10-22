scorecardresearch
 

Feedback

पंजाब: रोपड़ रेंज के नए DIG नियुक्त किए गए नानक सिंह, हरचरण संह भुल्लर की जगह तैनाती

पंजाब के रोपड़ रेंज में आईपीएस अधिकारी नानक सिंह की नियुक्ति तब हुई है जब पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था. नानक सिंह, जो 2011 बैच के अधिकारी हैं, पहले बॉर्डर रेंज के डीआईजी थे.

Advertisement
X
सीबीआई ने हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वतखोरी के केस में अरेस्ट किया है. (Photo- ITG)
सीबीआई ने हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वतखोरी के केस में अरेस्ट किया है. (Photo- ITG)

पंजाब के रोपड़ रेंज में आईपीएस अधिकारी नानक सिंह को नया डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति तब हुई है जब पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. डॉ. नानक सिंह, जो 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, पहले बॉर्डर रेंज के DIG के पद पर तैनात थे और अब उन्हें रोपड़ रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

सीबीआई ने गुरुवार को रोपड़ रेंज के DIG हरचरण सिंह भुल्लर को उनके मोहाली कार्यालय से गिरफ्तार किया. उनके खिलाफ एक कथित रिश्वतखोरी मामले में जांच जारी है. जांच एजेंसी ने उनके कब्जे से लगभग 5 करोड़ रुपए नकद और करीब 1.5 किलो सोने-चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं.

यह भी पढ़ें: CBI का बड़ा एक्शन, 5 लाख की घूस लेते रोपड़ के DIG भुल्लर रंगे हाथ गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

‘My father will end me,’ Sons video goes viral before death.
पूर्व DGP के बेटे की मौत, नशे की लत या 'खत्म' करने की साजिश? 
Aqeel Akhtar, son of former Punjab DGP Mohammad Mustafa, died under suspicious circumstances at his home
पूर्व DGP के बेटे की मौत मामले में PM रिपोर्ट से आया नया ट्विस्ट, अब परिवार से भी होगी पूछताछ 
CM Bhagwant Mann
पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 90% की कमी आई, मान सरकार का दावा 
Former Punjab DGP Mohammad Mustafa (Photo- ITG)
'अब बाप नहीं, अंदर का सोल्जर जाग गया है', बेटे की मौत पर बोले पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा  
Ex DGP बोले- बेटा 18 साल से ड्रग्स एडिक्शन का शिकार था.
Ex DGP के बेटे की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट... दाएं हाथ पर मिला सिरिंज का निशान 

यह कार्रवाई फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोबिंदगढ के एक स्क्रैप डीलर आकाश बाट्टा की शिकायत पर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भुल्लर ने 2023 में दर्ज एक धोखाधड़ी और फर्जी बिल के मामले को सुलझाने के लिए रिश्वत मांगी थी.

पंजाब पुलिस ने इस मामले पर अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है. नानक सिंह की नई पोस्टिंग के साथ ही रोपड़ रेंज के नेतृत्व में बदलाव हुआ है, जो क्षेत्र में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पंजाब: प्रवासियों के जबरन पलायन का वीडियो वायरल होने से बढ़ा तनाव, रोपड़ में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन

यह नियुक्ति पंजाब सरकार द्वारा कानून व्यवस्था मजबूत करने और भ्रष्टाचार से निपटने की कोशिशों के बीच आई है. डॉ. नानक सिंह का अनुभव और पिछला कार्यकाल ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए उपयोगी माना जा रहा है. वहीं, हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी से पुलिस विभाग में साफ-सफाई की मांग और बढ़ गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement