पंजाब: रोपड़ रेंज के नए DIG नियुक्त किए गए नानक सिंह, हरचरण संह भुल्लर की जगह तैनाती

पंजाब के रोपड़ रेंज में आईपीएस अधिकारी नानक सिंह को नया डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति तब हुई है जब पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. डॉ. नानक सिंह, जो 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, पहले बॉर्डर रेंज के DIG के पद पर तैनात थे और अब उन्हें रोपड़ रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

सीबीआई ने गुरुवार को रोपड़ रेंज के DIG हरचरण सिंह भुल्लर को उनके मोहाली कार्यालय से गिरफ्तार किया. उनके खिलाफ एक कथित रिश्वतखोरी मामले में जांच जारी है. जांच एजेंसी ने उनके कब्जे से लगभग 5 करोड़ रुपए नकद और करीब 1.5 किलो सोने-चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं.

यह कार्रवाई फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोबिंदगढ के एक स्क्रैप डीलर आकाश बाट्टा की शिकायत पर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भुल्लर ने 2023 में दर्ज एक धोखाधड़ी और फर्जी बिल के मामले को सुलझाने के लिए रिश्वत मांगी थी.

पंजाब पुलिस ने इस मामले पर अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है. नानक सिंह की नई पोस्टिंग के साथ ही रोपड़ रेंज के नेतृत्व में बदलाव हुआ है, जो क्षेत्र में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

यह नियुक्ति पंजाब सरकार द्वारा कानून व्यवस्था मजबूत करने और भ्रष्टाचार से निपटने की कोशिशों के बीच आई है. डॉ. नानक सिंह का अनुभव और पिछला कार्यकाल ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए उपयोगी माना जा रहा है. वहीं, हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी से पुलिस विभाग में साफ-सफाई की मांग और बढ़ गई है.

