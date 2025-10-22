RJD के पूर्व विधायक अनिल सहनी समेत कई नेता हुए भाजपा में शामिल

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. इस कड़ी में आरजेडी के पूर्व विधायक अनिल कुमार सहनी, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष बच्‍चू प्रसाद बिरू और आशा देवी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया है.

केंद्रीय मंत्री और बिहार भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई. भाजपा सूत्रों के अनुसार, केवल ये ही नहीं, बल्कि कई अन्य स्थानीय नेता भी इस अवसर पर पार्टी में शामिल हुए हैं.

भाजपा की इस तेजी से बढ़ती सदस्यता अभियान को बिहार चुनाव 2025 के लिए एक रणनीतिक बढ़त माना जा रहा है. पार्टी का दावा है कि ऐसे नेताओं के शामिल होने से क्षेत्रीय समर्थन मजबूत होगा और पार्टी को आगामी चुनावों में लाभ मिलेगा.

CBI ने धोखाधड़ी के केस में पाया था दोषी

सहनी को तीन साल पहले बीजेपी में शामिल होने से पहले विधानसभा से अयोग्य घोषित किया गया था, जब दिल्ली की CBI कोर्ट ने उन्हें धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया था.

सहनी पर दिल्ली की CBI कोर्ट ने 2012 में आरोप लगाया था कि उन्होंने राज्यसभा सांसद रहते हुए फर्जी एयर टिकट प्रस्तुत किए थे, ताकि उन्होंने लीव ट्रेवल कंसशन (LTC) का लाभ उठाया जा सके, जबकि वास्तव में यात्रा नहीं की गई थी. कोर्ट ने इसे धोखाधड़ी माना और उन्हें दोषी ठहराया.

पहले चरण में कहां कितने उम्मीदवार

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मुजफ्फरपुर और कुढ़नी सीट पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं. इन दोनों सीटों पर 20-20 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं. वहीं, सबसे कम उम्मीदवार पहले चरण की तीन सीटों पर हैं. भोरे, अलौली और परबत्ता सीट पर 5-5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं.

पटना की 14 सीटों पर कुल 149 उम्मीदवार मैदान में हैं. 9 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए. पटना जिले की पालीगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. भागलपुर जिले की बात करें तो 7 विधानसभा सीटों के लिए 102 प्रत्याशियों ने नामांकन किया. नाथनगर विधानसभा में कुल 21 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया.

पहले फेज में कौन कितनी सीट पर लड़ रहा चुनाव

पहले चरण की 121 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू की सर्वाधिक सीटें दांव पर लगी हैं. महागठबंधन की तरफ से आरजेडी 71 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो एनडीए की ओर से जेडीयू ने पहले फेज में 75 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं.

एनडीए में जेडीयू के बाद 48 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास) ने 14 सीटों पर उम्मीदवार उतार रखे हैं. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के दो प्रत्याशी मैदान में हैं और जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) भी एक सीट पर चुनाव लड़ रही है.

वहीं, आरजेडी महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. इसके अलावा सीपीआई माले 14, वीआईपी और सीपीआई छह-छह सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि सीपीएम तीन और आइपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आइआइपी) दो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं.

