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हिमाचल के निरमंड में भरभराकर गिरा पहाड़, 200 मीटर सड़क मलबे में समाई, VIDEO

हिमाचल के निरमंड में देखते ही देखते अचानक पहाड़ खिसकने लगा, जिससे 200 मीटर की सड़क मलबे में दब गई. चश्मदीदों ने ये पूरी घटना अपने कैमरे में कैद कर ली.

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निरमंड में पहाड़ दरकने का मंजर कैमरे में हुआ कैद
निरमंड में पहाड़ दरकने का मंजर कैमरे में हुआ कैद

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां निरमंड में लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया. बागीपुल के पास पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे आ गिरा और देखते ही देखते करीब 200 मीटर सड़क मलबे में दब गई. भूस्खलन के वक्त गनीमत रही कि इलाके में बारिश नहीं हो रही थी.

कैमरे में कैद हुआ ये मंजर
लैंडस्लाइड का वीडियो भी सामने आया है. इसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे आता दिखाई दे रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह मलबा तेजी से सड़क की ओर बढ़ता है और देखते ही देखते पूरा रास्ता इसकी चपेट में आ जाता है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. भूस्खलन के कारण बागीपुल-जाओं मार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है.

इस रास्ते से गुजरने वाले स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सड़क पर भारी मात्रा में मलबा और पत्थर जमा होने के कारण फिलहाल रास्ता साफ करना बड़ी चुनौती बना हुआ है.

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यह भी पढ़ें: दिल्ली-यूपी-बिहार समेत 14 राज्यों में आंधी-पानी का अलर्ट, 80 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा

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सड़क बहाली में जुटा PWD
घटना में अभी तक किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है. प्रशासन और संबंधित विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा ले रही है और सड़क को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है.
अचानक हुए इस भूस्खलन ने एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में सड़क सुरक्षा और प्राकृतिक ढलानों को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

बारिश नहीं होने के बावजूद पहाड़ का इतना बड़ा हिस्सा खिसकने से स्थानीय लोगों के बीच भी डर का माहौल है. फिलहाल लोगों की नजर इस बात पर है कि सड़क कब तक यातायात के लिए खोली जा सकेंगी.

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