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Shani Gochar 2026: दिवाली के बाद मार्गी होंगे शनि, इन 4 राशियों में बनाएंगे धन योग

11 दिसंबर को शनि देव मार्गी होने वाले हैं. यानी इस दिन शनि की सीधी चाल शुरू हो जाएगी. ज्योतिष गणना के अनुसार, शनि के मार्गी होते ही चार राशियों में धन योग बन जाएगा. इन राशियों को धनधान्य का खूब लाभ मिलेगा.

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शनि की सीधी चाल चार राशियों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है. (Photo: ITG)
शनि की सीधी चाल चार राशियों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है. (Photo: ITG)

दिवाली के बाद शनि की चाल बदलने वाली है. 11 दिसंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे. यानी शनि की सीधी चाल शुरू हो जाएगी. ज्योतिषविदों का कहना है कि शनि की सीधी चाल चार राशियों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है. मार्गी शनि इन राशियों में धन योग का निर्माण करेंगे. 11 दिसंबर को मार्गी होने के बाद शनि अगले साल 9 अगस्त को ही वक्री होंगे. यह लंबी अवधि चार राशियों को आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त लाभ दे सकती है.

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्गी शनि करियर से जुड़े मामलों में अच्छे बदलाव ला सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. पुराने निवेश आपको खूब लाभ देंगे. सोच-समझकर फैसला लेने पर लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. रुपया-पैसा आसानी से आपके पास आएगा. खर्चों में अनायास ही कमी आने लगेगी. करियर में आने वाले बदलावों को सही दिशा देने पर वृषभ राशि वालों को फायदा मिल सकता है.

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना शुभ रहने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में लंबे समय से की जा रही मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे लोगों को बेहतर अवसर मिलने की संभावना है. कारोबारियों के लिए भी समय सकारात्मक रह सकता है. कोई अटकी हुई डील आगे बढ़कर पूरी हो सकती है. इसके साथ ही आमदनी के नए स्रोत बनने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिल सकती है.

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कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल करियर और कारोबार में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है. आर्थिक मोर्चे पर मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों की पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. कारोबार करने वालों को पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है. लंबे समय से रुके हुए जरूरी काम भी आगे बढ़ सकते हैं. शनि के मार्गी होने के बाद कर्क राशि वालों को अपने अनुभव और मेहनत का फायदा मिलने की उम्मीद है.

मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना कई मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. करियर और कारोबार में नई दिशा मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन के साथ नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. लंबे समय से अधूरे पड़े काम पूरे हो सकते हैं. कारोबारियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत भी हैं. इसके अलावा पैतृक संपत्ति से जुड़े किसी मामले का समाधान होने की संभावना बन सकती है.

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