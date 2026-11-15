scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

RBI 6-Hour Rule: अब आपका बैंक खाता हुआ और सुरक्षित, RBI लाया 6 घंटे वाला निमय

RBI New 6-Hour Rule: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सिस्टम में साइबर फ्रॉड के मामलों पर लगाम लगाने के लिए नया नियम लाया है. इससे बैंक ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा ज्यादा पुख्ता करने में मदद मिलेगी.

Advertisement
X
साइबर फ्रॉड के मामलों को रोकने के लिए आरबीआई लाया नया नियम. (Photo: Reuters)
साइबर फ्रॉड के मामलों को रोकने के लिए आरबीआई लाया नया नियम. (Photo: Reuters)

ऑनलाइन बैंकिंग (Online Banking) और डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ ही साइबर फ्रॉड के मामलों में भी उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन अब इनपर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने छह घंटे में रिपोर्टिंग वाला नियम (RBI 6-Hour Reporting Rule) लागू कर दिया है. इसका उद्देश्य बैंकिंग फ्रॉड के मामलों पर रोक लगाना और ग्राहकों को पैसों की सुरक्षा को पुख्ता करना है. 

क्या है RBI का 6-hour Rule
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने 6 घंटे रिपोर्टिंग वाले नए नियम के तहत जारी दिशा-निर्देशों में कहा है कि सभी नॉन-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर (PSO) को साइबर अटैक या अन्य असामान्य घटनाओं के बारे में तय छह घंटे के अंदर एक तय फॉर्मेट में सेंट्रल बैंक को जानकारी देनी होगी. 

इसे लेकर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक की पीओएस को साइबर अटैक, सिस्टम में रुकावट और सेटलमेंट में देरी जैसी घटनाओं की जानकारी 6 घंटे में रिपोर्ट करने से बड़ा फायदा होगा. इसका मकसद साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना और डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते खतरे को रोकना है.

सम्बंधित ख़बरें

Paytm Gets RBI Nod for Wallet Business, But 6-Month Deadline Comes With Strict Conditions
Paytm को RBI से बड़ी राहत, अब करना होगा ये काम वरना रद्द होगी मंजूरी
Retail Inflation Hits 6.09% RBI May Raise Repo Rate by 25 Basis Points
आम आदमी पर महंगाई की दोहरी मार? अब RBI भी दे सकता है झटका
Reserve Bank of India on growth.
आपकी चेकबुक 1 जनवरी 2027 से हो जाएगी बेकार? जानें RBI ने क्या कहा
No Bank Account You Can Still Transfer Up to ₹50,000 Under RBI's New Rules
RBI ने बदले नियम... अब बिना बैंक खाते के भेज सकेंगे ₹50000
Bank holiday List
इस हफ्ते 6 दिन बैंक बंद, आज से ही शुरू... देखें बैंक हॉलिडे की लिस्ट

साइबर ठगों पर अब फटाफट एक्शन 
आरबीआई के 6 घंटे वाले नियम के तहत नॉन-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए छह घंटे की निर्धारित डेडलाइन का उद्देश्य ये है कि इससे नियामक को तेजी से ऐसे मामलों हस्तक्षेप करके एक्शन लेने और पेमेंट इकोसिस्टम के सामने आने वाले संभावित खतरों की बेहतर निगरानी करने में मदद मिलेगी.

Advertisement

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से पेमेंट कंपनियों से साफ कहा गया है कि वे किसी भी साइबर सिक्योरिटी घटना की रिपोर्ट धोखाधड़ी का पता चलने के छह घंटे के अंदर CERT-In को दें.

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की ओर से पेमेंट कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वे किसी भी साइबर सिक्योरिटी घटना की रिपोर्ट धोखाधड़ी का पता चलने के छह घंटे के अंदर CERT-In को दें. एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटल लेनदेन तेजी से बढ़ने और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने वाले साइबर खतरों पर लगाम लगाने के लिए यह कदम बेहद जरूरी हो गया है.

कहां-कहां लागू होगा नियम?
सेंट्रल बैंक ने PSOs के लिए नए साइबर सेफगार्ड तय करने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन, सॉफ्टटवेयर सिक्योरिटी, सिस्टम ऑडिट और थर्ड-पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नियम सख्त किए हैं. नॉन-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए साइबर रेजिलिएंस और डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स पर RBI के संशोधित मास्टर डायरेक्शन्स, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), कार्ड नेटवर्क्स, पेमेंट एग्रीगेटर्स, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) इश्यूर्स, और व्हाइट-लेबल ATM ऑपरेटर्स (WLAOs) पर लागू होते हैं.

छोटे PSOs के लिए 2028 से लागू
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बड़े और मीडियम PSOs के लिए नए नियम लागू हैं. वहीं छोटे PSOs को इनका पालन करने के लिए 1 अप्रैल, 2028 तक का समय दिया गया है. 63SATS साइबरटेक के जॉइंट MD और CEO श्रीनिवास एल ने कहा, 'RBI ने बिखरे हुए सर्कुलर को एक साफ रूलबुक में बदला है और इससे साइबर फ्रॉड के मामलों में सामने आने वाले सारे बहाने खत्म हो गए हैं.

Advertisement

अपोलो इंफोवेज के फाउंडर और CEO रवि प्रकाश के मुताबिक, 'जरूरी 6 घंटे की रिपोर्टिंग विंडो साफ संदेश देती है कि साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ रिएक्टिव कंप्लायंस फंक्शन नहीं रह सकती. RBI ने भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने की दिशा में ये स्ट्रेटेजिक कदम उठाया है. 

नेरिक्स टेक्नोसर्व के CEO सुभासिस मजूमदार का कहना है कि यह छह घंटे की रिपोर्टिंग वाला नियम पेमेंट ऑपरेटर्स को मजबूत मॉनिटरिंग और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करेगी. RBI ने और भी कई कदम उठाए हैं. इनमें ऑपरेटरों को अपने प्राइमरी डेटा सेंटर से अलग सिस्मिक जोन में डिजास्टर रिकवरी फैसिलिटी रखनी होंगी और साल में कम से कम दो बार रिकवरी ड्रिल करनी होंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बदरीनाथ धाम में कपाट बंद होने से पहले सीजन की पहली बर्फबारी, सफेद चादर में ढका मंदिर |
    'शादी का दबाव और पैसों की मांग...', महिला से तंग आकर UP पुलिस के सब-इंस्पेक्टर ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या |
    'हमारे लिए यह गर्व का पल', पीएम मोदी को रिंकू सिंह ने दिया शादी का न्योता, सिंपल टीशर्ट में दिखा क्रिकेटर का सादा अंदाज |
    कल सुबह 4:30 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो... छठ पूजा पर DMRC का ऐलान |
    RBI 6-Hour Rule: अब आपका बैंक खाता हुआ और सुरक्षित, RBI लाया 6 घंटे वाला निमय |
    FOMO को पीछे छोड़ JOMO अपना रही Gen Z, जानिए क्या है ये ट्रेंड? |
    बीबी जागीर कौर की 'घर वापसी', बोलीं- अकाली दल को मजबूत करना समय की जरूरत |
    Amitabh Bachchan Jalsa: कभी अमिताभ बच्चन को गिफ्ट के तौर पर मिला था 'जलसा', अब इसी बंगले पर छिड़ी जंग! भाभी ने दी चुनौती |
    पेरिस में सरकार के खिलाफ भड़का उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले |
    'उम्मीद है तुम मर जाओ...', Nvidia की मीटिंग में कर्मचारियों पर भड़कते थे जेनसन हुआंग!
    Advertisement