'हमारे लिए यह गर्व का पल', पीएम मोदी को रिंकू सिंह ने दिया शादी का न्योता, सिंपल टीशर्ट में दिखा क्रिकेटर का सादा अंदाज, PHOTO

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें अपनी शादी का न्योता दिया. रिंकू सिंह समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के साथ 4 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और इस बहुप्रतीक्षित समारोह से पहले रिंकू सिंह ने पीएम मोदी का आशीर्वाद मांगा और अपने परिवार के साथ उन्हें व्यक्तिगत रूप से शादी का निमंत्रण दिया. इस दौरान रिंकू सिंह बिलकुल सादा टीशर्ट और पैंट में नजर आए.

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सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की एक तस्वीर साझा करते हुए रिंकू ने आभार व्यक्त किया और इसे अपने परिवार के लिए एक खास पल बताया.

रिंकू ने लिखा, 'अपने परिवार के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी से मिलकर, उन्हें अपनी शादी में आमंत्रित कर और उनका आशीर्वाद पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं. यह हमारे लिए सचमुच एक बहुत ही खास पल है.'

पीएम से मिलने बिलकुल सादा अंदाज में पहुंचें रिंकू सिंह

बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज रिंकू सिंह पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान बिलकुल साधारण कपड़ों में नजर आए. उन्होंने इस दौरान ब्लू कलर की टीशर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी. उन्होंने एक हाथ में घड़ी पहनी थी. इस मौके पर उनके साथ उनकी मां, बहन और भाई भी मौजूद रहे. रिंकू सिंह की मां ने भी इस मौके पर बिलकुल साधारण हरी रंग की साड़ी पहनी थी.

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रिंकू-सरोज की शादी की तैयारियां

रिंकू और सरोज की शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. रिंकू और उनके परिवार ने इस समारोह के लिए कई नामी-गिरामी हस्तियों को न्योता दिया है. इससे पहले क्रिकेटर के परिवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शादी में निमंत्रण दिया था.

रिंकू की मां बीना देवी, भाई सोनू सिंह और बहन नेहा सिंह ने लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर उन्हें शादी का निमंत्रण कार्ड सौंपा. परिवार ने आदित्यनाथ को 4 दिसंबर को लखनऊ में होने वाले इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया.

यह जोड़ा लखनऊ के रामाडा होटल में शादी के बंधन में बंधेगा और दोनों परिवारों ने समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं. शादी में क्रिकेट और राजनीति जगत की कई प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है.

यह शादी रिंकू और प्रिया की सगाई के लगभग डेढ़ साल बाद हो रही है जो 8 जून 2025 को लखनऊ के 'द सेंट्रम होटल' में हुई थी.

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