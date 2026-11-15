कल सुबह 4:30 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो... छठ पूजा पर DMRC का ऐलान

छठ पूजा के मौके पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) सोमवार, 16 नवंबर 2026 को सुबह जल्दी सर्विस शुरू करेगा. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉ. पंकज सिंह ने ऐलान किया है कि सोमवार को मेट्रो सुबह 4:30 बजे से चलेगी.



DMRC ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया उषा अर्घ्य के चलते डीएमआरसी नेटवर्क के सभी टर्मिनल स्टेशनों से ट्रेनें रोजाना के सुबह 6:00 बजे के समय के बजाय सुबह 4:30 बजे से चलेंगी.

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Delhi Metro to start services early on Chhath Puja To facilitate the movement of devotees for Celebrating Usha Arghya of Chhath Puja- 2026 on Monday, 16th November 2026, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) will commence metro services from 4:30 AM instead of usual 06:00 AM from all terminal stations across the DMRC network. Metro services will operate at a 15-minute frequency on all lines until the commencement of regular revenue services, as per the scheduled timetable for the day. — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) November 15, 2026

दिन के तय टाइमटेबल के मुताबिक रेगुलर रेवेन्यू सर्विस शुरू होने तक सभी लाइनों पर हर 15 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर मेट्रो ट्रेनें ऑपरेट होंगी.

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