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कल सुबह 4:30 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो... छठ पूजा पर DMRC का ऐलान

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) सोमवार को सुबह जल्दी सर्विस शुरू करेगा. उषा अर्घ्य के चलते डीएमआरसी नेटवर्क के सभी टर्मिनल स्टेशनों से ट्रेनें रोजाना के सुबह 6:00 बजे के समय के बजाय सुबह 4:30 बजे से चलेंगी.

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DMRC सोमवार को सुबह जल्दी सर्विस शुरू करेगा. (Photo: ITG)
DMRC सोमवार को सुबह जल्दी सर्विस शुरू करेगा. (Photo: ITG)

छठ पूजा के मौके पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) सोमवार, 16 नवंबर 2026 को सुबह जल्दी सर्विस शुरू करेगा. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉ. पंकज सिंह ने ऐलान किया है कि सोमवार को मेट्रो सुबह 4:30 बजे से चलेगी.

DMRC ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया उषा अर्घ्य के चलते डीएमआरसी नेटवर्क के सभी टर्मिनल स्टेशनों से ट्रेनें रोजाना के सुबह 6:00 बजे के समय के बजाय सुबह 4:30 बजे से चलेंगी.

दिन के तय टाइमटेबल के मुताबिक रेगुलर रेवेन्यू सर्विस शुरू होने तक सभी लाइनों पर हर 15 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर मेट्रो ट्रेनें ऑपरेट होंगी.

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