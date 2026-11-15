PAK फौज का बागी कैप्टन रहमान गुल, अब बना BLA का नया कमांडर इन चीफ!

पाकिस्तान में सक्रिय अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने अपने नए कमांडर-इन-चीफ का ऐलान किया है. संगठन ने वरिष्ठ कमांडर रहमान गुल उर्फ मुरीद को नया प्रमुख चुना है. इससे पहले वह BLA की मजीद ब्रिगेड का कमांडर था. संगठन के मुताबिक रहमान गुल को वरिष्ठ कमांड परिषद के सदस्यों और सभी कमांडरों की सहमति से इस पद पर नियुक्त किया गया है. सबसे अहम बात यह है कि रहमान गुल पाकिस्तान फौज में कैप्टन रह चुका है, लेकिन एक समय बाद उसने बगावत कर दिया और BLA में शामिल हो गया.

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BLA की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि संगठन की वरिष्ठ कमांड परिषद ने आपसी विचार-विमर्श के बाद रहमान गुल उर्फ मुरीद को नया कमांडर-इन-चीफ चुनने का फैसला किया. इस फैसले को संगठन के पूरे नेतृत्व और सभी कमांडरों का समर्थन हासिल हुआ है. BLA ने दावा किया है कि ये नियुक्ति सर्वसम्मति से की गई है.

संगठन के मुताबिक, रहमान गुल इससे पहले वरिष्ठ कमांड परिषद के सदस्य के तौर पर काम कर रहा था. इसके अलावा वह BLA की मजीद ब्रिगेड की कमान भी संभाल रहा था. संगठन ने उसे अलग-अलग महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का अनुभव रखने वाला कमांडर बताया है.

BLA के बयान में कहा गया है कि नए नेतृत्व के तहत संगठन की तथाकथित 'आजादी की लड़ाई' नए जोश और पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी. संगठन ने अपनी गतिविधियों और अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प भी दोहराया है.

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बशीर जेब की जगह संभालेंगे रहमान गुल

रहमान गुल की नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब BLA ने हाल ही में अपने नेतृत्व में बदलाव किया है. 3 नवंबर को संगठन ने घोषणा की थी कि बशीर जेब बलूच अब कमांडर-इन-चीफ के पद पर नहीं रहेंगे. इसके बाद संगठन के प्रशासनिक, सैन्य और नीतिगत फैसलों की जिम्मेदारी वरिष्ठ कमांड परिषद को सौंप दी गई थी. अब रहमान गुल को नया प्रमुख चुने जाने के साथ नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो गई है.

बशीर जेब दिसंबर 2018 में असलम बलूच की मौत के बाद संगठन के प्रमुख बने थे. असलम बलूच की अफगानिस्तान में एक आत्मघाती हमले में मौत हुई थी. इसके बाद बशीर जेब ने संगठन की कमान संभाली और उनके नेतृत्व में BLA ने पाकिस्तान के सुरक्षा प्रतिष्ठानों, सुरक्षा बलों और चीनी हितों को निशाना बनाकर कई बड़े हमलों की जिम्मेदारी ली. इनमें कराची स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास पर 2018 का हमला, ग्वादर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर 2019 का हमला और 2020 में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ हमला शामिल हैं. मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस के अपहरण की घटना के लिए भी BLA ने जिम्मेदारी ली थी.

रहमान गुल का अतीत

रहमान गुल उर्फ मुरीद बलूचिस्तान में सक्रिय प्रतिबंधित संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य चेहरों में से एक रहा है. उसकी पहचान सिर्फ एक अलगाववादी कमांडर के तौर पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सेना में काम कर चुके पूर्व सैन्य अधिकारी के रूप में भी है. वह पाकिस्तानी सेना में कैप्टन के पद पर रह चुका है. सेना छोड़ने के बाद वह BLA में शामिल हुआ और संगठन की सबसे खतरनाक इकाइयों में गिनी जाने वाली मजीद ब्रिगेड की कमान तक पहुंचा.

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अमेरिकी थिंक टैंक जेम्सटाउन फाउंडेशन ने 13 अगस्त 2025 को प्रकाशित अपनी विस्तृत प्रोफाइल में उसे BLA का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कमांडर बताया था. इस रिपोर्ट के मुताबिक रहमान गुल का जन्म 14 अगस्त 1984 को बलूचिस्तान के नौशकी में हुआ था. उसका संबंध मेंगल समुदाय के एक प्रभावशाली परिवार से बताया गया है। उसके पिता का नाम मीर अफजल खान मेंगल बताया गया है.

BLA पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय एक सशस्त्र अलगाववादी संगठन है. यह बलूचिस्तान की आजादी की मांग करता है और पाकिस्तानी सरकार पर क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा बलूच आबादी के साथ भेदभाव का आरोप लगाता है. हालांकि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ने BLA को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है.

पाकिस्तानी सेना में आठ साल की नौकरी, फिर बगावत

रहमान गुल ने नौशकी के गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हाई स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की. इसके बाद वह क्वेटा गया और आगे की पढ़ाई की. उसने पेशावर विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की.

जेम्सटाउन फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, उसने 2002 में पाकिस्तानी सेना ज्वाइन की थी. वह 19 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में करीब आठ साल तक तैनात रहा. उसने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, काकुल में भी दो साल का प्रशिक्षण लिया था.

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सेना में रहते हुए उसकी तैनाती दक्षिण वजीरिस्तान के लड्डा और उत्तरी वजीरिस्तान के मीरानशाह जैसे संवेदनशील इलाकों में रही. इसके अलावा वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कोटली जिले के खुईरट्टा सेक्टर में भी तैनात रहा. रिपोर्ट के अनुसार 2010 में उसने पाकिस्तानी सेना से बगावत कर दी और और बाद में BLA में शामिल हो गया.

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