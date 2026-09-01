Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 1 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की बिश्केक में मुलाकात हुई. वहीं, दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया. इन खबरों के अलावा, मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 20 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया. पढ़ें मंगलवार सुबह की बड़ी खबरें.

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SCO समिट से पहले मोदी-पेजेश्कियान की मुलाकात, भारत ने उठाया नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में SCO समिट के इतर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाक़ात की. दोनों नेताओं ने भारत-ईरान संबंधों और पश्चिम एशिया में हालिया संघर्ष पर चर्चा की. पीएम मोदी ने कहा कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया.

लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, अर्जेंटीना के लिए अब नहीं खेलेंगे



लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कह दिया है. वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन से हार और फिर पिता के निधन के बाद मेसी ने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट कर संन्यास का ऐलान किया. उन्होंने बताया कि फाइनल हारने के दो दिन बाद ही यह फैसला ले लिया था, लेकिन पिता के निधन के बाद यह और पक्का हो गया. मेसी ने फैन्स का शुक्रिया अदा किया.

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दिल्ली-NCR में मौसम लेगा करवट! यूपी-बिहार समेत 20 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट



देश के कई हिस्सों में मॉनसून का असर तेज़ है. मौसम विभाग ने मंगलवार को दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड समेत करीब 20 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है. कुछ इलाक़ों में तेज रफ़्तार से हवाएं चल सकती हैं. चक्रवाती परिसंचरण से आधिक बारिश होने की संभावना है.

5 महीने में टूटी बादशाह की दूसरी शादी, तलाक का किया ऐलान, भावुक होकर बोले- सम्मान करें



रैपर और पॉपुलर पंजाबी सिंगर बादशाह की दूसरी शादी टूट गई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी संग अलग होने का ऐलान किया. दोनों ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर आपसी सहमति से अलग होने की बात कही और लोगों से प्राइवेसी देने की अपील की. बादशाह और ईशा शादी के 5 महीनों में ही अलग हो गए हैं.

अन्ना हजारे की तबीयत बिगड़ी, वायरल इंफेक्शन और डिहाइड्रेशन के बाद मुंबई के ICU में भर्ती



अन्ना हज़ारे की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मुंबई के बॉम्बे अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है. महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि के पास स्थानीय अस्पताल में इलाज के बाद स्वास्थ्य में गिरावट के चलते उन्हें मुंबई शिफ्ट किया गया. उन्हें गंभीर वायरल संक्रमण और एक्यूट डिहाइड्रेशन की शिकायत बताई जा रही है. डॉक्टर उनकी सेहत पर नज़र रखे हुए हैं.

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सोन नदी जल बंटवारे पर बिहार-झारखंड के बीच समझौता, 53 साल पुराना विवाद भी सुलझा



बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे का विवाद आख़िरकार सुलझ गया है. सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों राज्यों के बीच MoU पर हस्ताक्षर हुए. इसके तहत 7.75 मिलियन एकड़ फीट पानी का बंटवारा तय किया गया. बैठक में बिहार के CM सम्राट चौधरी और झारखंड के CM हेमंत सोरेन मौजूद रहे.

UP में बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का आदेश जारी, दिखाना होगा यह आईडी



उत्तर प्रदेश में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ़्त कर दी गई है. लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के तहत यह सुविधा मिलेगी. बुजुर्ग महिलाओं को फ्री यात्रा के लिए आधार या वोटर कार्ड दिखाना होगा, जिसके बाद कंडक्टर शून्य टिकट जारी करेगा. यूपी की योगी सरकार की इस सौग़ात से बुज़ुर्ग महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी.

सूरत को मिली पहली वंदे भारत की सौगात, अब सिर्फ 7.30 घंटे में पहुंचेंगे उदयपुर, नवरात्रि से पहले दौड़ेगी ट्रेन



सूरत को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौग़ात मिली है. रेल मंत्रालय ने सूरत-उदयपुर के बीच सप्ताह में छह दिन ट्रेन चलाने को मंज़ूरी दी है. 8 कोच वाली यह ट्रेन मंगलवार को नहीं चलेगी. सूरत से यह सुबह 6:10 रवाना होकर दोपहर 1:40 उदयपुर पहुंचेगी. वहीं उदयपुर से दोपहर 3:35 चलकर रात 11 सूरत पहुंचेगी.

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टिश्यू पेपर पर ‘BOMB’ लिखते ही मचा हड़कंप, दम्माम-दिल्ली Air India फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग



सऊदी अरब के दम्माम से नई दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद सोमवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. उड़ान के दौरान क्रू मेंबर को टिश्यू पेपर पर अंग्रेज़ी में BOMB लिखा संदिग्ध नोट मिला. सूचना मिलते ही पायलट ने ATC से संपर्क किया और फ्लाइट को अहमदाबाद डायवर्ट किया गया.

पंजाब यूनिवर्सिटी चुनाव में ABVP की बड़ी जीत, अंकित बिढान बने अध्यक्ष



पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में ABVP ने बड़ी जीत दर्ज की है. ABVP के अंकित बिढान अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं. अंकित ने अध्यक्ष पद के लिए करीबी मुकाबले में आदिल बराड़ को हराया. अरमान सिंह भिंडर उपाध्यक्ष, ध्यान सिंह सचिव और विशाल बामल संयुक्त सचिव चुने गए. यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल चुनाव के नतीजे सोमवार को घोषित हुए.



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