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Badshah- Isha Rikhi Divorce: 5 महीने में टूटी बादशाह की दूसरी शादी, तलाक का किया ऐलान, भावुक होकर बोले- सम्मान करें

Badshah And Isha Rikhi Divorce: सिंगर और रैपर बादशाह ने पत्नी ईशा रिखी संग तलाक का ऐलान कर दिया है. बादशाह और ईशा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है कि वो दोनों आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं.

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अलग हुए बादशाह और ईशा रिखी (Photo: Instagram)
अलग हुए बादशाह और ईशा रिखी (Photo: Instagram)

Badshah And Isha Rikhi Divorce News: रैपर और पॉपुलर पंजाबी सिंगर बादशाह की दूसरी शादी टूट गई है. सिंगर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी संग अपनी दूसरी शादी खत्म करने का ऐलान किया है. बीते कुछ समय से बादशाह और एक्ट्रेस ईशा रिखी के रिश्ते में दरार की खबरें सुर्खियों में बनी हुई थीं. अब आखिरकार उन्होंने अपने तलाक को कंफर्म कर दिया है. 

अलग हुए बादशाह-ईशा

बादशाह और ईशा रिखी दोनों ने ही अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करके अलग होने की बात कही है. दोनों ने अपनी पोस्ट में ये क्लियर किया है कि वो आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं. बादशाह और ईशा ने लोगों से उन्हें इस समय प्राइवेसी देने की भी अपील की है. 

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बादशाह ने सेपरेशन का ऐलान करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा- मैंने और ईशा रिखी ने आपसी सहमति से अलग होने और अपनी-अपनी राहों पर आगे बढ़ने का फैसला किया है. यह फैसला आपसी सम्मान के साथ लिया गया है और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस समय हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें. 

 

फैंस से की खास अपील

बादशाह और ईशा ने अपनी पोस्ट में यह साफ किया है कि वो नहीं चाहते कि इस मुद्दे पर आगे किसी भी तरह की अफवाहें या अटकलें लगाई जाएं. उन्होंने आगे कहा- इस मामले पर हमारा यही एक बयान होगा. हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे रिश्ते को लेकर आगे कोई अटकलें या किसी भी तरह के अंदाजे न लगाए जाएं.

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 ईशा रिखी ने भी सेम यही पोस्ट शेयर की है. उनकी पोस्ट भी यहां देख सकते हैं.  

 

5 महीने में अलग हुए बादशाह-ईशा

बता दें कि बादशाह और ईशा रिखी ने हमेशा अपने रिश्ते को दुनिया की नजरों से दूर रखा. उन्होंने अपनी शादी भी गुपचुप तरीके से की थी. लेकिन दोनों की शादी की खबरें मार्च 2026 में उस वक्त वायरल हुईं, जब ईशा की मां पूनम रिखी ने इंस्टाग्राम पर उनकी इंटीमेट वेडिंग की तस्वीरें शेयर की थीं. 

वहीं, ईशा ने बाद में जून 2026 में इंस्टाग्राम के 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन के दौरान खुद अपनी शादी को कंफर्म किया था. रिपोर्ट्स की मानें तो शादी करने से पहले बादशाह और ईशा ने करीब 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया था. मगर अफसोस दोनों की शादी लंबी चल नहीं पाई. बादशाह और ईशा शादी के 5 महीनों में ही अलग हो गए हैं. 

कौन हैं पहली पत्नी?

बता दें कि ईशा रिखी संग यह बादशाह की दूसरी शादी थी, जो अब खत्म हो गई है. इससे पहले सिंगर ने 2012 में जैस्मिन मसीह से शादी की थी. जनवरी 2017 में दोनों की बेटी जेसेमी ग्रेस मसीह सिंह का जन्म हुआ, जिसके बाद 2020 में दोनों अलग हो गए. 

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बादशाह की एक्स वाइफ जैस्मिन बेटी जेसेमी के साथ लंदन में रहती हैं. बादशाह और जैस्मिन तब से मिलकर अपनी बेटी की परवरिश कर रहे हैं. लेकिन अफसोस महज 5 महीनों में बादशाह की दूसरी शादी भी टूट गई है. हालांकि, दूसरी शादी टूटने की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है. 

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