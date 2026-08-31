scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टिश्यू पेपर पर ‘BOMB’ लिखते ही मचा हड़कंप, दम्माम-दिल्ली Air India फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग

सऊदी अरब के दम्माम से नई दिल्ली जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट में टिश्यू पेपर पर ‘BOMB’ लिखा संदिग्ध नोट मिलने से हड़कंप मच गया. क्रू मेंबर ने नोट देखकर पायलट को जानकारी दी. इसके बाद ATC ने फ्लाइट को अहमदाबाद डायवर्ट किया. करीब शाम 4.30 बजे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाले गए.

Advertisement
X
Air India फ्लाइट की हुई इमरजेंसी लैंडिंग. (Photo- ITG)
Air India फ्लाइट की हुई इमरजेंसी लैंडिंग. (Photo- ITG)

सऊदी अरब के दम्माम से नई दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. फ्लाइट के हवा में रहने के दौरान क्रू मेंबर को टिश्यू पेपर पर अंग्रेजी में ‘BOMB’ लिखा हुआ एक संदिग्ध नोट मिला. नोट मिलने के बाद विमान में हड़कंप मच गया और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं. क्रू मेंबर ने जैसे ही टिश्यू पेपर पर बम से जुड़ा संदेश देखा, इसकी जानकारी तुरंत पायलट को दी गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट और क्रू ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया. इसके बाद फ्लाइट को अहमदाबाद की ओर डायवर्ट किया गया.

करीब शाम साढ़े चार बजे विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. विमान के एयरपोर्ट पर उतरते ही सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया. पुलिस के मुताबिक फ्लाइट में मौजूद एक क्रू मेंबर को टिश्यू पेपर पर अंग्रेजी में ‘BOMB’ लिखा हुआ संदिग्ध नोट मिला था. नोट मिलते ही क्रू स्टाफ ने मामले को गंभीरता से लिया और इसकी जानकारी पायलट को दी.

इसके बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत अहमदाबाद एयरपोर्ट से संपर्क किया गया और इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी गई. एयरपोर्ट प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जरूरी सुरक्षा इंतजाम शुरू कर दिए. फ्लाइट के अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सेवाओं को तैनात कर दिया गया था. विमान के उतरते ही सुरक्षा टीमों ने उसे अपने घेरे में ले लिया.

सम्बंधित ख़बरें

जानें उम्र के हर पड़ाव पर कौन सा शहर है बेस्ट
नौकरी, परिवार या रिटायरमेंट, जानें किस उम्र के लिए कौन सा शहर है बेस्ट
नाराज होकर बहन के घर चली गई थी पत्नी. (Photo: ITG)
पति-पत्नी के रूठने मनाने की कहानी में आया खौफनाक मोड़
Bajrang Dal activists beats for reading Malala's book
मलाला की किताब पढ़ रहे लोगों से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की मारपीट
MBA Student Harassment in IIM Ahmedabad
'सुंदर एंजेल जैसी दिखती हो' कहकर IIM अहमदाबाद में छात्रा से छेड़छाड़
अमित शाह ने जलभराव की समस्या पर दिया बड़ा भरोसा (Photo: ITG)
‘अगली बार वोट मांगने आऊंगा तो पानी नहीं भरेगा’, अमित शाह का वादा
Advertisement

फायर ब्रिगेड और बम डिस्पोजल टीम मौके पर पहुंची

इमरजेंसी लैंडिंग के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय कर दी गई. फायर ब्रिगेड, CISF, बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमें मौके पर पहुंचीं. सुरक्षा टीमों ने पूरे विमान को घेर लिया और गहन जांच शुरू की. विमान के अंदर संदिग्ध नोट मिलने के बाद हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की जांच के साथ-साथ सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जरूरी कार्रवाई शुरू की. बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमें भी जांच में शामिल रहीं.

इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. किसी यात्री के साथ किसी तरह की अनहोनी की जानकारी नहीं है. बम की धमकी मिलने के बाद विमान को दम्माम से सीधे नई दिल्ली ले जाने के बजाय अहमदाबाद डायवर्ट किया गया. अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान के उतरने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की. पुलिस ने बताया कि विमान में बम होने की धमकी मिलने के बाद तत्काल इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. फिलहाल सुरक्षा टीमें विमान की गहन जांच में जुटी हुई हैं.

हवा में मिला संदिग्ध नोट, अहमदाबाद डायवर्ट हुई फ्लाइट

यह पूरी घटना उस समय सामने आई जब फ्लाइट दम्माम से नई दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी थी. विमान हवा में था, तभी क्रू मेंबर को टिश्यू पेपर पर ‘BOMB’ लिखा हुआ नोट मिला. नोट मिलने के बाद क्रू स्टाफ ने तुरंत पायलट को इसकी जानकारी दी. इसके बाद विमान को अहमदाबाद की ओर मोड़ने का फैसला लिया गया. ATC से संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति ली गई. करीब साढ़े चार बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. एयरपोर्ट प्रशासन पहले से ही सभी जरूरी इमरजेंसी सेवाओं को तैनात कर चुका था.

Advertisement

विमान के उतरते ही CISF, फायर ब्रिगेड, बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमें सक्रिय हो गईं. सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाला गया और सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की गहन जांच शुरू कर दी. फिलहाल मामले में सुरक्षा एजेंसियां पूरे विमान की जांच कर रही हैं. टिश्यू पेपर पर मिले ‘BOMB’ के संदेश के बाद विमान को अहमदाबाद डायवर्ट किया गया और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    UP में विपक्ष द्वारा वोटर लिस्ट के SAR को गैर कानूनी बताना सही है? साहिल के साथ देखें दंगल |
    'STF का मतलब स्वजाति टॉर्चर फोर्स', देखें अखिलेश यादव का वार |
    नेपाल में तबाही के बीच 'ऑपरेशन ज‍िंदगी' की चुनौती, देखें ग्राउंड र‍िपोर्ट |
    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा, कंटेनर से टकराई मर्सिडीज कार |
    Homemade Chandan Face Pack: चांद जैसा खिलेगा चेहरा! घर पर चंदन से बनाएं ये 3 नेचुरल फेस पैक |
    दिल्ली: घर के बाथरूम में मिली 22 साल की महिला की लाश, पति फरार, हत्या का शक |
    ग्लेशियर में छूट गया था पर्वतारोही का बैग, 60 साल बाद ऐसे मिला |
    ‘पैसों के लिए लेटेंट जैसी जगह जाना बंद करें’, अर्चना पूरन सिंह पर भड़के सुनील पाल |
    कौन थीं अहिल्याबाई होलकर? जिनके नाम पर यूपी में 60+ महिलाओं को मिली उम्रभर मुफ्त बस यात्रा |
    Husband और Bluetooth का क्या है कनेक्शन, जानकर आपकी भी छूट जाएगी हंसी!
    Advertisement