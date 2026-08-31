टिश्यू पेपर पर ‘BOMB’ लिखते ही मचा हड़कंप, दम्माम-दिल्ली Air India फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग

सऊदी अरब के दम्माम से नई दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. फ्लाइट के हवा में रहने के दौरान क्रू मेंबर को टिश्यू पेपर पर अंग्रेजी में ‘BOMB’ लिखा हुआ एक संदिग्ध नोट मिला. नोट मिलने के बाद विमान में हड़कंप मच गया और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं. क्रू मेंबर ने जैसे ही टिश्यू पेपर पर बम से जुड़ा संदेश देखा, इसकी जानकारी तुरंत पायलट को दी गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट और क्रू ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया. इसके बाद फ्लाइट को अहमदाबाद की ओर डायवर्ट किया गया.

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करीब शाम साढ़े चार बजे विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. विमान के एयरपोर्ट पर उतरते ही सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया. पुलिस के मुताबिक फ्लाइट में मौजूद एक क्रू मेंबर को टिश्यू पेपर पर अंग्रेजी में ‘BOMB’ लिखा हुआ संदिग्ध नोट मिला था. नोट मिलते ही क्रू स्टाफ ने मामले को गंभीरता से लिया और इसकी जानकारी पायलट को दी.

इसके बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत अहमदाबाद एयरपोर्ट से संपर्क किया गया और इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी गई. एयरपोर्ट प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जरूरी सुरक्षा इंतजाम शुरू कर दिए. फ्लाइट के अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सेवाओं को तैनात कर दिया गया था. विमान के उतरते ही सुरक्षा टीमों ने उसे अपने घेरे में ले लिया.

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फायर ब्रिगेड और बम डिस्पोजल टीम मौके पर पहुंची

इमरजेंसी लैंडिंग के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय कर दी गई. फायर ब्रिगेड, CISF, बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमें मौके पर पहुंचीं. सुरक्षा टीमों ने पूरे विमान को घेर लिया और गहन जांच शुरू की. विमान के अंदर संदिग्ध नोट मिलने के बाद हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की जांच के साथ-साथ सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जरूरी कार्रवाई शुरू की. बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमें भी जांच में शामिल रहीं.

इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. किसी यात्री के साथ किसी तरह की अनहोनी की जानकारी नहीं है. बम की धमकी मिलने के बाद विमान को दम्माम से सीधे नई दिल्ली ले जाने के बजाय अहमदाबाद डायवर्ट किया गया. अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान के उतरने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की. पुलिस ने बताया कि विमान में बम होने की धमकी मिलने के बाद तत्काल इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. फिलहाल सुरक्षा टीमें विमान की गहन जांच में जुटी हुई हैं.

हवा में मिला संदिग्ध नोट, अहमदाबाद डायवर्ट हुई फ्लाइट

यह पूरी घटना उस समय सामने आई जब फ्लाइट दम्माम से नई दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी थी. विमान हवा में था, तभी क्रू मेंबर को टिश्यू पेपर पर ‘BOMB’ लिखा हुआ नोट मिला. नोट मिलने के बाद क्रू स्टाफ ने तुरंत पायलट को इसकी जानकारी दी. इसके बाद विमान को अहमदाबाद की ओर मोड़ने का फैसला लिया गया. ATC से संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति ली गई. करीब साढ़े चार बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. एयरपोर्ट प्रशासन पहले से ही सभी जरूरी इमरजेंसी सेवाओं को तैनात कर चुका था.

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विमान के उतरते ही CISF, फायर ब्रिगेड, बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमें सक्रिय हो गईं. सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाला गया और सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की गहन जांच शुरू कर दी. फिलहाल मामले में सुरक्षा एजेंसियां पूरे विमान की जांच कर रही हैं. टिश्यू पेपर पर मिले ‘BOMB’ के संदेश के बाद विमान को अहमदाबाद डायवर्ट किया गया और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

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