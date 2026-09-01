स्ट्रॉबेरी के पौधे में डालें किचन का ये 'कचरा'! रसीले फलों से लद जाएगा पौधा, खाद पर पैसे खर्च करने की नहीं पड़ेगी जरूरत

How To Grow Strawberry In Pot: घर की बालकनी में अक्सर लोग फल और सब्जियां उगाना पसंद करते हैं. अगर आपको भी गार्डनिंग का शौक है, तो हो सकता है आपने भी अपनी क्यारी में स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाया हुआ हो. अगर आपने स्ट्रॉबेरी उगाई हुई है, तो हो सकता है कि आपके पौधे पर फल छोटे-छोटे आते हों या पौधे की ठीक से ग्रोथ नहीं हो रही हो? अगर ऐसा है तो आपको हर बार महंगी खाद या बाजार से मिलने वाले फर्टिलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं है. आपके किचन में ही कुछ ऐसी चीजें मौजूद होती हैं, जिन्हें अक्सर बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है. इन्हीं चीजों से स्ट्रॉबेरी के पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं.

और पढ़ें

स्ट्रॉबेरी के पौधों को अच्छी ग्रोथ, फूल और फल के लिए पोटैशियम, कैल्शियम और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है. ऐसे में आप किचन के कचरे से अपने घर में लगे स्ट्रॉबेरी के पौधे के लिए 'फ्री' की खाद तैयार कर सकते हैं. चलिए जानते हैं क्या-क्या हैं वो चीजें.



1. केले का छिलका देगा पोटैशियम का बूस्ट: अगर आप केले का छिलका कूड़ा समझकर फेंक देते हैं, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं. इसमें पोटैशियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पौधे की जड़ों, फूल आने और फल बनने में मदद कर सकते हैं.

स्ट्रॉबेरी के पौधे को हरा-भरा बनाने के लिए आप केले के छिलके को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर पौधे की जड़ के आसपास मिट्टी में हल्का दबा सकते हैं. धीरे-धीरे छिलका मिट्टी में टूटेगा और पोषक तत्व रिलीज करेगा. इसके अलावा छिलके को कुछ दिनों तक पानी में भिगोकर उस पानी को भी पौधे में दिया जा सकता है.

Advertisement

2. अंडे के छिलके से मिलेगा कैल्शियम: अंडे का छिलका भी पौधों के लिए काफी काम का हो सकता है. इसमें कैल्शियम होता है, जो स्ट्रॉबेरी के पौधे के लिए फायदेमंद होता है. अंडे के छिलकों को पहले अच्छी तरह धोकर सुखा लें. इसके बाद उन्हें बारीक पीसकर पौधे की मिट्टी में मिला दें. इससे कैल्शियम धीरे-धीरे मिट्टी में मिल सकता है.

3. बची हुई कॉफी भी फेंकें नहीं: कॉफी पीने के बाद बची हुई कॉफी ग्राउंड्स को भी आप स्ट्रॉबेरी के पौधे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इनमें नाइट्रोजन के साथ कुछ मात्रा में फॉस्फोरस, पोटैशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी होता है. हालांकि इसे मिट्टी पर मोटी लेयर में डालने की बजाय थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करें और मिट्टी में हल्का मिला दें. आप इसे कंपोस्ट के साथ भी मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

4. सब्जियों के छिलकों से बनाएं न्यूट्रिएंट वाला पानी: आलू, गाजर और प्याज जैसे सब्जियों के छिलकों को फेंकने के बजाय आप उनका इस्तेमाल पौधों के लिए पोषक पानी बनाने में कर सकते हैं.

इन छिलकों को पानी में एक-दो दिन भिगोकर या हल्का उबालकर उस पानी को छान लें. इसके बाद इस पानी का इस्तेमाल स्ट्रॉबेरी के पौधे में डाल दें. इससे किचन वेस्ट का इस्तेमाल भी हो जाएगा और मिट्टी को कुछ पोषक तत्व भी मिल सकते हैं.

Advertisement

5. इन तीन चीजों को मिलाकर बना सकते हैं लिक्विड फीड: अगर आप एक साथ कई पोषक तत्व देना चाहते हैं तो केले के छिलके, पिसे हुए अंडे के छिलके और थोड़ी इस्तेमाल की हुई कॉफी को पानी में मिलाकर कुछ समय के लिए रख सकते हैं. इसके बाद इसे छानकर पौधे के आसपास मिट्टी में डालें. इसे सीधे इस्तेमाल करने के बजाय बराबर मात्रा में सादे पानी के साथ मिलाकर पतला करना अच्छा होता है. इससे पौधे को बहुत ज्यादा एक साथ देने से बचा जा सकता है.

---- समाप्त ----