लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, अर्जेंटीना के लिए अब नहीं खेलेंगे

लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल को हमेशा-हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है. वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन से मिली हार और फिर अपने पिता को खोने के गहरे सदमे के बाद मेसी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद भावुक पोस्ट लिखकर संन्यास का ऐलान कर दिया.

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अपनी पोस्ट में मेसी ने लिखा कि स्पेन के खिलाफ फाइनल मैच हारने के दो दिन बाद ही उन्होंने यह मुश्किल फैसला ले लिया था. लेकिन हाल ही में अपने पिता के निधन के बाद उनका यह फैसला और पक्का हो गया.

मेसी ने लिखा कि यह फैसला लेना बहुत तकलीफदेह था और आज भी दिल दुखता है पर मुझे लगता है कि यही सही समय है. मैंने इस जर्सी के लिए हमेशा अपना सब कुछ न्योछावर किया है. चाहे वो दौर हो जब हमने सब कुछ जीता, या उससे पहले का दौर.

नए खिलाड़ियों के लिए रास्ता

मेसी ने आगे लिखा कि मेरी उम्र और वक्त दोनों ढल रहे हैं. मेरे पास अर्जेंटीना की टीम को देने के लिए अब कुछ और नहीं बचा है. इसके अलावा देश में कई बेहतरीन युवा खिलाड़ी आ रहे हैं जो इस मौके के हकदार हैं.

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फैन्स को कहा शुक्रिया

20 सालों के इस लंबे और खूबसूरत सफर में मुझे जो प्यार मिला, उसके लिए शुक्रिया. अब मैं मैदान के अंदर से नहीं, बल्कि स्टैंड्स में बैठकर आप ही की तरह टीम को चीयर करूंगा. मेसी ने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा कि वे भारी मन से लेकिन गर्व के साथ जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने देश को वो पल दिए हैं, जिनका कभी सपना देखा जाता था.

उन्होंने अपने परिवार, कोचों, साथियों और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुझे अर्जेंटीनियन बनाने के लिए शुक्रिया, भगवान. लेट्स गो, अर्जेंटीना!

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