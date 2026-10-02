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बिना बीज सिर्फ 1 डंठल से घर पर उगाएं पुदीने का पौधा, नहीं करनी होगी ज्यादा मेहनत; पूरी सर्दियों मिलेंगे ताजे पत्ते

How To Grow Mint Plant: सर्दियों में बार-बार बाजार से पुदीना खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक ताजी पुदीने की डंठल की मदद से घर के गमले में आसानी से नया पौधा उगा सकते हैं. इसके लिए न तो बीज खरीदने की जरूरत है और न ही नर्सरी से पौधा लाने की. सही मिट्टी, पानी और थोड़ी देखभाल से घर पर ही हरा-भरा पुदीना उगाएं और पूरी सर्दियों ताजे पत्तों का इस्तेमाल करें.

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पुदीना का पौधा उगाने के लिए आपको डंठल को पहले पानी में भिगोना होता है. (Photo: ITG)
पुदीना का पौधा उगाने के लिए आपको डंठल को पहले पानी में भिगोना होता है. (Photo: ITG)

How To Grow Mint Plant: सर्दियों में गरमा-गरम खाने के साथ पुदीने की चटनी हो या फिर रायते में ताजा पुदीना, इसका स्वाद ही अलग होता है. पुदीना खाने के स्वाद को दोगुना कर देता है और फ्रेशनेस का एहसास भी देता है. लेकिन अक्सर घर में पुदीना खत्म होते ही बाजार से छोटी-सी गड्डी खरीदकर लानी पड़ती है. कई बार जरूरत से ज्यादा पुदीना आ जाता है और कुछ ही दिनों में खराब भी हो जाता है. क्या आपको भी कुछ ऐसा ही करना पड़ता है? अगर हां, तो आज हम आपको घर में पुदीना उगाने का आसान तरीका बताने वाले हैं.

खास बात ये है कि इसके लिए आपको न तो बीज खरीदने होंगे और न ही नर्सरी से पौधा लाना पड़ेगा. बाजार से खरीदा हुआ सिर्फ एक हरा और ताजा पुदीने का डंठल ही नए पौधे के लिए काफी है. इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी. सिर्फ एक डंठल की मदद से आप आसानी से खूब सारा पुदीना उगा पाएंगे, जो पूरी सर्दियों आपके काम आएगा. 

बाजार से खरीदी पुदीने की डंडी से ऐसे लगाएं पौधा
सबसे पहले बाजार से पुदीने की ऐसी डंडी चुनें जो हरी, ताजी और मजबूत हो. डंठल पर दाग, सड़न या कीड़े नहीं लगे होने चाहिए. करीब 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी डंडी इसके लिए अच्छी रहती है.

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अब इस डंडी को एक गिलास पानी में रख दें. करीब 7 से 10 दिन में इसमें छोटी-छोटी सफेद जड़ें निकलने लगेंगी. जैसे ही जड़ें दिखाई देने लगें, इसे गमले की मिट्टी में लगा दें.

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पुदीने के लिए कैसा गमला और मिट्टी लें?
पुदीना तेजी से फैलने वाला पौधा है, इसलिए इसे गमले में उगाना आसान रहता है. इसके लिए 8 से 12 इंच गहरा गमला ले सकते हैं. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर होने चाहिए, ताकि ज्यादा पानी जमा न हो. अगर पानी ज्यादा जमा होगा तो जड़ें सड़ने लगेंगी.

मिट्टी की बात करें तो पुदीने के लिए ऐसी मिट्टी बेहतर रहती है जिसमें नमी बनी रहे, लेकिन एक्स्ट्रा पानी भी आसानी से निकल जाए. इसके लिए आपको कुछ चीजों को मिलाकर मिट्टी तैयार करनी होगी. इसके लिए 40% बगीचे की मिट्टी, 40% गोबर की खाद या कंपोस्ट और 20% कोकोपीट या रेत मिलाकर मिट्टी तैयार कर सकते हैं.

तेज धूप से बचाएं, सुबह की हल्की धूप है बेहतर
पुदीने को दिनभर की तेज धूप में रखने की जरूरत नहीं होती. इसे रोजाना करीब 3 से 6 घंटे सुबह की धूप मिल जाए तो अच्छी ग्रोथ हो सकती है. इसके बाद पौधे को हल्की छांव वाली जगह पर रखना बेहतर रहता है. आप पुदीने का गमला बालकनी, खिड़की या ऐसी जगह रख सकते हैं जहां सुबह की धूप आती हो. बहुत कम रोशनी में पौधा कमजोर हो सकता है, वहीं तेज धूप इसकी पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकती है.

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मिट्टी सूखे तभी दें पानी
पुदीने के पौधे की मिट्टी में हल्की नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन गमले में पानी जमा नहीं होना चाहिए. जब ऊपर की मिट्टी सूखी लगे, तभी पौधे को पानी दें. ज्यादा पानी देने से इसकी जड़ें खराब हो सकती हैं. गमले की मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए उसके ऊपर सूखी पत्तियां या घास की हल्की परत भी बिछा सकते हैं.

पौधे को घना रखना है तो ये काम जरूर करें
अगर आप चाहते हैं कि पुदीने का पौधा ज्यादा घना और हरा-भरा रहे, तो समय-समय पर इसकी ऊपरी नई टहनियों की हल्की कटाई करते रहें. अगर पौधे में फूल आने लगें तो उन्हें हटा दें. इससे पौधे का पोषण नई पत्तियां और शाखाएं बनाने में लगते हैं. जब पौधा अच्छी तरह बढ़ जाए तो साफ कैंची से पत्तियों वाली डंठल काट सकते हैं. कटाई पत्तियों की गांठ यानी लीफ नोड के थोड़ा ऊपर से करें. इससे उसी जगह से नई शाखाएं निकलने में मदद मिलती है.

सर्दियों में खूब काम आएगा घर का ताजा पुदीना
घर में उगा पुदीना सिर्फ चटनी के लिए ही नहीं, बल्कि रायते, सलाद, हर्बल चाय और कई तरह के स्नैक्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. सर्दियों में जब घर पर पराठे, पकौड़े, दही या चाट जैसी चीजें बनेंगी, तब गमले से ताजा पुदीना तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी बाजार से लाई गई एक छोटी-सी पुदीने की डंडी को फेंकने के बजाय अगर अभी उससे पौधा तैयार कर लिया जाए, तो आने वाले समय में घर पर ही ताजा पुदीना मिल सकता है.

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