मुंबई में CJP तो जंतर-मंतर पर AISA-यूथ कांग्रेस, AAP और लेफ्ट का प्रोटेस्ट, धारा 163 लागू

चुनाव आयोग और SIR को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है. आज गांधी जयंती के दिन दिल्ली से मुंबई तक प्रदर्शन हो रहे हैं. अलग-अलग विपक्षी दल, छात्र संगठन और सामाजिक संगठन चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR को लेकर सवाल उठा रहे हैं.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर AISA समेत कई संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है. हालांकि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है. इसके बावजूद प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. लुटियंस दिल्ली में कई जगह बैरिकेडिंग की गई है. बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है.
AISA ने 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया था. इसमें सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता भी शामिल होने वाले हैं. प्रदर्शन में CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग उठाई जा रही है. SIR के दौरान वोटर लिस्ट में बदलाव को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.
मुंबई में CJP का प्रदर्शन
मुंबई में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी प्रदर्शन का ऐलान किया है. पार्टी CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है. CJP की ओर से देशभर में आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई है. मुंबई से शुरू होकर यह प्रदर्शन दूसरे राज्यों में भी होगा.
वहीं INDIA ब्लॉक भी आज 2 से 8 अक्टूबर तक देशभर के जिलों में 'सेव डेमोक्रेसी' मार्च निकालेंगे. इसके अलावा 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसद दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करेंगे.
जंतर-मंतर पर आम आदमी पार्टी, लेफ्ट, यूथ कांग्रेस समेत कई संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है. इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है. नई दिल्ली के सभी VVIP इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है. दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान नई दिल्ली इलाके में तैनात किए गए हैं. दिल्ली से सटे यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर भी पुलिस अलर्ट रहेगी.