scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फ्रांस में बेकाबू हुआ छात्रों का प्रदर्शन... कई स्कूलों में लगाई आग, प्रिंसिपल पर फेंका पेट्रोल; पीएम ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग

फ्रांस में स्कूलों की खराब हालत, शिक्षकों की कमी और संसाधनों की किल्लत के खिलाफ पिछले सोमवार को छात्रों और स्टाफ का आंदोलन शुरू हुआ. यह जल्द ही पूरे देश में फैल गया और कई जगह हिंसक हो गया. बुधवार तक 356 हाई स्कूल प्रभावित हुए, 600 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए और 83 पुलिसकर्मी घायल हुए.

Advertisement
X
शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ फ्रांस में छात्र सड़कों पर (Photo: Reuters)
शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ फ्रांस में छात्र सड़कों पर (Photo: Reuters)

फ्रांस में स्कूलों की बदहाली के खिलाफ शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब पूरे देश में फैल चुका है और कई जगह हिंसक हो गया है. शिक्षकों की कमी, संसाधनों की किल्लत और पुरानी इमारतों के मुद्दे पर शुरू हुए प्रदर्शन में सैकड़ों स्कूल प्रभावित हुए हैं और सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए हैं. मार्सिले में एक प्रिंसिपल पर पेट्रोल डाला गया, दमकल की गाड़ी जला दी गई और नैंट में स्कूल में आग लगाई गई. प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू के दफ्तर ने आपात बैठक बुलाई.

पिछले सोमवार को छात्र और स्कूल स्टाफ सड़कों पर उतरे. मांग थी कि गैरहाजिर शिक्षकों की जगह नए टीचर मिलें, स्कूलों में सुविधाएं बढ़ें और इमारतों की मरम्मत हो. पेरिस इलाके से शुरू हुआ विरोध कई शहरों तक पहुंचा. छात्रों ने पुलिस पर आंसू गैस जैसे सख्त तरीके अपनाने का आरोप लगाया. सेंट-डेनिस में एक छात्र के पोस्टर पर लिखा था, क्या आंसू गैस के बिना अपनी बात नहीं कह सकते. सरकार ने चिंताओं को सही माना, पर कहा कि हिंसा जायज नहीं.

हिंसा और गिरफ्तारियां

सम्बंधित ख़बरें

Rafale fighter, Indian weapons integration
राफेल में लगेंगे भारतीय हथियार, फ्रांस ने कहा- हम तरीका निकालेंगे
hypersonic missiles
ईरान के पास दुनिया की सबसे ज्यादा स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल
Eiffel Tower
एफिल टावर चीफ पर एक्शन, BAPS के दौरे पर महिला कर्मियों को हटाया था
Paris Origin
2000 साल से छिपा था पेरिस का राज! जमीन के नीचे मिली 20 मीटर लंबी प्राचीन दीवार
CIA warning Russian drone attack
यूरोप के इन देशों पर रूस करेगा हाइब्रिड अटैक, CIA की चेतावनी

रॉयटर्स के मुताबिक, बुधवार को 356 हाई स्कूल प्रभावित थे. डेली मेल के अनुसार, 600 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए और 83 पुलिसकर्मी घायल हुए. ज्यादातर हिरासत में लिए गए लोग किशोर हैं. गृह मंत्री लोरां नुनेज ने हमलों की निंदा की और कहा कि उपद्रवी एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाकर हिंसा भड़का रहे हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: राफेल में लगेंगे भारतीय हथियार, फ्रांस ने कहा- हम तरीका निकालेंगे

कई शहरों में आगजनी

मार्सिले के विक्टर ह्यूगो स्कूल में प्रिंसिपल पर पेट्रोल डाला गया और वे घायल हुए. सेंट-एक्सुपेरी स्कूल में आग बुझाने आए दमकलकर्मियों को सैकड़ों युवाओं ने घेरा, गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा और गाड़ी जला दी गई. एक दमकलकर्मी घायल हुआ. मेयर बेनुआ पायन ने शांति की अपील की. नैंट के नेल्सन मंडेला स्कूल का प्रवेश हॉल जल गया. ऑशेल में प्रिंसिपल पटाखे से घायल हुए और 37 लोग गिरफ्तार हुए. बोर्दो में एयरोसोल कैन जलाए गए. मार्सिले, स्ट्रासबर्ग और ग्रेनोबल में बस और ट्राम सेवाएं रोकी गईं.

सरकार पर दबाव

गुरुवार को सरकार ने 2027 के बजट में खर्च कटौती का एलान किया और उसी दिन आपात बैठक हुई. शिक्षा मंत्री एदुआर जेफ्रे ने कहा कि जहां रास्ता रोका जाए, वहां ऑनलाइन क्लास हों. राष्ट्रपति मैक्रों ने हिंसा को सही ठहराने वाले नेताओं की आलोचना की.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Meen Tarot Rashifal 2 October 2026: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पूर्व उपलब्धियों का लाभ मिलेगा |
    Kumbh Tarot Rashifal 2 October 2026: जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, निंदाभाव से बचें |
    Makar Tarot Rashifal 2 October 2026: आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी, स्पष्टता से अपनी बात रखें |
    Dhanu Tarot Rashifal 2 October 2026: लापरवाही नहीं दिखाएं, व्यर्थ चर्चा पर अंकुश रखेंगे |
    Vrishchik Tarot Rashifal 2 October 2026: वरिष्ठजन प्रभावित रहेंगे, प्रसन्नता मिलेगी |
    Tula Tarot Rashifal 2 October 2026: मतभेद से बचें, चुनौतियों से बचाव रखें |
    Kanya Tarot Rashifal 2 October 2026: लक्ष्य पर नजर रखेंगे, वातावरण अच्छा रहेगा |
    Singh Tarot Rashifal 2 October 2026: दिल की बातें कह पाएंगे, विपक्षियों को पीछे हटने के लिए मजबूर करेंगे |
    Kark Tarot Rashifal 2 October 2026: बड़ों की आज्ञा रखेंगे, न करें ये एक गलती |
    Mithun Tarot Rashifal 2 October 2026: लाभ सामान्य रहेगा, अनदेखी से बचें
    Advertisement