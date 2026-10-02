फ्रांस में बेकाबू हुआ छात्रों का प्रदर्शन... कई स्कूलों में लगाई आग, प्रिंसिपल पर फेंका पेट्रोल; पीएम ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग

फ्रांस में स्कूलों की बदहाली के खिलाफ शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब पूरे देश में फैल चुका है और कई जगह हिंसक हो गया है. शिक्षकों की कमी, संसाधनों की किल्लत और पुरानी इमारतों के मुद्दे पर शुरू हुए प्रदर्शन में सैकड़ों स्कूल प्रभावित हुए हैं और सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए हैं. मार्सिले में एक प्रिंसिपल पर पेट्रोल डाला गया, दमकल की गाड़ी जला दी गई और नैंट में स्कूल में आग लगाई गई. प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू के दफ्तर ने आपात बैठक बुलाई.

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पिछले सोमवार को छात्र और स्कूल स्टाफ सड़कों पर उतरे. मांग थी कि गैरहाजिर शिक्षकों की जगह नए टीचर मिलें, स्कूलों में सुविधाएं बढ़ें और इमारतों की मरम्मत हो. पेरिस इलाके से शुरू हुआ विरोध कई शहरों तक पहुंचा. छात्रों ने पुलिस पर आंसू गैस जैसे सख्त तरीके अपनाने का आरोप लगाया. सेंट-डेनिस में एक छात्र के पोस्टर पर लिखा था, क्या आंसू गैस के बिना अपनी बात नहीं कह सकते. सरकार ने चिंताओं को सही माना, पर कहा कि हिंसा जायज नहीं.

हिंसा और गिरफ्तारियां

रॉयटर्स के मुताबिक, बुधवार को 356 हाई स्कूल प्रभावित थे. डेली मेल के अनुसार, 600 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए और 83 पुलिसकर्मी घायल हुए. ज्यादातर हिरासत में लिए गए लोग किशोर हैं. गृह मंत्री लोरां नुनेज ने हमलों की निंदा की और कहा कि उपद्रवी एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाकर हिंसा भड़का रहे हैं.

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कई शहरों में आगजनी

मार्सिले के विक्टर ह्यूगो स्कूल में प्रिंसिपल पर पेट्रोल डाला गया और वे घायल हुए. सेंट-एक्सुपेरी स्कूल में आग बुझाने आए दमकलकर्मियों को सैकड़ों युवाओं ने घेरा, गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा और गाड़ी जला दी गई. एक दमकलकर्मी घायल हुआ. मेयर बेनुआ पायन ने शांति की अपील की. नैंट के नेल्सन मंडेला स्कूल का प्रवेश हॉल जल गया. ऑशेल में प्रिंसिपल पटाखे से घायल हुए और 37 लोग गिरफ्तार हुए. बोर्दो में एयरोसोल कैन जलाए गए. मार्सिले, स्ट्रासबर्ग और ग्रेनोबल में बस और ट्राम सेवाएं रोकी गईं.

सरकार पर दबाव

गुरुवार को सरकार ने 2027 के बजट में खर्च कटौती का एलान किया और उसी दिन आपात बैठक हुई. शिक्षा मंत्री एदुआर जेफ्रे ने कहा कि जहां रास्ता रोका जाए, वहां ऑनलाइन क्लास हों. राष्ट्रपति मैक्रों ने हिंसा को सही ठहराने वाले नेताओं की आलोचना की.

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