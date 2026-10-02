13 लाख कैश, 88 KG चांदी और ब्लैंक चेक... दो बहनों के घर छापे में मिली अकूत दौलत, महिला 'साहूकारों' की कहानी

महाराष्ट्र के वाशिम में साहूकारी के खिलाफ सहकार विभाग और पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां लखाला इलाके में रहने वाली दो सगी बहनों के घर पर छापेमारी के दौरान 13 लाख रुपये नकद और करीब 2 करोड़ रुपये कीमत की 88 किलो चांदी बरामद हुई. टीम ने ब्लैंक चेक, कोरे बॉन्ड, साहूकारी के लेनदेन से जुड़े रजिस्टर और दूसरे दस्तावेज भी जब्त किए हैं.

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मामला वाशिम के लखाला परिसर का है. अलका वायेचाल और प्रिया वायेचाल नाम की दो सगी बहनों के खिलाफ सब रजिस्ट्रार कार्यालय में शिकायत की गई थी. शिकायत में दोनों पर अवैध तरीके से साहूकारी करने का आरोप लगाया गया. शिकायत मिलने के बाद सब रजिस्ट्रार ने इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी. इसके बाद जिला अधिकारी की देखरेख में सहकार विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमें बनाई गईं. टीमों ने दोनों महिलाओं के घरों पर कार्रवाई की.

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कार्रवाई के दौरान टीम को घर से बड़ी मात्रा में नकदी और चांदी मिली. अधिकारियों के मुताबिक, तलाशी में 13 लाख रुपये कैश बरामद हुआ. इसके अलावा करीब 88 किलो चांदी भी मिली, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये बताई गई है.

लेकिन जांच टीम की नजर सिर्फ कैश और चांदी पर नहीं रुकी. तलाशी के दौरान कई ब्लैंक चेक और कोरे बॉन्ड भी मिले. इसके अलावा साहूकारी के लेनदेन से संबंधित रजिस्टर और दूसरे दस्तावेज भी बरामद किए गए. इन सभी सामान का पंचनामा किए जाने के बाद उन्हें जब्त कर लिया गया.

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इस कार्रवाई में ब्लैंक चेक और कोरे बॉन्ड की बरामदगी भी अहम मानी जा रही है. ये दस्तावेज किस-किस व्यक्ति से जुड़े हैं और इनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता था, इसकी जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.

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इसी तरह, साहूकारी के लेनदेन से संबंधित रजिस्टर और दूसरे दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी. इन रिकॉर्ड से कथित तौर पर किए गए लेनदेन, रकम और संबंधित लोगों के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है. फिलहाल जब्त किए गए सामान और दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

वाशिम के जिला सब रजिस्ट्रार अधिकारी माणिक लटपटे ने बताया कि दोनों महिलाओं के घर पर छापे के दौरान 13 लाख रुपये नकद, लगभग 2 करोड़ रुपये कीमत की 88 किलो चांदी, ब्लैंक चेक, कोरे बॉन्ड और साहूकार लेनदेन से जुड़े रजिस्टर जब्त किए गए हैं. उन्होंने बताया कि सभी सामान को पंचनामा करने के बाद जब्त किया गया है. बरामदगी के आधार और दस्तावेजों की जांच के बाद मामले की तस्वीर और साफ होगी.

प्रशासन ने लोगों से मांगी जानकारी

कार्रवाई के बाद सहकार विभाग ने वाशिम के लोगों से अवैध साहूकारी की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाने की अपील की है. अधिकारियों के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को अपने इलाके में अवैध साहूकारी की जानकारी है तो वह इसकी शिकायत संबंधित विभाग से कर सकता है.

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सब रजिस्ट्रार माणिक लटपटे ने कहा कि शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं होगी. प्रशासन का कहना है कि ऐसी गतिविधियों की जानकारी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. अब जांच एजेंसियां बरामद रजिस्टर, चेक और बॉन्ड की पड़ताल कर यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित साहूकारी का नेटवर्क कितना बड़ा था और इन दस्तावेजों में किन लोगों के लेनदेन दर्ज हैं.

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