scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

13 लाख कैश, 88 KG चांदी और ब्लैंक चेक... दो बहनों के घर छापे में मिली अकूत दौलत, महिला 'साहूकारों' की कहानी

महाराष्ट्र के वाशिम में साहूकारी के खिलाफ सहकार विभाग और पुलिस ने एक्शन लिया है. लखाला इलाके में दो सगी बहनों के घर छापा पड़ा तो 13 लाख रुपये कैश और करीब 2 करोड़ रुपये की 88 किलो चांदी मिली है. तलाशी में ब्लैंक चेक, कोरे बॉन्ड और साहूकारी के लेनदेन से जुड़े रजिस्टर सहित कई दस्तावेज भी मिले हैं.

Advertisement
X
दो महिला साहूकारों के घर से मिली करोड़ों की दौलत. (Photo: Screengrab)
दो महिला साहूकारों के घर से मिली करोड़ों की दौलत. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के वाशिम में साहूकारी के खिलाफ सहकार विभाग और पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां लखाला इलाके में रहने वाली दो सगी बहनों के घर पर छापेमारी के दौरान 13 लाख रुपये नकद और करीब 2 करोड़ रुपये कीमत की 88 किलो चांदी बरामद हुई. टीम ने ब्लैंक चेक, कोरे बॉन्ड, साहूकारी के लेनदेन से जुड़े रजिस्टर और दूसरे दस्तावेज भी जब्त किए हैं.

मामला वाशिम के लखाला परिसर का है. अलका वायेचाल और प्रिया वायेचाल नाम की दो सगी बहनों के खिलाफ सब रजिस्ट्रार कार्यालय में शिकायत की गई थी. शिकायत में दोनों पर अवैध तरीके से साहूकारी करने का आरोप लगाया गया. शिकायत मिलने के बाद सब रजिस्ट्रार ने इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी. इसके बाद जिला अधिकारी की देखरेख में सहकार विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमें बनाई गईं. टीमों ने दोनों महिलाओं के घरों पर कार्रवाई की.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

रेंजर के सरकारी आवास से बरामद की गई नकदी. (Photo: Aajtak)
नोटों की इतनी गड्डियां... रेंजर के यहां मिली दौलत देखकर हर कोई हैरान!
Luxury lifestyle social media Who Is YouTuber Madhumitha
कौन हैं YouTuber मधुमिता? जिनके घर से चोरी हुआ सोना और कैश
Telangana ACB Raids NIMS official Disproportionate.
जैगुआर-ऑडी कार, सोना और फ्लैट्स... NIMS अधिकारी के पास मिली अकूत दौलत
tech millionaire, sudden wealth, Silicon Valley wealth,
SpaceX के शेयरों से मिली करोड़ों की दौलत, अब दुनिया घूमेगा कपल
विधायक पराग ने सड़कों पर दिनभर भीख मांगी (Photo ITG)
VIDEO: दिनभर भीख मांगते रहे 5 हजार करोड़ की दौलत वाले विधायक

कार्रवाई के दौरान टीम को घर से बड़ी मात्रा में नकदी और चांदी मिली. अधिकारियों के मुताबिक, तलाशी में 13 लाख रुपये कैश बरामद हुआ. इसके अलावा करीब 88 किलो चांदी भी मिली, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये बताई गई है.

लेकिन जांच टीम की नजर सिर्फ कैश और चांदी पर नहीं रुकी. तलाशी के दौरान कई ब्लैंक चेक और कोरे बॉन्ड भी मिले. इसके अलावा साहूकारी के लेनदेन से संबंधित रजिस्टर और दूसरे दस्तावेज भी बरामद किए गए. इन सभी सामान का पंचनामा किए जाने के बाद उन्हें जब्त कर लिया गया.

Advertisement

इस कार्रवाई में ब्लैंक चेक और कोरे बॉन्ड की बरामदगी भी अहम मानी जा रही है. ये दस्तावेज किस-किस व्यक्ति से जुड़े हैं और इनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता था, इसकी जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.

यह भी पढ़ें: चमचमाती 2.5 करोड़ की डायमंड रोलेक्स वॉच, 7 करोड़ कैश और ज्वैलरी, तंबाकू कारोबारी के घर छापे में मिली दौलत देख फटी रह गई आंखें

इसी तरह, साहूकारी के लेनदेन से संबंधित रजिस्टर और दूसरे दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी. इन रिकॉर्ड से कथित तौर पर किए गए लेनदेन, रकम और संबंधित लोगों के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है. फिलहाल जब्त किए गए सामान और दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

washim illegal moneylending two sisters 13 lakh cash 88 kg silver seized

वाशिम के जिला सब रजिस्ट्रार अधिकारी माणिक लटपटे ने बताया कि दोनों महिलाओं के घर पर छापे के दौरान 13 लाख रुपये नकद, लगभग 2 करोड़ रुपये कीमत की 88 किलो चांदी, ब्लैंक चेक, कोरे बॉन्ड और साहूकार लेनदेन से जुड़े रजिस्टर जब्त किए गए हैं. उन्होंने बताया कि सभी सामान को पंचनामा करने के बाद जब्त किया गया है. बरामदगी के आधार और दस्तावेजों की जांच के बाद मामले की तस्वीर और साफ होगी.

प्रशासन ने लोगों से मांगी जानकारी

कार्रवाई के बाद सहकार विभाग ने वाशिम के लोगों से अवैध साहूकारी की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाने की अपील की है. अधिकारियों के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को अपने इलाके में अवैध साहूकारी की जानकारी है तो वह इसकी शिकायत संबंधित विभाग से कर सकता है.

Advertisement

सब रजिस्ट्रार माणिक लटपटे ने कहा कि शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं होगी. प्रशासन का कहना है कि ऐसी गतिविधियों की जानकारी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. अब जांच एजेंसियां बरामद रजिस्टर, चेक और बॉन्ड की पड़ताल कर यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित साहूकारी का नेटवर्क कितना बड़ा था और इन दस्तावेजों में किन लोगों के लेनदेन दर्ज हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Surya Gochar 2026: शारदीय नवरात्र के बीच सूर्य बदलेंगे चाल, 5 राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें |
    रूस से भिड़ा NATO तो छिड़ जाएगी परमाणु जंग? क्या बोल गए पुतिन |
    Sugar Stock Rule: चीनी की होर्डिंग-ब्लैक मार्केटिंग पर सरकार का क्रैकडाउन, त्योहारों से पहले ये सख्त नियम हुए लागू |
    गांधी जयंती वाली 2 अक्टूबर कैसे बनी ‘दृश्यम’ की तारीख |
    शादी में BMW से जमाया रौब, फिर संजीव कपूर की 76 लाख की कार लौटाने से किया इनकार! दूल्हा वंश गिरफ्तार |
    'मैंने मां को मार डाला, पुलिस भेज दीजिए...' 17 साल के बेटे की खूनी कॉल से हिला लखनऊ! पिता ने कही ये बात |
    'जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं...', रिश्वत के सवाल पर बेफिक्र जवाब देने वाली महिला इंस्पेक्टर बर्खास्त |
    नेतन्याहू की सुरक्षा वाली छवि के सामने क्या चुनौतियां खड़ी हैं? देखें कूटनीति |
    दिल्ली में निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी, जंतर-मंतर के आसपास डायवर्जन, 11 मेट्रो स्टेशन भी बंद |
    राजघाट पहुंचे PM मोदी, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि
    Advertisement