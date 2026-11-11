जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में दो पुलिसकर्मी लापता, सुरक्षाबलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दो पुलिसकर्मी (SPO) लापता हो गए हैं. दोनों पुलिसकर्मी किश्तवाड़ के दूरदराज स्थित दच्छन-मरवाह इलाके से लापता हुए हैं. उनकी तलाश में सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. स्थानीय पुलिस की एक टीम को भी मौके पर भेजा गया है, जबकि तलाशी अभियान के लिए अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जा रहा है.

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लापता पुलिसकर्मियों की पहचान 40 वर्षीय रशपाल कुमार और 54 वर्षीय बॉबी चंद के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, दोनों बुधवार शाम करीब 4:30 बजे से लापता हैं. पुलिस को दोनों के लापता होने की जानकारी पोर्टरों ने दी थी.

सेना के साथ गश्त पर जाने की जांच

फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि क्या दोनों एसपीओ सेना के जवानों के साथ गश्त पर निकले थे और धेरना पोस्ट की ओर जा रहे थे. इसी दौरान उनके लापता होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों किन परिस्थितियों में लापता हुए.

तलाश में अतिरिक्त जवानों की तैनाती

दोनों पुलिसकर्मियों के लापता होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं. स्थानीय थाने के एसएचओ के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम को रवाना किया गया है. इसके अलावा सुरक्षाबलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. सर्च ऑपरेशन में और जवानों को शामिल करने की तैयारी की जा रही है. फिलहाल दोनों पुलिसकर्मियों का कोई सुराग मिलने की जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस उनके लापता होने की परिस्थितियों की जांच कर रही है.

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