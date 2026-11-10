NCP के दोनों गुटों के विलय पर सस्पेंस, सुनेत्रा-पार्थ पवार नहीं दिख रहे उत्साहित

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों को फिर से एक करने की कोशिशों के बीच अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है. अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार विलय को लेकर उत्साहित नहीं दिख रहे हैं. वहीं, शरद पवार के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकातों ने विलय की चर्चा को फिर हवा दे दी है. अब सवाल सिर्फ दोनों गुटों के एक होने का नहीं है, बल्कि यह भी है कि विलय के बाद पार्टी का नेतृत्व किसके हाथ में होगा और उसका राजनीतिक गठबंधन किसके साथ होगा.

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मुंबई स्थित शरद पवार के आवास सिल्वर ओक पर पिछले कुछ दिनों में कई अहम मुलाकातें हुई हैं. अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने शरद पवार से दो बार मुलाकात की. NCP (SP) के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने भी उनसे दो बार मुलाकात की. वहीं, रोहित पवार ने भी शरद पवार के साथ अलग बैठक की.

NCP (SP) के वरिष्ठ नेताओं जयंत पाटिल, अमोल कोल्हे, अनिल देशमुख और जितेंद्र आव्हाड ने भी शरद पवार के साथ बैठक की. इन मुलाकातों के बाद माना जा रहा है कि दोनों गुटों को फिर से साथ लाने की कोशिशें दोबारा शुरू हुई हैं. हालांकि, सुनेत्रा पवार के खेमे में इस प्रस्ताव को लेकर अभी सहमति नहीं है.

सुनील तटकरे के बदले रुख से बढ़ी चर्चा

NCP के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के बयानों ने भी विलय की चर्चा को तेज किया है. शुरुआत में तटकरे ने कहा था कि अजित पवार ने उनके साथ विलय के फॉर्मूले पर चर्चा की थी और 12 फरवरी 2026 को दोनों गुटों के एक होने की तारीख तय की गई थी. उन्होंने कहा था कि अगर अजित पवार जीवित होते तो 12 फरवरी को विलय पूरा हो चुका होता.

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हालांकि, तीन दिन बाद तटकरे ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि विलय पर फैसला सुनेत्रा पवार और शरद पवार करेंगे. उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी नहीं पता कि इस समय विलय को लेकर कोई चर्चा हो रही है या नहीं.

पार्थ पवार की भूमिका से पार्टी में नाराजगी

अजित पवार के NCP में अंदरूनी मतभेद भी बढ़ते बताए जा रहे हैं. संगठन में पार्थ पवार की बढ़ती भूमिका को लेकर वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी की बात सामने आई है. पार्थ पर आरोप है कि उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से पर्याप्त सलाह लिए बिना जीशान सिद्दीकी को मुंबई शहर अध्यक्ष और उमेश पाटिल को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया. देवगिरी में हुई NCP विधायकों की बैठक से पहले पार्टी की कोर कमेटी की अलग बैठक हुई थी. इसमें पार्थ के काम करने के तरीके को लेकर आपत्तियां जताए जाने की बात सामने आई.

अमित शाह से मुलाकात और NDA का सवाल

करीब दो हफ्ते पहले दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे और धनंजय मुंडे ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. इस बैठक में सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ व जय पवार मौजूद नहीं थे. इससे NCP के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं को और हवा मिली. इस बैठक में अजित पवार के पास रहे वित्त विभाग को लेकर भी चर्चा हुई. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी ने यह विभाग NCP को वापस देने की इच्छा जताई थी.

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वहीं, बीजेपी के भीतर शरद पवार को NDA के करीब लाने को लेकर भी चर्चा होने की बात सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, ऐसा होने से INDIA ब्लॉक कमजोर हो सकता है और सुप्रिया सुले की भूमिका को लेकर भी बड़ा राजनीतिक समीकरण बन सकता है. दोनों NCP गुटों के बिना औपचारिक विलय के अलग-अलग NDA का समर्थन करने की संभावना पर भी चर्चा की जा रही है.

विलय पर अभी तस्वीर साफ नहीं

रोहित पवार ने विलय की चर्चा को खारिज करते हुए कहा है कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव होता तो सुप्रिया सुले या शरद पवार उनसे बात करते. उनके मुताबिक, पार्टी में विलय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि दोनों गुटों के एक होने का फैसला सिर्फ शरद पवार और सुनेत्रा पवार कर सकते हैं. फिलहाल सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार की ओर से विलय को लेकर स्पष्ट सहमति नहीं दिख रही है. ऐसे में NCP के दोनों गुटों का भविष्य और उनका अगला राजनीतिक गठबंधन अभी भी साफ नहीं है.

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