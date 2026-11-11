पाकिस्तान में पुलिस टीम पर आतंकियों का हमला, अंधाधुंध फायरिंग में 11 पुलिसकर्मियों की मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को पुलिस टीम पर बड़ा हमला हुआ. इसमें DSP और सब-इंस्पेक्टर समेत 11 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. वहीं, 12 जवान घायल हुए हैं. पुलिस टीम अवैध सोने की खदानों पर छापा मारने जा रही थी. इसी दौरान हमलावरों ने उसे रास्ते में घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी. हमले में पुलिस की पांच गाड़ियों को भी आग लगा दी गई.

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पहाड़ी से पुलिस टीम पर बरसाईं गोलियां

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस टीम कोहाट जिले के गुम्बत इलाके से गुजर रही थी. टीम को अवैध सोने की खदानों पर कार्रवाई के लिए जाना था. इसी दौरान कोहाट और करक के बीच दरबोकाच जालंधर बांदा इलाके में हमला हो गया.

हमलावर आसपास की पहाड़ियों पर मौजूद थे. उन्होंने पुलिस टीम पर अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दीं. हमले में कई पुलिस गाड़ियों को नुकसान पहुंचा. वहीं, पांच पुलिस मोबाइल गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया.

कोहाट पुलिस के प्रवक्ता मोहम्मद नौमान जेब ने बताया कि हमलावर लगातार फायरिंग कर रहे थे. इसके बाद पुलिस और हमलावरों के बीच भारी गोलीबारी हुई. घटना की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर भेजा गया. सुरक्षा बलों ने इलाके में मोर्चा संभाल लिया.

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DSP और सब-इंस्पेक्टर समेत 11 भी मौत

रेस्क्यू 1122 ने बताया कि हमले में मरने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है. 12 जवान घायल हैं. पुलिस प्रवक्ता मोहम्मद नौमान जेब ने बताया कि मरने वालों में गुम्बत के DSP हैदर जमान और सब-इंस्पेक्टर मुख्तियार भी शामिल हैं. घायलों के इलाज के लिए जिला मुख्यालय टीचिंग अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई. आसपास के इलाके में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हमले की कड़ी निंदा की है. उन्होंने मारे गए पुलिसकर्मियों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई. गवर्नर ने पुलिस अधिकारियों से हमले की पूरी रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने अधिकारियों को हमले के जिम्मेदार लोगों को पकड़ने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

गवर्नर ने कहा कि आतंकवाद और आपराधिक तत्वों के खिलाफ लड़ाई में पुलिसकर्मियों का बलिदान पूरे देश के लिए गर्व की बात है. उनका बलिदान कभी बेकार नहीं जाएगा.

खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर लगातार हमले

खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमलों का सिलसिला लगातार जारी है. इससे पहले 8 अक्टूबर को करक-कोहाट सीमा के पास पुलिस गश्ती दल पर हमला हुआ था. इसमें थाना प्रभारी दाऊद खान और उनके गनमैन फरहाद की मौत हो गई थी.

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28 सितंबर को टैंक जिले में अज्ञात हमलावरों ने ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी पर हमला किया था. इसमें तीन पुलिसकर्मी मारे गए थे. वहीं, 25 सितंबर को पेशावर के गरही शेरदाद इलाके में एक ऑपरेशन के दौरान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के कांस्टेबल मोहम्मद अफाक की मौत हो गई थी. इस हमले में तीन अन्य जवान घायल हुए थे.

18 सितंबर को कोहाट पुलिस लाइंस में धमाके के बाद हमला हुआ था. इसमें 23 लोगों की मौत हुई थी. मरने वालों में 15 पुलिसकर्मी शामिल थे. बाद में तलाशी अभियान के दौरान आठ हमलावर भी मारे गए थे.

2022 के बाद पाकिस्तान में बढ़े हमले

पाकिस्तान में सुरक्षा की स्थिति लगातार बिगड़ रही है. खासकर खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है. आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा (ACLED) के आंकड़ों के मुताबिक, पाकिस्तान में 2022 के बाद हर साल हमलों की संख्या बढ़ी है.

आंकड़ों के अनुसार, 2022 में पाकिस्तान में 658 हमले दर्ज किए गए थे. 2025 में यह संख्या बढ़कर 2,425 हो गई. यानी तीन साल में हमलों की संख्या करीब चार गुना हो गई.

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अक्टूबर में पाकिस्तान की संघीय कैबिनेट के सामने पेश की गई दो सुरक्षा रिपोर्टों में भी चिंता जताई गई. इनके मुताबिक, मार्च 2024 से सितंबर 2026 के बीच खैबर पख्तूनख्वा में हमलों की घटनाओं में 195 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2026 में प्रांत में हुए कुल हमलों में से 73 फीसदी पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए गए.





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