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'बीजेपी के साथ मिलकर बरसों की तपस्या बर्बाद नहीं करेंगे शरद पवार', NCP-SP के विलय पर बोले संजय राउत

एनसीपी के दो खेमों में विलय की चर्चाओं ने तब जोर पकड़ लिया जब बीमार शरद पवार से कई नेता मिलने पहुंचे. इसके बाद इस मुद्दे पर अलग अलग तरह की बयानबाजी सुनने को मिल रही है. एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने कहा है कि अगर अजीत पवार जीवित होते तो इस साल फरवरी में ही दोनों गुटों का विलय हो गया होता.

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NCP के दो खेमों में विलय की चर्चा है. (Photo: ITG)
NCP के दो खेमों में विलय की चर्चा है. (Photo: ITG)

एनसीपी और एनसीपी (SP) के विलय की चर्चाओं को खारिज करते हुए शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने सोमवार को कहा कि वरिष्ठ नेता शरद पवार BJP के साथ जुड़कर अपनी बरसों की तपस्या को बेकार नहीं जाने देंगे. पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि इस मुद्दे पर शरद पवार के रुख स्पष्ट किए जाने का इंतजार करना चाहिए.

राउत ने जोर देकर कहा कि विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है. 

शिवसेना (UBT) और शरद पवार की NCP (SP) विपक्षी 'महा विकास अघाड़ी' का हिस्सा हैं. जबकि NCP केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA और महाराष्ट्र में 'महायुति' के साथ जुड़ी हुई है.

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राउत ने दावा किया कि इस साल जनवरी में एक विमान हादसे में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नेतृत्वहीन हो गई है. फिलहाल एनसीपी का नेतृत्व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार कर रही हैं.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही एनसीपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, दोनों की आगे की रणनीति तय करते हैं.

यह कहते हुए कि उन्होंने शरद पवार को बहुत करीब से देखा है, राउत ने कहा कि इस विलय की चर्चाओं पर शरद पवार जरूर मजे ले रहे होंगे.

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राउत ने कहा, "शरद पवार BJP के साथ जुड़कर अपनी बरसों की तपस्या को बेकार नहीं जाने देंगे."

विलय की चर्चाओं को पिछले हफ्ते तब और बल मिला जब सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं जिनमें प्रफुल्ल पटेल और पार्थ पवार शामिल हैं, ने शरद पवार से मुलाकात की. शरद पवार हाल ही में सीने में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती थे. 

जहां पार्थ पवार ने शनिवार और रविवार को दक्षिण मुंबई स्थित शरद पवार के आवास 'सिल्वर ओक' पर उनसे मुलाकात की, वहीं प्रफुल्ल पटेल और NCP (SP) प्रमुख के बीच पिछले हफ्ते ब्रीच कैंडी अस्पताल में मुलाकात हुई थी. एक वायरल वीडियो में शरद पवार और पटेल को 10 नवंबर के बाद एक संभावित मुलाकात के बारे में चर्चा करते हुए देखा गया है.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के एक वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ने सोमवार को कहा कि शरद पवार द्वारा स्थापित पार्टी के दो गुटों के विलय की चर्चा में कोई सच्चाई नहीं है. बता दें कि जुलाई 2023 में यह पार्टी दो गुटों में बंट गई थी. अपना नाम न बताने की शर्त पर इस नेता ने कहा, "कोई विलय नहीं हो रहा है। हम इन अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे."

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इन अटकलों के बीच, NCP के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने दावा किया कि अगर अजीत पवार जीवित होते तो इस साल फरवरी में ही दोनों गुटों का विलय हो गया होता.

रविवार को पटेल ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने शरद पवार से उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए मुलाकात की थी, न कि किसी राजनीतिक चर्चा के लिए.
 

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