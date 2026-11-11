दो मुस्लिम बहनों की शादी पर बवाल... हिंदू नाम वाले दूल्हों को लेकर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दो मुस्लिम बहनों की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों को पुलिस ने खारिज कर दिया है. वायरल शादी के कार्ड में दूल्हों के हिंदू नाम देखकर अंतरधार्मिक विवाह की खबरें फैल गई थीं. हालांकि, पुलिस का कहना है कि दोनों दूल्हे मुस्लिम हैं और दुल्हनें भी उसी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं.

और पढ़ें

दरअसल, सहारनपुर के गंगोह इलाके में रफशा और गुलफशा नाम की दो बहनों की शादी 12 नवंबर को होनी है. शादी के निमंत्रण कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दावा किया जाने लगा कि दोनों मुस्लिम बहनों की शादी हिंदू युवकों से कराई जा रही है. इस खबर के सामने आने के बाद शादी समारोह को लेकर विवाद और धमकियों की बात भी सामने आई.

यह भी पढ़ें: सहारनपुर की दो मुस्लिम बहनों के निकाह का कार्ड वायरल: दूल्हों के नाम पर विवाद, गार्डन मालिक को धमकी

इस मामले पर गंगोह के सर्किल ऑफिसर शैलेंद्र प्रताप गौतम ने बताया कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे भ्रामक हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों दूल्हे मुस्लिम हैं और उनका संबंध मेवात क्षेत्र से है. वहां समुदाय के लोग परंपरागत रूप से हिंदू नाम भी रखते हैं.

Advertisement

मेवात क्षेत्र में हिंदू नाम रखने की परंपरा

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, दोनों दूल्हे और दुल्हनें एक ही समुदाय से हैं. इतना ही नहीं, दोनों परिवारों की जाति और बिरादरी भी एक ही है. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर किसी तरह की सनसनी फैलाने की जरूरत नहीं है और इलाके में स्थिति सामान्य है.

शादी के कार्ड पर दूल्हों के हिंदू नाम लिखे होने के कारण सोशल मीडिया पर अंतरधार्मिक विवाह की खबरें तेजी से फैल गई थीं. दोनों शादियां 12 नवंबर को होनी तय हैं. इन दावों के वायरल होने के बाद परिवारों को धमकियां मिलने की बात भी सामने आई, जिससे शादी की तैयारियों पर असर पड़ा.

मैरिज हॉल संचालक को आया था फोन

पुलिस के अनुसार, 9 नवंबर को दोनों बहनें शिकायत लेकर पहुंची थीं. उन्होंने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उस मैरिज हॉल के मालिक को फोन किया था, जहां शादी समारोह आयोजित होना है. फोन करने वाले ने इन शादियों को अंतरधार्मिक बताते हुए सवाल उठाए थे.

इसके बाद दोनों बहनों ने पुलिस से संपर्क किया. पुलिस ने मामले की जांच और जानकारी के आधार पर साफ किया कि दोनों दूल्हे मुस्लिम हैं और उनका परिवार भी उसी समुदाय से है. सीओ शैलेंद्र प्रताप गौतम ने दोहराया कि शादी को लेकर फैलाए जा रहे दावे सही नहीं हैं और स्थिति पूरी तरह सामान्य है.

---- समाप्त ----