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फैक्ट चेक: ‘नए इजरायल’ में ईरान-फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे यहूदी? नहीं, इन वीडियो की असलियत कुछ और है

इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें ईरान और फिलिस्तीन के झंडे दिखाए गए हैं. दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो इजरायल से हैं और मुस्लिम गठबंधन की सरकार बनने के बाद ये झंडे लहराए जा रहे हैं.

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आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये इजरायल का वीडियो है, जहां राजनीतिक संकट के बीच यहूदी डर के मारे ईरान-फिलिस्तीन का झंडा लहराते देखे जा सकते हैं.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो इजरायल नहीं लंदन का है, और रूढ़िवादी यहूदी संगठन से जुड़े लोगों के प्रदर्शन को दिखाता है.

इजरायल में नई सरकार के गठन की कवायद के बीच सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल हो रहे हैं. पहले वीडियो में कुछ लोग ईरान का झंडा लेकर सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं दूसरे वीडियो में कुछ लोग किसी इमारत के सामने फिलिस्तीन का झंडा फहराते नजर रहे हैं.

इन वीडियो को शेयर करने वाले कुछ लोगों का कहना है कि इजरायल में ‘मुस्लिम गठबंधन की सरकार’ बनते ही यहूदी लोग ईरान-फिलिस्तीन का झंडा लेकर घूम रहे हैं. दावा ये भी है कि इजरायल की संसद पर फिलिस्तीनी झंडा फहराया दिया गया.

लेकिन इजरायल में अभी तक कोई सरकार नहीं बनी है. वहां के संसदीय चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था. ऐसे में त्रिशंकु संसद की स्थिति के बीच इजरायल के लोग अब भी अपनी नई सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में वहां ‘मुस्लिम गठबंधन की सरकार’ बन जाने का दावा यहीं खारिज हो जाता है.

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रही बात वायरल हो रहे दोनों वीडियो की, तो वो भी इजरायल के नहीं हैं. 

इजरायल नहीं, ये लंदन है

 

Fact check
इस वीडियो में ईरान का झंडा लेकर सड़क पर चलते कुछ लोगों ने अपने गले में ‘फिलिस्तीन’ का पट्टा भी पहन रखा है. रिवर्स सर्च के जरिये ये हमें Ali Khadr नाम के इंस्टाग्राम यूजर के 28 मार्च के पोस्ट में मिला. साफ है कि वीडियो पुराना है और इजरायल के मौजूदा राजनीतिक संकट से संबंधित नहीं है.

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बेहतर क्वॉलिटी वाले इस वीडियो में नजर आ रही इमारत के बारे में सर्च करने पर पता चला कि ये लंदन फायर ब्रिगेड हेडक्वाटर्स की बिल्डिंग है. हमें गूगल मैप्स पर भी ये लोकेशन मिल गई. साफ है कि ये जगह इजरायल नहीं, लंदन है. 

 

Fact check

 

वीडियो में दिख रहे लोग 'Neturei Karta' नाम के एक संगठन का हिस्सा हैं. ये रूढ़िवादी यहूदियों का एक छोटा सा संगठन है, जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी. ये लोग इजरायल देश के बनने का विरोध करते हैं. इनका मानना है कि यहूदियों को अपना अलग देश खुद नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने मसीहा (Messiah) के आने का इंतजार करना चाहिए.

जर्मनी का है ये वीडियो 

Fact check

 

इजरायली संसद परिसर में फिलिस्तीन का झंडा फहराए जाने के दावे से वायरल इस वीडियो को रिवर्स सर्च करने पर हमें 9 नवंबर, 2026 की DW News की वीडियो रिपोर्ट मिली. इसके मुताबिक ये वीडियो बर्लिन का है, जहां जर्मनी की संसद के बाहर एक इमारत के पास कुछ फिलिस्तीन-समर्थक एक्टिविस्ट ने जर्मनी का 'फ्लैग ऑफ यूनिटी' हटाकर वहां फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया था. 

तमाम न्यूज रिपोर्ट में इसे देखा जा सकता है. बाद में पुलिस ने वो झंडा उतार दिया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.

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साफ है कि वायरल हो रहे दोनों वीडियो को इजरायल से जोड़कर भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है. 

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