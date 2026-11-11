'विधवा क्या होती है, जानते हो...', पार्किंग के बहाने बुलाकर परमजीत धनखड़ को मारीं गोलियां, रोंगटे खड़े करने वाला CCTV फुटेज

हरियाणा के फरीदाबाद में धनतेरस की शाम हुई परमजीत धनखड़ की हत्या का CCTV फुटेज सामने आया है. वीडियो में हत्या से पहले और बाद का घटनाक्रम दिखाई दे रहा है. आरोप है कि मोनू शर्मा ने पहले पार्किंग का बहाना बनाकर परमजीत को उनके फ्लैट से नीचे बुलाया. इसके बाद बेटे के सामने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं.

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यह घटना सेक्टर 21-C की बताई जा रही है. CCTV फुटेज में आरोपी और परमजीत के बीच बातचीत से लेकर फायरिंग और आरोपी के मौके से भागने तक का घटनाक्रम कैद हुआ है.

पार्किंग के बहाने नीचे बुलाया

पहले वीडियो में आरोपी मोनू शर्मा, परमजीत को आवाज लगाकर नीचे बुलाता दिखाई देता है. परमजीत अपने बेटे के साथ पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं. इसके बाद मोनू उनसे पूछता है- 'विधवा क्या होती है, आप जानते हो?'

इस पर परमजीत पूछते हैं कि भाईसाहब क्या हो गया? मोनू कहता है कि आज आपने मुझे तीन लोगों से पिटवा दिया.

परमजीत हाथ जोड़कर अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कराया.

दोनों के बीच बातचीत चलती रहती है. परमजीत बार-बार मोनू से उसकी बात बताने को कहते हैं, लेकिन वह उनसे बात करने से इनकार करता रहता है.

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बेटे को भी आगे आने का इशारा किया

वीडियो में परमजीत का बेटा भी बीच में कुछ बोलने की कोशिश करता है. हालांकि, परमजीत उसे बीच में बोलने से रोक देते हैं.

इसी दौरान मोनू उनके बेटे को हाथ से आगे आने का इशारा करता है और कहता है- 'तू भी आगे आ.' इसके बाद वह परमजीत से कहता है- 'परमात्मा को जानता है तू.'

आरोप है कि इसी बातचीत के दौरान मोनू अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और परमजीत पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है. गोली चलने के बाद उनका बेटा वहां से भागकर अपनी जान बचाता है. देखें पूरा CCTV फुटेज:-

मेन गेट पर भी की फायरिंग

तीसरे वीडियो में सोसायटी का मेन गेट दिखाई देता है. फुटेज के मुताबिक, परमजीत मदद मांगने के लिए गेट की ओर पहुंचते हैं. इसी दौरान पीछे से मोनू वहां आता है. परमजीत उसका गिरेबान पकड़कर उसे नीचे गिरा देते हैं.

तभी परमजीत की मां भी मौके पर पहुंचती हैं और अपनी बहू को आवाज लगाती हैं. इसी बीच आरोपी फिर परमजीत पर चार गोलियां चलाता दिखाई देता है.

फायरिंग के बाद आरोपी गाली देते हुए 'हैप्पी दिवाली' कहता है और वहां से फरार हो जाता है.

CCTV में कैद हुआ हत्या का घटनाक्रम

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तीन वीडियो में कैद घटनाक्रम से पता चलता है कि आरोपी ने पहले परमजीत को बातचीत के बहाने नीचे बुलाया और फिर उन पर हमला किया. इस वारदात में परमजीत की मौके पर ही मौत हो गई थी.

CCTV फुटेज सामने आने के बाद मामले ने एक बार फिर चर्चा पकड़ ली है. पुलिस की जांच और आरोपी के खिलाफ की गई कार्रवाई से जुड़ी आधिकारिक जानकारी भी खबर में शामिल की जानी चाहिए.

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