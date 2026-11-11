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जयपुर में हिस्ट्रीशीटर का मर्डर: कैंपर से फॉर्च्यूनर को मारी टक्कर; भागते विजय बाजिया को कुल्हाड़ी से काटा; LIVE Video

Rajasthan News: जयपुर के करधनी थाना इलाके में हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या कर दी गई. बदमाशों ने कैंपर से फॉर्च्यूनर को टक्कर मारी और भागते विजय पर कुल्हाड़ी से हमला किया.

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कैंपर से आए बदमाशों ने पांच मिनट में वारदात को दिया अंजाम.(Photo:Screengrab)
कैंपर से आए बदमाशों ने पांच मिनट में वारदात को दिया अंजाम.(Photo:Screengrab)

राजस्थान की राजधानी जयपुर में बदले की आग में एक बार फिर सरेराह खून बहा. फिल्मी अंदाज में कैंपर गाड़ी से आए बदमाशों ने पहले हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की फॉर्च्यूनर को जोरदार टक्कर मारकर रोका. इसके बाद जैसे ही विजय जान बचाने के लिए गाड़ी से उतरकर भागा, हमलावरों ने उसे घेर लिया और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए. कुछ ही मिनटों में सड़क खून से लाल हो गई. अचानक हुई इस वारदात को देखकर कॉलोनीवासी सहम गए. लोग चिल्लाते रहे, लेकिन हमलावर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देते रहे और फिर कैंपर में बैठकर फरार हो गए.

वारदात करधनी थाना क्षेत्र के जगदंबा नगर-A की है. पुलिस के मुताबिक, बुधवार रात करीब 8 बजे हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से जोबनेर से जयपुर आ रहा था. इसी दौरान रावण गेट के अंदर स्थित जगदंबा कॉलोनी में पहले से घात लगाए बैठे दूसरे गुट के बदमाशों ने उसे निशाना बना लिया.

कैंपर से फॉर्च्यूनर को मारी टक्कर

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कैंपर गाड़ी में सवार 4 से 6 बदमाशों ने विजय की फॉर्च्यूनर को पीछे से जोरदार टक्कर मारी. टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया. इसके बाद विजय अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से उतरकर भागने लगा, लेकिन हमलावरों ने कुछ ही दूरी पर उसे घेर लिया. 

भागते विजय को घेरकर कुल्हाड़ी से किया हमला

बदमाशों के हाथों में कुल्हाड़ी थी और उसी से ताबड़तोड़ वार किए. महज पांच मिनट के भीतर हत्या की इस वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना का LIVE वीडियो :- 

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वारदात के दौरान कॉलोनी में मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन से पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया. अचानक हुई इस खूनी वारदात से इलाके में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही करधनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया.

पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि किसी मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी रंजिश के चलते दूसरे गुट ने विजय बाजिया की हत्या की साजिश रची और घात लगाकर वारदात को अंजाम दिया. हालांकि, हत्या के पीछे की पूरी वजह और आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है.

उधर, वारदात के बाद पुलिस ने हत्यारों की धरपकड़ के लिए ए-श्रेणी की नाकाबंदी करवाई है. पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं. वहीं, मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मॉर्च्युरी में भिजवाया गया है.

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