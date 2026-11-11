कैंपर से फॉर्च्यूनर को मारी टक्कर, फिर कुल्हाड़ी से काटकर हिस्ट्रीशीटर का मर्डर, VIDEO

राजस्थान की राजधानी जयपुर में बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में एक हिस्ट्रीशीटर की हत्या कर दी. कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए हमलावरों ने पहले विजय बाजिया की फॉर्च्यूनर को पीछे से जोरदार टक्कर मारी. इसके बाद जान बचाने के लिए गाड़ी से उतरकर भागे विजय को बदमाशों ने घेर लिया और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए. कुछ ही मिनटों में सड़क खून से लाल हो गई.

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दरअसल, यह वारदात करधनी थाना क्षेत्र के जगदंबा नगर-A की है. पुलिस के मुताबिक, बुधवार रात करीब 8 बजे विजय बाजिया अपनी फॉर्च्यूनर से जोबनेर से जयपुर आ रहा था. इसी दौरान रावण गेट के अंदर स्थित जगदंबा कॉलोनी में पहले से घात लगाकर बैठे दूसरे गुट के बदमाशों ने उसे निशाना बना लिया.

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जानकारी के अनुसार, कैंपर गाड़ी में सवार 4 से 6 बदमाशों ने विजय की एसयूवी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी. टक्कर इतनी तेज थी कि फॉर्च्यूनर का संतुलन बिगड़ गया. इसके बाद विजय गाड़ी से उतरकर जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन हमलावरों ने कुछ दूरी पर ही उसे घेर लिया.

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पांच मिनट में वारदात को अंजाम देकर फरार हुए हमलावर

बदमाशों के हाथों में कुल्हाड़ियां थीं. उन्होंने विजय पर ताबड़तोड़ वार किए. करीब पांच मिनट के भीतर हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी कैंपर गाड़ी में बैठकर फरार हो गए. अचानक हुई इस खूनी घटना से कॉलोनी में अफरा-तफरी मच गई.

वारदात के दौरान आसपास मौजूद लोग चिल्लाते रहे, लेकिन हमलावरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ. कॉलोनी के कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन से पूरी घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया. इस घटना का लाइव वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

सूचना मिलते ही करधनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मॉर्च्युरी में भिजवा दिया है.

पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका, ए-श्रेणी की नाकाबंदी

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि किसी मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी रंजिश के चलते दूसरे गुट के बदमाशों ने विजय बाजिया को निशाना बनाया और घात लगाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया. हालांकि, विवाद की असली वजह और हमले में शामिल आरोपियों की भूमिका की विस्तृत जांच की जा रही है.

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उधर, वारदात के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ए-श्रेणी की नाकाबंदी करवाई है. अलग-अलग टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हैं. पुलिस आसपास के इलाकों में आरोपियों की तलाश कर रही है. फिलहाल हत्या के मामले में जांच जारी है.

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