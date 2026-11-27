संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बीच परिसीमन विधेयक को लेकर सियासत तेज हो गई है. शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इस बिल को बीजेपी की साजिश बताया है. उन्होंने कहा कि अगर आज शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे होते या शरद पवार स्वस्थ होते तो सरकार यह बिल नहीं ला सकती थी.

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राउत ने परिसीमन विधेयक को राष्ट्र विरोधी कदम बताते हुए कहा कि जो भी इसका समर्थन करेगा वह जनता के साथ विश्वासघात करेगा. उन्होंने यहां तक कहा कि बिल का समर्थन करने वालों को गद्दार के तौर पर देखा जाएगा. राउत ने कहा कि देशभक्त लोगों को इस बिल का विरोध करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि बीजेपी साजिश के तहत यह बिल ला रही है. उन्होंने अपील की है कि जो भी देशभक्त हैं, जो लोकतंत्र के हित में सोचते हैं वे इस बिल का समर्थन न करें.

खास बात यह है कि राउत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब NCP(SP) की महासचिव सुप्रिया सुले ने कहा है कि उनकी पार्टी पहले बिल को देखेगी और उसके बाद फैसला लेगी. उन्होंने यह भी कहा था कि हो सकता है कि यह बिल जनता के हित में हो.

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सरकार ने लोकसभा की बैठक 30 नवंबर, सोमवार और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर, बुधवार को फिर से बुलाने का अनुरोध किया है. इन बैठकों में सरकार के जरूरी कामकाज को पूरा किया जाएगा.

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परिसीमन विधेयक पर चर्चा संभव

संसद की बैठक दोबारा बुलाए जाने के बीच चर्चा है कि सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन ला सकती है. इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 की जा सकती है. इसके लिए परिसीमन किया जाएगा. सरकार का मकसद 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देना है.

परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों ने चिंता जताई है. उन्हें आशंका है कि इससे लोकसभा में उनकी सीटों का हिस्सा कम हो सकता है. सरकार हर राज्य में सीटों की संख्या 50 फीसदी तक बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है. एक दूसरा विकल्प यह भी है कि राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा बरकरार रखा जाए. यह बंटवारा 1971 की जनगणना पर आधारित है. हालांकि, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

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बता दें, सरकार ने लोकसभा की बैठक 30 नवंबर, सोमवार और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर, बुधवार को फिर से बुलाने का अनुरोध किया है. इन बैठकों में सरकार के जरूरी कामकाज को पूरा किया जाएगा. संसद की ये बैठकें मॉनसून सत्र की ही आगे की कार्यवाही बताईं जा रही है.

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