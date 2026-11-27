कर्नाटक में आगामी विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले बीजेपी और जनता दल (सेक्युलर) यानी JD(S) ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मिलकर मोर्चा खोलने का फैसला किया है. बेलगावी में 2 से 11 दिसंबर तक होने वाले कर्नाटक विधानसभा के विंटर सेशन में दोनों दल महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की परेशानी और सरकारी योजनाओं के सही तरीके से लागू नहीं होने का मुद्दा उठाएंगे.

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इसी दौरान केंद्रीय मंत्री और JD(S) नेता एचडी कुमारस्वामी ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर कर्नाटक में NDA की सरकार बनती है तो सिर्फ हर महीने 2 हजार रुपये देने की बात नहीं होगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों में घर की किसी एक महिला को 2 गाय दी जाएंगी, ताकि वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सके.

कुमारस्वामी ने कहा कि BJP और JD(S) का गठबंधन अस्थायी नहीं है. दोनों दल लंबे समय तक मिलकर काम करेंगे और कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए साथ चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि विधानसभा उपचुनाव, ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) चुनाव और जिला व तालुक पंचायत चुनावों में दोनों पार्टियां मिलकर मैदान में उतरेंगी.

दोनों दल उठाएंगे मुद्दा

बीजेपी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा कि दोनों दल विंटर सेशन में किसानों, गरीबों, ASHA और आंगनवाड़ी कर्मचारियों समेत कई वर्गों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे. उन्होंने सरकार पर महंगाई और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि जरूरी सामान की कीमतें बढ़ी हैं और सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार बढ़ा है.

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अशोक ने किसानों को राहत नहीं मिलने और गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाले 2 हजार रुपये के भुगतान में देरी का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार को भुगतान में देरी की वजह बतानी चाहिए. ASHA कर्मचारियों के प्रदर्शन और KPSC भर्ती में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा भी विधानसभा में उठाने की बात कही. दोनों दलों ने हिरियूर विधानसभा उपचुनाव समेत आने वाले चुनावों में मिलकर लड़ने का फैसला किया है. कुमारस्वामी ने कहा कि हिरियूर और धारवाड़ में उम्मीदवार BJP या JD(S) के नहीं, बल्कि NDA के उम्मीदवार होंगे. उन्होंने कहा कि इस समय मुख्यमंत्री पद के चेहरे से ज्यादा जरूरी कांग्रेस को हराकर NDA की सरकार बनाना है.

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