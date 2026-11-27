उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं. इस बीच शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की है. उन्होंने सीएम योगी को काबिल नेता और हिंदुत्व का मजबूत चेहरा बता दिया है. इतना ही नहीं, राउत ने यहां तक कह दिया कि वे सीएम योगी से बहुत प्यार करते हैं. उन्होंने कहा- 'योगी नहीं तो यूपी नहीं'.

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संजय राउत ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ ने खुद को बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताया है तो यह बहुत अच्छी बात है. राउत ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो यह काबिल-ए-तारीफ है. उन्होंने सीएम योगी को एक काबिल नेता बताया है. उन्होंने सीएम योगी को हिंदुत्व का मजबूत चेहरा बताते हुए यहां तक कह दिया है कि 'अगर योगी नहीं तो यूपी नहीं'. उन्होंने कहा, 'यूपी में योगी जी ही रहेंगे.'

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "If Yogi ji has declared himself (as CM face), it is commendable. He is a capable man, and we too love Yogi ji. Yogi ji is a face of Hindutva that stands at the very top, and if there is no Yogi, there is no UP. If Yogi ji has said this, then he has full confidence that his party will win a majority in Uttar Pradesh and that the majority of MLAs elected will support him..." — ANI (@ANI) November 26, 2026

सीएम योगी हिंदुत्व का मजबूत चेहरा: राउत

राउत ने कहा कि सीएम योगी हिंदुत्व का एक ऐसा चेहरा हैं जो सबसे ऊपर हैं. उन्होंने कहा कि अगर सीएम योगी ने खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया है तो इसका मतलब है कि उन्हें भरोसा है कि यूपी में बीजेपी को बहुमत मिलेगी और निर्वाचित विधायक उन्हें चुनेंगे. वहीं, बीजेपी में चल रही नाराजगी की खबरों पर उन्होंने कहा कि ऐसा हर पार्टी में होता है. उन्होंने इसे सामान्य बताया है.

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संजय राउत के इस बयान के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं. खास बात यह है कि उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब गुरुवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का घोषणापत्र जारी किया है. सपा और शिवसेना (UBT) दोनों INDIA गठबंधन का हिस्सा है. लेकिन इसके बावजूद राउत ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की है. उन्होंने सीएम योगी को काबिल नेता और हिंदुत्व का मजबूत चेहरा बता दिया है.

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