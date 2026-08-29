scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एल्गार परिषद मामले में NIA को झटका, चार आरोपियों की जमानत रद्द करने की अर्जी खारिज

एल्गार परिषद मामले में चार आरोपियों की जमानत रद्द करने की NIA की मांग को विशेष NIA अदालत ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की मौजूदगी से जमानत शर्तों के उल्लंघन का प्रमाण नहीं मिलता. कोर्ट ने कहा कि जमानत रद्द करने के लिए ठोस सबूत जरूरी हैं. केवल मौजूदगी को आधार नहीं बनाया जा सकता.

Advertisement
X
NIA-कोर्ट एल्गार परिषद मामले के चार आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग वाली NIA की याचिका खारिज कर दी है. (File Photo-ITG)
NIA-कोर्ट एल्गार परिषद मामले के चार आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग वाली NIA की याचिका खारिज कर दी है. (File Photo-ITG)

मुंबई की स्पेशल NIA कोर्ट ने एल्गार परिषद मामले में चार आरोपियों की जमानत रद्द करने की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की मांग खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि एजेंसी यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दे सकी कि चारों ने अपनी जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया था.

जिन लोगों की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी, उनमें कार्यकर्ता पी वरवरा राव, वर्नोन गोंसाल्वेस, सुधा भारद्वाज और अरुण फरेरा शामिल हैं. NIA ने इन चारों को फिर से गिरफ्तार करने की भी मांग की थी.

दरअसल, NIA ने आरोप लगाया था कि चारों आरोपी 19 जनवरी 2026 को मुंबई प्रेस क्लब की छत पर हुई एक बैठक में शामिल हुए थे. यह बैठक प्रतिबंधित संगठन CPI यानी माओवादी की विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी. NIA ने दावा किया था कि बैठक में अर्बन नक्सल आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई. आरोपियों की मौजूदगी उनकी जमानत की शर्तों का उल्लंघन थी.

सम्बंधित ख़बरें

court order
'मच्छर मारने के लिए तलवार मत चलाओ...', FDA पर क्यों भड़का बॉम्बे हाईकोर्ट?
Mumbai Milk Producers Association cited a rise in the cost of dairy animals and animal feed as the key reasons behind the price hike.
मुंबई में 1 सितंबर से महंगा हो रहा दूध, अब 102 रुपये प्रति लीटर में मिलेगा
मानसरोवर यात्रा पर गए डॉक्टर दंपति का परिवार से टूचा संपर्क
नेपाल की तबाही में मुंबई का डॉक्टर दंपति भी लापता
Palghar church
महाराष्ट्र में चर्च जाने से पहले फॉर्म भरवाने पर भड़का बजरंग दल, क्या है वजह?
maharashtra anti conversion law implementation self declaration form churches
मुंबई की चर्च में क्यों भरवाए जा रहे फॉर्म? हिन्दू संगठनों ने जताया विरोध

जमानत की एक शर्त के तहत आरोपियों को मामले के सह-आरोपियों या इसी तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों से संपर्क और बातचीत करने से रोका गया था. इसी आधार पर NIA ने जमानत रद्द करने की मांग की थी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'सुखबीर बादल पर हमले की NIA जांच हो', मजीठिया की मांग, आरोपी पर लगीं कई धाराएं

आरोपियों ने कहा-किसी से संपर्क नहीं किया

चारों आरोपियों ने कोर्ट में NIA के आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि बैठक में जेल में बंद कैदियों की जिंदगी और मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी. सह-आरोपी गौतम नवलखा के दिल्ली जाने के बाद उनके आगे के कदमों पर भी बात हुई थी. इसके अलावा आरोपी सुरेंद्र गाडलिंग के खिलाफ चल रहे मामले, उनकी रिहाई की संभावना और जेल में उनकी मेडिकल सिचुएशन पर चर्चा हुई थी.

आरोपियों ने कहा कि उन्होंने किसी अन्य सह-आरोपी को बैठक में नहीं बुलाया था.उन्हें यह जानकारी भी नहीं थी कि बैठक में दूसरे सह-आरोपियों को बुलाया गया है. उन्होंने किसी सह-आरोपी या समान गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति से संपर्क नहीं किया.

कोर्ट ने कहा-CCTV में सिर्फ मौजूदगी दिखी

विशेष NIA अदालत के जज चकोर एस बाविस्कर ने मामले की सुनवाई की. अदालत ने बैठक का CCTV फुटेज भी देखा. हालांकि फुटेज में आवाज नहीं थी. इसलिए यह पता नहीं चल सका कि बैठक में वास्तव में क्या बातचीत हुई थी.

कोर्ट ने कहा कि केवल आरोपियों और सह-आरोपियों की मौजूदगी से यह साबित नहीं होता कि वे किसी प्रतिबंधित गतिविधि में शामिल होने के लिए वहां जमा हुए थे. सिर्फ मौजूदगी को माओवादी विचारधारा के प्रचार से नहीं जोड़ा जा सकता.

Advertisement

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बैठक में मामले या सह-आरोपियों को लेकर चर्चा हुई भी हो तो सिर्फ इस आधार पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता. जज ने कहा कि जमानत रद्द करने के लिए बहुत मजबूत और ठोस परिस्थितियां जरूरी होती हैं. जमानत तभी रद्द की जा सकती है जब न्याय प्रक्रिया में दखल, जमानत का गलत इस्तेमाल या आरोपी के फरार होने जैसी गंभीर स्थिति सामने आए.

यह भी पढ़ें: मणिपुर में 6 नागा नागरिकों की हत्या मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, दो और आरोपी गिरफ्तार

कोर्ट ने NIA की सभी अर्जियां खारिज कर दीं. हालांकि आरोपियों को सावधान भी किया गया. कोर्ट ने कहा कि उन्हें भविष्य में ज्यादा सतर्क रहना चाहिए. ऐसी किसी स्थिति से बचना चाहिए, जिससे जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लग सके.

2018 से चल रहा है एल्गार परिषद मामला

एल्गार परिषद मामला साल 2018 में सामने आया था. इस मामले में आरोपियों पर प्रतिबंधित CPI माओवादी संगठन से संपर्क रखने और उसकी गतिविधियों से जुड़े होने के आरोप हैं. जांच एजेंसियों ने कुछ आरोपियों को ‘अर्बन नक्सल’ के तौर पर भी बताया है.

मामले में सभी आरोपी अब तक जमानत पर हैं. हालांकि इस मामले में अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है. ताजा आदेश के बाद चारों आरोपियों को राहत मिली है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'कंगना रनौत ने शुरू की नेपोटिज्म की बहस', अरशद वारसी का बड़ा दावा |
    मिथिला को बड़ा तोहफा! दरभंगा में बनेगा हाईटेक क्रिकेट स्टेडियम, IPL के साथ इनडोर गेम्स की भी होगी सुविधा |
    Wet Hair Tying Risks: गीले बालों को कसकर बांधा तो फंस जाओगे! टूटेंगे बाल, बढ़ेगा डैंड्रफ..इससे अच्छा है कर लें ये काम |
    नेपाल में ग्लेशियर टूटने से तबाही के बीच क्या-क्या हुआ? देखें अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय |
    'मुसलमानों को भारत से निकालना हिंदुत्व नहीं, सभी रास्ते ईश्वर की तरफ जाते हैं...', न्यूयॉर्क में बोले मोहन भागवत |
    GIVA ने खुलकर किया कृति सेनन का सपोर्ट, राखी एड हटाने की बताई असली वजह |
    शोक में डूबे नेपाल को फिलहाल राहत, चीन बॉर्डर के पास बनी झील फटने का खतरा टला |
    नोएडा के छिजारसी में बिजली का बड़ा खेल! 13 हजार अवैध कनेक्शन, हर महीने 1.30 करोड़ की वसूली का अनुमान |
    कुमार विश्वास की बेटियों का रक्षाबंधन पर जलवा, सादगी में दिखीं अग्रता, ग्लैमरस अंदाज में छोटी कुहू ने खींचा ध्यान; PHOTOS |
    सुभाष घई से भिड़े थे सलमान खान, डायरेक्टर को दी गालियां, हाथापाई तक पहुंची बात
    Advertisement