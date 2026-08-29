मिथिला को बड़ा तोहफा! दरभंगा में बनेगा हाईटेक क्रिकेट स्टेडियम, IPL के साथ इनडोर गेम्स की भी होगी सुविधा

बिहार के दरभंगा में खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. शहर के लहेरियासराय स्थित पुराने नेहरू स्टेडियम को ध्वस्त कर उसकी जगह राष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करने की तैयारी है. इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होने की बात सामने आई है.

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नए स्टेडियम को इस तरह तैयार करने की योजना है कि यहां डे-नाइट IPL क्रिकेट मैचों की मेजबानी हो सके. इसके लिए हाई मास्ट लाइट्स, हाइब्रिड टर्फ पिच और आधुनिक सुविधाओं से लैस पवेलियन बनाया जाएगा. मैदान में बड़े डिस्प्ले स्क्रीन भी लगाए जाने का प्रस्ताव है, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध हो सकें.

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बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने इस प्रस्ताव की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी स्टेडियम का डेमो और प्रजेंटेशन देखा है. सरकार की ओर से इस योजना को आगे बढ़ाने की दिशा में हरी झंडी मिलने की बात कही गई है. परियोजना का उद्देश्य युवाओं और खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना है.

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क्रिकेट के साथ कई खेलों की सुविधाएं

प्रस्तावित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहेगा. यहां इंडोर मल्टीपरपज हॉल विकसित किया जाएगा, जिसमें स्विमिंग पूल, बॉक्सिंग रिंग, जूडो-रेसलिंग क्षेत्र और चार बैडमिंटन कोर्ट की सुविधा होगी. इसके अलावा बास्केटबॉल, स्क्वैश और आधुनिक जिम भी बनाए जाने की योजना है.

खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए स्पोर्ट्स साइंस, बायो-मैकेनिक्स और मेडिकल सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी. बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए 100 बेड का छात्रावास, गेस्ट हाउस और डाइनिंग हॉल का प्रावधान होगा. इससे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आने वाले खिलाड़ियों को ठहरने और प्रशिक्षण की बेहतर सुविधा मिल सकेगी.

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परिसर में लॉन टेनिस और वॉलीबॉल के लिए व्यवस्था के साथ नेट प्रैक्टिस पिच भी तैयार की जाएगी. ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्था प्रस्तावित है. शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की भी योजना है, जिससे बड़े मुकाबलों के दौरान वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित किया जा सके.

मिथिला के खिलाड़ियों को मिलेगा बड़ा मंच

संजय सरावगी ने कहा कि दरभंगा के लिए यह सिर्फ एक स्टेडियम नहीं, बल्कि हजारों युवाओं के सपनों को आगे बढ़ाने का अवसर होगा. उनका कहना है कि जिस मिथिला ने शिक्षा, संस्कृति और कला के क्षेत्र में देश को प्रतिभाएं दी हैं, वहां की खेल प्रतिभाओं को भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

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स्टेडियम में IPL जैसे बड़े मुकाबलों के आयोजन के मानकों को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं विकसित करने की तैयारी है. इससे स्थानीय खिलाड़ियों को बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं का अनुभव मिलने के साथ खेल के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ने की उम्मीद है. प्रस्तावित परियोजना को मिथिला में खेल के बुनियादी ढांचे के लिहाज से अहम कदम माना जा रहा है.

स्टेडियम के निर्माण की खबर सामने आने के बाद खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह देखने को मिला. कई खिलाड़ियों ने संजय सरावगी से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दीं और इस पहल का स्वागत किया. पुराने और नए खिलाड़ियों का कहना है कि आधुनिक सुविधाओं वाला यह परिसर तैयार होने पर दरभंगा के युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतर मौका मिलेगा.

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