इश्क में पति की हत्या! पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर दबाया गला, फिर शव को...

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एनसीएल में तैनात सीनियर ओवरमैन रमाशंकर मिश्रा की संदिग्ध मौत का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सनसनीखेज खुलासा किया है. शक्तिनगर थाना क्षेत्र के बीना कॉलोनी निवासी रमाशंकर का शव 23 अगस्त को सड़क किनारे संदिग्ध हालत में मिला था. शुरुआत में पुलिस इसे सड़क हादसा मानकर जांच कर रही थी.

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इसी बीच मृतक के पिता रामयश मिश्रा ने अपनी बहू प्रियंका मिश्रा पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया. उन्होंने पुलिस को बताया कि प्रियंका का किसी अन्य युवक से संबंध था. शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का दायरा बढ़ाया और घटनास्थल से जुड़े तमाम पहलुओं की पड़ताल शुरू की.

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पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन और अन्य उपलब्ध सबूतों की गहन जांच की. 27 अगस्त की रात मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच तेजी से आगे बढ़ी और महज 24 घंटे में पुलिस ने वारदात की कड़ियां जोड़ते हुए मामले का खुलासा कर दिया.

पत्नी और प्रेमी ने मिलकर रची हत्या की साजिश

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पुलिस जांच में सामने आया कि रमाशंकर की पत्नी प्रियंका मिश्रा का विकास चौहान के साथ काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. पुलिस के मुताबिक, 22 अगस्त को रमाशंकर ने प्रियंका और विकास को घर के अंदर एक साथ देख लिया था. इसके बाद पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ.

आरोप है कि इसी विवाद के बाद प्रियंका और विकास ने मिलकर रमाशंकर की गला दबाकर हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद उसके सिर को पत्थर के फर्श पर पटककर गंभीर चोट पहुंचाई गई. इसके बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाने और हत्या को हादसे का रूप देने की योजना बनाई.

पुलिस के मुताबिक, वारदात को सड़क दुर्घटना दिखाने के लिए विकास चौहान ने अपने साथियों अनुराग सिंह उर्फ बादल और सोनू गुप्ता की मदद ली. शव को गमछे में लपेटकर सड़क किनारे ले जाया गया. इसके बाद शव पर चोट के निशान बनाए गए, ताकि पहली नजर में मामला सड़क हादसा लगे.

चार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस टीम ने 24 घंटे में किया खुलासा

पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी प्रियंका मिश्रा, उसके कथित प्रेमी विकास चौहान, अनुराग सिंह उर्फ बादल और सोनू गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रही है.

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मामले की जांच में पुलिस ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ तकनीकी इनपुट को भी अहम आधार बनाया. कॉल डिटेल और लोकेशन समेत अन्य साक्ष्यों की पड़ताल के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची. इसके बाद पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हत्या की पूरी कहानी सामने आई.

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय, उप निरीक्षक अजय कुमार श्रीवास्तव, बीना चौकी प्रभारी समेत कांस्टेबल सत्यम सरोज, अरुण कुमार, अमन सिंह और अमृतलाल शामिल रहे. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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